Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля

Внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности проводилась в поселке Сосьва еще в начале апреля, выяснили «Известия». Сейчас в Свердловской области объявлен режим повышенной готовности — 25 апреля в регионе возникло сразу несколько пожаров. Некоторые из них удалось потушить лишь спустя сутки, а в Сосьве службы продолжают бороться с огнем. По предварительным данным, два человека погибли, без крыши над головой осталось почти 700 человек. Следственный комитет России уже возбудил два уголовных дела.

«Купила домик на собственные деньги с учительской зарплаты — и вот так всё»

На фоне обострившейся ситуации в Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности — для сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во вторник, 25 апреля, более чем в 10 населенных пунктах возникли пожары. В совокупности сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

Пожары случились в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Байкалово, Отрадново, Карпунинский и Прогресс, а также в городах Карпинск, Серов, Новая Ляля и Тавда. В частности, в Таежном загорелся 21 дом, в 16 из них живут люди. 27 человек были эвакуированы и сейчас находятся в пункте временного размещения. К 14:30 среды, 26 апреля, МЧС РФ сообщило, что все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме возгорания в поселке Сосьва, ликвидированы.

В Сосьве сложилась самая тяжелая ситуация — только в среду там удалось локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м. Возгорание началось накануне около 12:00 дня: загорелась пилорама в местной исправительной колонии. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе МЧС, из-за сильного ветра и теплой погоды огонь быстро распространился. К 21:00 в населенном пункте горело около 50 строений, был введен режим ЧС. Спустя несколько часов сгорело уже почти 100 зданий.

В поселок Евгений Куйвашев направил своего заместителя Азата Салихова и министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева. «Они будут осуществлять координацию работы на месте ЧС, оказывать необходимую помощь в ликвидации пожара», — говорится в сообщении властей.

— Психологи МЧС России работают с населением. Из-за дыма от пожара жители Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременные женщины распределяются минздравом в медучреждения других городов области , — сообщили «Известиям» в МЧС.

По предварительным данным, в Сосьве погибло два человека. По информации «Известий», один из них 62-летний Юрий Жилин, тело которого нашли спасатели, когда разбирали завалы сгоревшего дома. Вторая — 91-летняя пенсионерка. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

От местной исправительной колонии осталось только основание, а от лесопилки — металлический каркас, сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Люди ищут своих родственников.

— Маму не можем найти ни среди живых, ни среди мертвых,— пожаловалась жительница Свердловской области. По ее словам, подойти близко к дому было невозможно — всё было в огне. Семья искала женщину и в больнице, и в пункте сбора, и в администрации. Во время последнего телефонного разговора мать отказалась выходить из дома, потому что помещение было очень задымлено.

— Купила домик на собственные деньги с учительской зарплаты — и вот так всё , — поделилась с «Известиями» местная жительница, у которой сгорело жилье.

Еще одна женщина рассказала, что пожара такой силы в этих местах не помнит.

— У нас такого не было — я здесь живу уже 50 с лишним лет, — сказал она.

Проверяли и предупреждали

Причину пожара в поселке Сосьва уже установили. По информации МЧС, возгорание началось из-за сжигания опилок с нарушением техники безопасности на пилораме лечебно-исправительного учреждения регионального ГУФСИН.

«По указанию директора ФСИН России на первое время сотрудникам ЛИУ-23, оставшимся без жилья, будет выплачена неотложная материальная помощь в размере 300 тыс. рублей, а также проведена оценка причиненного им ущерба», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас решается вопрос, где разместить сотрудников колонии, которые потеряли в пожаре свое имущество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

В начале апреля в Сосьве проводилась внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, было выявлено четыре нарушения , сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС РФ.

— Выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам было применено административное наказание, — добавили там.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ситуации в Сосьве. Первое — по статье о халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период (ст. 293 УК РФ). Второе дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В других районах области сотрудники прокуратуры проводят проверки.

Роспотребнадор заявил, что усилил санитарно-эпидемиологический контроль из-за пожаров в регионе. В Сосьве отобраны пробы воздуха и установлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц . Там взяты на контроль условия проживания и питания погорельцев. В поселке Прогресс зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду и содержанию взвешенных веществ.

Опилки, молния или грибники

Виновным по статье «Халатность» будут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо до пяти лет колонии , пояснил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев.

— За гибель человека ответственным за пожарную безопасность дополнительно будет грозить наказание в виде исправительных работ или условного срока до двух лет. Также возможно лишение свободы на тот же срок, — рассказал эксперт.

Полностью предотвратить возникновение пожаров невозможно , считает независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. В регионах, где есть риск, всегда принимают меры по предотвращению его распространения на большие территории.

Пожарные и спасатели ликвидируют последствия пожара, более суток бушевавшего в поселке Сосьва в Свердловской области. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий По сообщению МЧС, разрушено огнем более 90 домов, найдено тело одного погибшего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Стремительному распространению огня способствовал сухостой и сильный ветер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий По предварительным данным, пожар начался на принадлежащей местному жителю лесопилке. Хозяин предприятия бежал из поселка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Борьбой с огнем занимались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МЧС РФ и Росгвардии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Огонь перекинулся и на находящееся в Сосьве лечебно-исправительное учреждение, откуда были эвакуированы 240 отбывающих наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий По факту возгорания возбуждены два уголовных дела Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Более 600 жителей поселка эвакуированы в безопасное место, продолжаются поиски пропавшей без вести пенсионерки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий Пожарным удалось отстоять от огня около 1200 домов поселка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

— Пожар мог возникнуть от чего угодно: опилок, молнии или грибников. Неосторожность людей почти всегда приводит к возникновению огня. А чтобы предотвратить его разрастание до критических параметров, люди должны готовить свои участки к сезону , — сказал «Известиям» эксперт.