Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $78 за баррель впервые с 2 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на среду, 24 мая.

По данным биржи на 12:02, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле росла на 0,76% — до $78,09 за баррель. Позднее Brent немного ускорила рост и к 12:07 поднялась до $78,13 (+0,81%).

Цены на нефть продолжили рост с вечера вторника. Тогда стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше $77.

Рост цен происходит на фоне ожидания сжатия рынка вследствие сезонного роста спроса на бензин и сокращения добычи со стороны производителей ОПЕК+.

Кроме того, как написала 17 мая газета The New York Times со ссылкой на данные энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, рост стоимости нефти обусловлен в том числе лесными пожарами, охватившими западную часть Канады.

В материале отмечается, что по мере того, как пламя достигало скважин и трубопроводов, такие крупные бурильщики, как Chevron и Paramount Resources, прекращали добычу, эквивалентную по меньшей мере 240 тыс. баррелей нефти в день. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость ресурсов, указало издание.

В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин выразил мнение, что по итогам этого года спрос на нефть может увеличиться на 1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2022-го. Эксперт считает, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин не исключил, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти уровень $100.