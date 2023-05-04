Горящий снег: ученые придумали способ победить «зомби-пожары»

Уральские специалисты-лесоводы описали механизм распространения «зомби-пожаров» — горений торфяников зимой под снегом. Также они разработали методику борьбы с ними . В ее основе — использование холода как средства, подавляющего энергию подземного огня. По мнению экспертов, новый способ показал свою эффективность и может быть востребован для борьбы со стихией вблизи населенных пунктов. Актуальность проблемы обусловлена стремительным увеличением многолетних торфяных возгораний в России.

Восставшие из-под земли

Специалисты из Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) отработали новую методику тушения зимних торфяных пожаров. При этом лесоводы изучали механизмы распространения очагов горения. Статья с результатами опубликована в одном из рецензируемых российских научных изданий.

— Методика тушения в зимний период появилась в связи с тем, что снизился уровень грунтовых вод. Качать воду стало трудно , — объяснил доцент кафедры лесоводства УГЛТУ Илья Секерин. — А зимой главный помощник в тушении торфяников — холод. Этого ресурса достаточно. Как только очаг пожара остывает ниже 40°C, химическая реакция прекращается .

Данная методика, по словам специалиста, была проверена в лесничествах на территории Свердловской области . При этом на этапе тестирования было потушено около 50 «зомби-пожаров». Из них полтора десятка — в зиму-2022/23 .

Фото: личный архив Ильи Секерина

Справка «Известий» Зимние торфяные возгорания иногда называют остаточными, поскольку чаще всего это следствие наземных, возникших во время пожароопасного сезона. В зарубежных СМИ за ними закрепилось обозначение «зомби-пожары». Это связано с их способностью пребывать в незаметном состоянии под снежным покровом и восставать в весенний период.

— Пожары обычно рассматривают в рамках одного сезона. Но в торфяниках они нередко уходят в зиму непотушенными. Горение продолжается под снегом, а пережив холода, вновь выходит на поверхность . Так может продолжаться несколько лет, — объяснил «Известиям» Илья Секерин.

По данным авторов исследования, в последние годы количество торфяных пожаров в РФ резко возросло. Особенно это актуально для таких районов, как северные области Западной Сибири, Красноярского края и Якутии .

Фото: личный архив Ильи Секерина

Для Свердловской области уральские исследователи привели данные, согласно которым во второй половине 2010-х годов здесь в среднем отмечали 7 «зомби-пожаров» в год. Но уже в 2021-м и 2022-м их количество составило 79 и 53 случая соответственно. Причины ученые видят в снижении уровня грунтовых вод на территории региона. Это приводит к высыханию верхних слоев торфа, что создает благоприятные условия для его возгорания .

Холодный, а от мороза укрывает

Как рассказали лесоводы, такие возгорания имеют своеобразную природу. Летом они могут захватывать значительные территории, а зимой сжимаются в небольшие участки и уходят вглубь. Для распространения под землей горению нужно высушить окружающий его очаг торф , прежде чем перекинуться на него.

При этом возгорание активнее развивается вдоль корней . Наиболее интенсивно термическая реакция происходит под толстым слоем снега . Он изолирует подземное горение от холодного атмосферного воздуха . Поэтому почвенный пожар распространяется значительно медленнее , чем наземный — всего до нескольких метров в сутки . При этом очаги могут находиться на глубинах от 20 см до трех с лишним метров .

Фото: личный архив Ильи Секерина

— Торф горит без пламени и без дыма. Поэтому, когда нет пара, который образуется при высушивании влажной органики, обнаружить почвенный пожар сложно . В связи с этим мы обследуем территорию в инфракрасном диапазоне . Это позволяет увидеть скрытые источники теплового излучения , — пояснил Илья Секерин.

Эти специфические особенности «зомби-пожаров» ученые учитывали при разработке методики . В соответствии с их рекомендациями горение торфа лучше тушить, извлекая подземный очаг на поверхность . Для этого используют бульдозер или другую подходящую технику . С ее помощью обрабатывают кромку возгорания .

Предварительно, если на обрабатываемом участке есть деревья, их нужно выкорчевать вместе с корнями , чтобы избежать образования новых очагов. После следует выгрести тлеющий торф наверх и распределить тонким слоем по широкой площади. Затем нужно смешать его со снегом, грунтом и уплотнить .

Фото: личный архив Ильи Секерина

Опасность подземной стихии заключается еще и в том, что в результате неполного сгорания образуются вещества, которые представляют угрозу для органов дыхания и сердечно-сосудистой системы человека . Поэтому необходимо бороться с торфяниками, горящими вблизи населенных пунктов.

Охлаждение без увлажнения

По результатам исследования, появление новых очагов на потушенной площади составило примерно один случай на 100 м кромки. Их площадь не превышала 0,4 м и ликвидировалась ручным инструментом без применения тяжелой техники. Этим способом, отмечается в работе ученых, при использовании одного бульдозера можно за день потушить несколько активных очагов на участке площадью 0,5 га .

Технология хорошо показала себя как экспериментальная, но она имеет ограниченный потенциал применения , сообщил заместитель директора по научной работе Института леса им. В.М. Сукачева (Красноярск) Вячеслав Харук.

Фото: личный архив Ильи Секерина

— Ворошение слоев торфа, снега и грунта требует использования тяжелой техники, что сложно осуществить на удаленных и труднодоступных территориях , которых в России большинство. В масштабах страны требуются комплексные меры по защите и управлению торфяниками , — прокомментировал он.

При этом ученый добавил, что вблизи населенных пунктов и других обжитых территорий, где есть в наличии бульдозеры и другие сельскохозяйственные машины, данный способ может быть эффективным .

— Илья Секерин предложил новую методику, рассчитывая, что охлаждение, а не увлажнение станет решающим фактором в борьбе с зимними торфяными пожарами. На мой взгляд, она очень перспективна , — сказал доцент Института повышения квалификации работников лесного хозяйства Григорий Куксин.