Двигатель в прогрессе: в регионах зафиксирован рост цен на АЗС

Народный фронт зафиксировал рост цен на топливо на АЗС в пяти регионах, рассказали «Известиям» в организации. Среди них — Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия . По ситуации в КЧР общественники уже обратились в ФАС. Менее чем за месяц стоимость моторного газа в республике поднялась с 17 до 23,5 рубля. Общественники не исключают аналогичных действий и в других субъектах в случае дальнейшего нарастания такой динамики. Впрочем, стоимость бензина с начала мая повысилась и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» представители АЗС и источники на рынке. Рост цен в рознице связан с их рекордным скачком в опте и возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу, говорят эксперты. В Народном фронте отмечают и влияние высокого сезона — увеличивается количество поездок на природу, нарастает внутренний туризм.

Всё взаправду

За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля, выяснили «Известия». Народный фронт зафиксировал рост цен на топливо в пяти субъектах — Свердловской, Астраханской, Тюменской, Оренбургской областях и Карачаево-Черкесии .

В организации отметили, что в случае дальнейшего нарастания такой динамики Народный фронт может направить обращения в местные отделения ФАС. По ситуации в КЧР общественники уже попросили региональное отделение антимонопольной службы проверить законность резкого скачка стоимости газомоторного топлива. Менее чем за месяц цена на него в республике поднялась с 17 до 23,5 рубля .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы традиционно смотрим динамику стоимости весной, когда начинается высокий сезон поездок на природу, внутреннего туризма. В этот период стартуют и ремонтные работы как на предприятиях, связанных с производством топлива, так и на АЗС . То есть создается ситуация разбалансировки объемов предложения и спроса, — сказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

В случае выявления резкого роста цен на топливо, Народный фронт реагирует, поскольку это социально значимое направление , которое влияет на стоимость пассажирских и грузовых перевозок, цен товаров и продуктов, добавила она.

Впрочем, стоимость бензина с начала мая выросла и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке , рассказали «Известиям» представители этих АЗС и источники на рынке.

По словам директора сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина, в период с 1 по 24 мая стоимость бензина на АЗС увеличилась примерно на 2-3 рубля, дизеля — на 3 рубля, пропан-бутана — на 5-7 рублей . Он сказал «Известиям», что повышение продолжится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В связи с ростом оптовых цен на топливо мы были вынуждены повысить стоимость бензина АИ-95 на 70 копеек, АИ-98 на 1 рубль. СУГи подорожали на 3 рубля, и, к сожалению, это не конец , — отметила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратове Екатерина Савкина.

Источник «Известий» в топливном бизнесе на Дальнем Востоке отметил, что отдельные сети в регионе примерно за месяц увеличили стоимость на 1,5 рубля и повышение может продолжиться . Скачок розничных цен на заправках Санкт-Петербурга подтвердил «Известиям» представитель бизнеса этого региона. А о росте цен на столичных заправках на 0,5 рубля всего за последние несколько недель свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации .

Рост розничных цен на АЗС также подтвердил «Известиям» глава Независимого топливного союза Павел Баженов . При этом он отметил, что пока повышение стоимости остается в пределах инфляции.

Скачок розничной стоимости на заправках прослеживается во многих регионах, и это связано с подорожанием топлива в опте , сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В период с 16 по 22 мая рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах , следует из данных Росстата. Средняя цена бензина составила 51,26 рубля, хотя неделей ранее была 51,12 рубля. Средняя цена дизеля составила 58,13 рубля, в предыдущие семь дней — 58,1 рубля.

Показательно бирже

В середине мая биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического рекорда — 60,6 тыс. рублей за 1 т и все еще остается близка к 60,5 тыс. , следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Прошлый рекорд был поставлен в августе 2021 года , тогда этот показатель составлял более 60,3 тыс. рублей за 1 т.

Одна из основных причин роста стоимости топлива на бирже — опасения рынка в связи с возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу , отметил Дмитрий Гусев.

28 апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил журналистам, что ведомство предлагает снизить топливный демпфер в два раза в период с июля 2023-го по июль 2024-го . По его словам, в результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд рублей в месяц . При этом ФАС важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера они не пытались повышать цены на нефтепродукты , добавил чиновник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Механизм демпфера рассчитывает разницу между экспортной и индикативной ценами внутреннего рынка. Если экспортная стоимость бензина и дизеля выше условной внутренней, НПЗ получают субсидию от государства, которая компенсирует им упущенную выгоду от поставок за рубеж . В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, Минфин, ФАС, в аппарат вице-премьера Александра Новака, а также в нефтяные компании.

23 мая агентство Reuters сообщило, что власти РФ могут запретить вывоз нефтепродуктов на экспорт из-за риска роста цен на топливо . На следующий день глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что антимонопольная служба готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен . При этом он отметил, что пока стоимость в рознице стабильна. Но в тот же день глава Минэнерго Николай Шульгинов пояснил журналистам, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина из России , речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок.

Впрочем, источник «Известий» в отрасли отметил, что Минэнерго может подготовить рекомендации нефтяным компаниям об ограничении вывоза бензина и дизеля, договорившись об этом кулуарно, чтобы наполнить внутренний рынок и сдержать цены .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, оптовые цены уже начинают давить на маржинальность независимых АЗС, на фоне чего розничная стоимость в ближайшие месяцы может более активно перейти к росту .