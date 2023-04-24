Эксперт оценил перспективы нефтегазовой отрасли России

РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций. Об этом 24 апреля рассказал «Известиям» генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев.

Он обратил внимание, что несмотря на тенденцию использовать возобновляемые энергоресурсы, кризис, который разразился в США и Европе из-за повышения цен на углеводороды показывает, что это сырье есть и еще будет какое-то время незаменимо для экономики большинства стран.

«Нефтегазовая отрасль может оказаться сейчас хорошим полигоном для отработки правильной системы технологического прорыва в масштабах страны. У нас больше нет возможности играть в чужие игры и оставаться на заднем плане истории. Необходимо начинать больше ценить людей и компании, которые могут правильно расставить приоритеты и готовы показывать реальные результаты», — подчеркнул он.

Журавлев напомнил, что российская нефтегазовая отрасль остается одной из крупнейших в мире.

«Россия имеет огромные запасы нефти и газа, которые являются ключевыми экспортными продуктами для многих стран. По данным Министерства энергетики России, запасы нефти в нашей стране составляют около 15 млрд т, а газа — около 48 трлн кубических метров. Таким образом, сырьевая база нефтегазовой отрасли России является одной из самых крупных в мире, что позволяет нам быть ведущими игроками на мировом рынке нефти и газа», — добавил он.

Он допустил, что несмотря на определенные трудности можно уверенно говорить о том, что российская нефтегазовая отрасль имеет шансы выйти из этой игры победителем.

По словам специалиста, во-первых, Россия обладает огромными запасами нефти и газа, которые являются одними из самых крупных в мире. Качество этих ресурсов также на высоком уровне.

«Во-вторых, развитие технологий в области добычи нефти и газа является очень важным фактором, который помогает России сохранить свое лидерство в этой отрасли. С развитием новых технологий увеличивается эффективность добычи, сокращается количество выбросов в атмосферу и уменьшается вред, который наносит промышленность окружающей среде», — подчеркнул он.

В стране работают компании, внедряющие новые технологии нефтедобычи, которым нет аналогов в мире. Журавлев отметил, что этому бизнесу надо дать работать.

В третьих, Россия тесно связана с мировыми рынками нефти и газа, и любые изменения в ситуации на этих рынках могут сильно повлиять на экономику страны. Но у России есть возможность лучше контролировать цены на нефть и газ благодаря своему большому объему производства и экспорта.

«В четвертых, в России уже давно развита инфраструктура для транспортировки нефти и газа. Протяженность магистральных трубопроводов в России составляет более 250 тыс. км», — продолжил специалист.

Также страна располагает современными нефтеперерабатывающими заводами и трубопроводами, позволяющими доставлять ресурс в любую точку мира.

«В пятых, инвестируются средства в развитие, разработку новых месторождений, переход на более экологичные и эффективные технологии. Минэнерго РФ оценило совокупные планируемые инвестиции в разработку новых нефтяных месторождений в 320 млрд рублей до 2040–2045 годов», — обратил он внимание.

С учетом этих фактором российская нефтегазовая отрасль является одной из самых перспективных и успешных в мире, заключил он.

Ранее, 11 апреля, Будапешт продлил договор с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Покупку и поставки объемов природного газа сверх количества, указанного в долгосрочных контрактах, проведут главным образом через газопровод «Турецкий поток».

В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предрекла сложный год для Евросоюза без поставок российского газа. Еврокомиссия предложит продлить соглашение о снижении потребления топлива на 15%.

В феврале МИД России заявил, что бойкот российских энергоносителей уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС. При этом принятые Москвой ответные меры из-за санкционного давления Запада минимизируют издержки как для России, так и для мирового сообщества.