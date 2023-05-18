Лесные пожары, охватившие западную Канаду, поражают центр канадской нефтегазовой отрасли, вынуждая компании сокращать добычу. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость ресурсов, сообщила 17 мая газета The New York Times.

По данным энергетической консалтинговой фирмы Rystad Energy, пишет издания, по мере того, как пламя достигало скважин и трубопроводов, крупные бурильщики, такие как Chevron и Paramount Resources, прекращали добычу, эквивалентную по меньшей мере 240 тыс. баррелей нефти в день.

«Сбои, вызванные пожарами в Канаде, крупнейшей стране-добытчике нефти и газа, способствовали росту цен на нефть. Chevron заявила, что остановила добычу на своих нефтяных и газовых месторождениях Кайбоб Дюверней в центральной Альберте. Paramount временно закрыла завод по переработке природного газа, а также производство на нескольких газовых месторождениях, о чем компания сообщила в воскресенье. Обе компании заявили, что уделяют приоритетное внимание безопасности своих работников», — написала газета.

Издание указывает, что за последнее десятилетие интенсивность и частота лесных пожаров в Канаде и США усилилась. Причиной тому — изменения климата. Пожары происходят на фоне многолетней засухи и гораздо более высоких температур, чем обычно в Западной Канаде.

По словам директора по исследованиям адаптации некоммерческого Канадского института климата Райана Несса, Канада находится в сложной ситуации, поскольку нефтегазовая промышленность долгое время была очень важной частью экономики. Он уверен, что мир должен отказаться от ископаемого топлива и достичь целевых показателей по выбросам парниковых газов. В противном случае, экстремальные погодные условия, лесные пожары и другие опасные явления станут необратимыми.

В конце апреля генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев рассказал, что РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций.

Он обратил внимание, что несмотря на тенденцию использовать возобновляемые энергоресурсы, кризис, который разразился в США и Европе из-за повышения цен на углеводороды показывает, что это сырье есть и еще будет какое-то время незаменимо для экономики большинства стран.