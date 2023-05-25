Двигатель в прогрессе: в регионах зафиксирован рост цен на АЗС
Народный фронт зафиксировал рост цен на топливо на АЗС в пяти регионах, рассказали «Известиям» в организации. Среди них — Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия. По ситуации в КЧР общественники уже обратились в ФАС. Менее чем за месяц стоимость моторного газа в республике поднялась с 17 до 23,5 рубля. Общественники не исключают аналогичных действий и в других субъектах в случае дальнейшего нарастания такой динамики. Впрочем, стоимость бензина с начала мая повысилась и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» представители АЗС и источники на рынке. Рост цен в рознице связан с их рекордным скачком в опте и возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу, говорят эксперты. В Народном фронте отмечают и влияние высокого сезона — увеличивается количество поездок на природу, нарастает внутренний туризм.
Всё взаправду
За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля, выяснили «Известия». Народный фронт зафиксировал рост цен на топливо в пяти субъектах — Свердловской, Астраханской, Тюменской, Оренбургской областях и Карачаево-Черкесии.
В организации отметили, что в случае дальнейшего нарастания такой динамики Народный фронт может направить обращения в местные отделения ФАС. По ситуации в КЧР общественники уже попросили региональное отделение антимонопольной службы проверить законность резкого скачка стоимости газомоторного топлива. Менее чем за месяц цена на него в республике поднялась с 17 до 23,5 рубля.
— Мы традиционно смотрим динамику стоимости весной, когда начинается высокий сезон поездок на природу, внутреннего туризма. В этот период стартуют и ремонтные работы как на предприятиях, связанных с производством топлива, так и на АЗС. То есть создается ситуация разбалансировки объемов предложения и спроса, — сказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.
В случае выявления резкого роста цен на топливо, Народный фронт реагирует, поскольку это социально значимое направление, которое влияет на стоимость пассажирских и грузовых перевозок, цен товаров и продуктов, добавила она.
Впрочем, стоимость бензина с начала мая выросла и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» представители этих АЗС и источники на рынке.
По словам директора сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина, в период с 1 по 24 мая стоимость бензина на АЗС увеличилась примерно на 2-3 рубля, дизеля — на 3 рубля, пропан-бутана — на 5-7 рублей. Он сказал «Известиям», что повышение продолжится.
— В связи с ростом оптовых цен на топливо мы были вынуждены повысить стоимость бензина АИ-95 на 70 копеек, АИ-98 на 1 рубль. СУГи подорожали на 3 рубля, и, к сожалению, это не конец, — отметила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратове Екатерина Савкина.
Источник «Известий» в топливном бизнесе на Дальнем Востоке отметил, что отдельные сети в регионе примерно за месяц увеличили стоимость на 1,5 рубля и повышение может продолжиться. Скачок розничных цен на заправках Санкт-Петербурга подтвердил «Известиям» представитель бизнеса этого региона. А о росте цен на столичных заправках на 0,5 рубля всего за последние несколько недель свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
Рост розничных цен на АЗС также подтвердил «Известиям» глава Независимого топливного союза Павел Баженов. При этом он отметил, что пока повышение стоимости остается в пределах инфляции.
Скачок розничной стоимости на заправках прослеживается во многих регионах, и это связано с подорожанием топлива в опте, сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
В период с 16 по 22 мая рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах, следует из данных Росстата. Средняя цена бензина составила 51,26 рубля, хотя неделей ранее была 51,12 рубля. Средняя цена дизеля составила 58,13 рубля, в предыдущие семь дней — 58,1 рубля.
Показательно бирже
В середине мая биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического рекорда — 60,6 тыс. рублей за 1 т и все еще остается близка к 60,5 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Прошлый рекорд был поставлен в августе 2021 года, тогда этот показатель составлял более 60,3 тыс. рублей за 1 т.
Одна из основных причин роста стоимости топлива на бирже — опасения рынка в связи с возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу, отметил Дмитрий Гусев.
28 апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил журналистам, что ведомство предлагает снизить топливный демпфер в два раза в период с июля 2023-го по июль 2024-го. По его словам, в результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд рублей в месяц. При этом ФАС важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера они не пытались повышать цены на нефтепродукты, добавил чиновник.
Механизм демпфера рассчитывает разницу между экспортной и индикативной ценами внутреннего рынка. Если экспортная стоимость бензина и дизеля выше условной внутренней, НПЗ получают субсидию от государства, которая компенсирует им упущенную выгоду от поставок за рубеж. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.
«Известия» направили запросы в Минэнерго, Минфин, ФАС, в аппарат вице-премьера Александра Новака, а также в нефтяные компании.
23 мая агентство Reuters сообщило, что власти РФ могут запретить вывоз нефтепродуктов на экспорт из-за риска роста цен на топливо. На следующий день глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что антимонопольная служба готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен. При этом он отметил, что пока стоимость в рознице стабильна. Но в тот же день глава Минэнерго Николай Шульгинов пояснил журналистам, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина из России, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок.
Впрочем, источник «Известий» в отрасли отметил, что Минэнерго может подготовить рекомендации нефтяным компаниям об ограничении вывоза бензина и дизеля, договорившись об этом кулуарно, чтобы наполнить внутренний рынок и сдержать цены.
По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, оптовые цены уже начинают давить на маржинальность независимых АЗС, на фоне чего розничная стоимость в ближайшие месяцы может более активно перейти к росту.
Ограничение или полный запрет вывоза бензина и дизеля из страны могли бы сильно повысить предложение на внутреннем рынке, и нефтяники начали бы снижать стоимость, чтобы конкурировать между собой за клиентов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также можно обязать производителей продавать какой-то обязательный дополнительный объем не на экспорт, а на СПбМТСБ, чтобы там увеличилось предложение при прежнем спросе и оптовые цены пошли вниз, заключил аналитик.