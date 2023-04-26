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Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля

В уральском поселке сгорело почти 100 зданий, введен режим ЧС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
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Внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности проводилась в поселке Сосьва еще в начале апреля, выяснили «Известия». Сейчас в Свердловской области объявлен режим повышенной готовности — 25 апреля в регионе возникло сразу несколько пожаров. Некоторые из них удалось потушить лишь спустя сутки, а в Сосьве службы продолжают бороться с огнем. По предварительным данным, два человека погибли, без крыши над головой осталось почти 700 человек. Следственный комитет России уже возбудил два уголовных дела.

«Купила домик на собственные деньги с учительской зарплаты — и вот так всё»

На фоне обострившейся ситуации в Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности — для сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во вторник, 25 апреля, более чем в 10 населенных пунктах возникли пожары. В совокупности сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей.

Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

Пожары случились в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Байкалово, Отрадново, Карпунинский и Прогресс, а также в городах Карпинск, Серов, Новая Ляля и Тавда. В частности, в Таежном загорелся 21 дом, в 16 из них живут люди. 27 человек были эвакуированы и сейчас находятся в пункте временного размещения. К 14:30 среды, 26 апреля, МЧС РФ сообщило, что все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме возгорания в поселке Сосьва, ликвидированы.

В Сосьве сложилась самая тяжелая ситуация — только в среду там удалось локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м. Возгорание началось накануне около 12:00 дня: загорелась пилорама в местной исправительной колонии. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе МЧС, из-за сильного ветра и теплой погоды огонь быстро распространился. К 21:00 в населенном пункте горело около 50 строений, был введен режим ЧС. Спустя несколько часов сгорело уже почти 100 зданий.к

В поселок Евгений Куйвашев направил своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева. «Они будут осуществлять координацию работы на месте ЧС, оказывать необходимую помощь в ликвидации пожара», — говорится в сообщении властей.

— Психологи МЧС России работают с населением. Из-за дыма от пожара жители Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременные женщины распределяются минздравом в медучреждения других городов области, — сообщили «Известиям» в МЧС.

По предварительным данным, в Сосьве погибло два человека. По информации «Известий», один из них 62-летний Юрий Жилин, тело которого нашли спасатели, когда разбирали завалы сгоревшего дома. Вторая — 91-летняя пенсионерка. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

От местной исправительной колонии осталось только основание, а от лесопилки — металлический каркас, сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Люди ищут своих родственников.

Маму не можем найти ни среди живых, ни среди мертвых,— пожаловалась жительница Свердловской области. По ее словам, подойти близко к дому было невозможно — всё было в огне. Семья искала женщину и в больнице, и в пункте сбора, и в администрации. Во время последнего телефонного разговора мать отказалась выходить из дома, потому что помещение было очень задымлено.

Купила домик на собственные деньги с учительской зарплаты — и вот так всё, — поделилась с «Известиями» местная жительница, у которой сгорело жилье.

Еще одна женщина рассказала, что пожара такой силы в этих местах не помнит.

У нас такого не было — я здесь живу уже 50 с лишним лет, — сказал она.

Проверяли и предупреждали

Причину пожара в поселке Сосьва уже установили. По информации МЧС, возгорание началось из-за сжигания опилок с нарушением техники безопасности на пилораме лечебно-исправительного учреждения регионального ГУФСИН.

«По указанию директора ФСИН России на первое время сотрудникам ЛИУ-23, оставшимся без жилья, будет выплачена неотложная материальная помощь в размере 300 тыс. рублей, а также проведена оценка причиненного им ущерба», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас решается вопрос, где разместить сотрудников колонии, которые потеряли в пожаре свое имущество.

остановка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

В начале апреля в Сосьве проводилась внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, было выявлено четыре нарушения, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС РФ.

— Выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам было применено административное наказание, — добавили там.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ситуации в Сосьве. Первое — по статье о халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период (ст. 293 УК РФ). Второе дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В других районах области сотрудники прокуратуры проводят проверки.

Роспотребнадор заявил, что усилил санитарно-эпидемиологический контроль из-за пожаров в регионе. В Сосьве отобраны пробы воздуха и установлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц. Там взяты на контроль условия проживания и питания погорельцев. В поселке Прогресс зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду и содержанию взвешенных веществ.

Опилки, молния или грибники

Виновным по статье «Халатность» будут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо до пяти лет колонии, пояснил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев.

За гибель человека ответственным за пожарную безопасность дополнительно будет грозить наказание в виде исправительных работ или условного срока до двух лет. Также возможно лишение свободы на тот же срок, — рассказал эксперт.

Полностью предотвратить возникновение пожаров невозможно, считает независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. В регионах, где есть риск, всегда принимают меры по предотвращению его распространения на большие территории.

Последствия пожара в поселке Сосьва

Пожарные и спасатели ликвидируют последствия пожара, более суток бушевавшего в поселке Сосьва в Свердловской области. Подробности — в фотогалерее «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва

По сообщению МЧС, разрушено огнем более 90 домов, найдено тело одного погибшего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва

Стремительному распространению огня способствовал сухостой и сильный ветер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва

По предварительным данным, пожар начался на принадлежащей местному жителю лесопилке. Хозяин предприятия бежал из поселка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва

Борьбой с огнем занимались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МЧС РФ и Росгвардии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва
Огонь перекинулся и на находящееся в Сосьве лечебно-исправительное учреждение, откуда были эвакуированы 240 отбывающих наказание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва
Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва
По факту возгорания возбуждены два уголовных дела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва
Более 600 жителей поселка эвакуированы в безопасное место, продолжаются поиски пропавшей без вести пенсионерки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Последствия пожара в поселке Сосьва
Пожарным удалось отстоять от огня около 1200 домов поселка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

— Пожар мог возникнуть от чего угодно: опилок, молнии или грибников. Неосторожность людей почти всегда приводит к возникновению огня. А чтобы предотвратить его разрастание до критических параметров, люди должны готовить свои участки к сезону, — сказал «Известиям» эксперт.

Жители пожароопасных районов могут делать опашку (создание противопожарной полосы), убирать сухую траву и растения, указал Сергей Назаров. Но на эти действия стимулировать местных жителей должны власти, сказал он.

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