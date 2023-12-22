«Путин выдвинулся — слава Богу, всё хорошо»

Звездный российский шахматист Сергей Карякин после начала СВО стал среди спортсменов самым активным сторонником действий властей, открыто поддержав их. Он ездил в Донбасс, собирая гуманитарную помощь солдатам и местным жителям. И быстро подвергся санкциям. А после того как Международная федерация шахмат (ФИДЕ) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своим флагом, Карякин отказался идти на нейтральный статус, чем закрыл для себя путь на самые престижные турниры.

В феврале 33-летний уроженец Симферополя был избран президентом Федерации шахмат Московской области. А недавно вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на новый срок и в образованную под выборы 2024 года «Команду Путина».

В интервью «Известиям» Сергей Карякин рассказал о том, чем будет заниматься в предвыборную кампанию, и о многом другом.

«За полтора года наша общая совместная помощь фронту составила 150 млн рублей»

— Насколько плотно планируете участвовать в предвыборной кампании Владимира Путина?

— Я принимал участие в деятельности инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича кандидатом в президенты на предстоящие выборы. Он выдвинулся — слава Богу, всё хорошо (улыбается). Планирую проводить поездки по регионам и вести общение с молодежью, своим примером их каким-то образом вдохновить на то, чтобы мы вместе развивали Россию, нашу любимую страну, и выступали единым фронтом.

— Уже понимаете свой график поездок?

— Пока всё в процессе формирования. Но кроме этого у меня есть еще одна очень важная задача: открытие шахматных клубов в штабах «Единой России». Мы договорились о том, что они будут открываться по всей стране во всех штабах без исключения. Мне предстоит посетить несколько десятков, а то и сотен штабов. Это огромная работа. Но, с другой стороны, время есть. И пока я подвергаюсь санкциям, лишаюсь возможности выступать на международных соревнованиях, хотел бы сконцентрироваться на развитии шахмат внутри страны. Сейчас это очень важно.

— Сами не собираетесь начинать политическую карьеру? Может быть, выставить свою кандидатуру в депутаты Государственной думы на ближайших выборах 2026 года?

— С одной стороны, это решение, как говорится, на виду, оно напрашивается. А с другой стороны, у меня нет самоцели обязательно пойти в политику. Поэтому как получится, так и получится. Я специально для этого ничего не делаю.

— При той общественной деятельности, которую вы и до СВО вели, но после ее начала особенно активизировали, насколько хватает времени профессионально заниматься шахматами?

— Понятное дело, что это отнимает время. Но здесь уже вопрос приоритетов. Потому что объективно турниров у меня стало гораздо меньше. И время высвободилось. Когда весной 2022 года я в первый раз приехал в Донецк и увидел, что мы действительно можем сделать какое-то доброе дело, привезти бойцам необходимые вещи, то понял, что в этом есть моя роль, моя миссия на данном историческом отрезке. Продолжаю это делать, и недавно мне сообщили, что примерно за полтора года наша общая совместная помощь фронту составила 150 млн рублей. Считаю, что это очень большое дело.

«Меня совершенно несправедливо обвинили в том, что я не хочу выступать за сборную»

— Прошедший турнир «Шахматные звезды 3.0» можно назвать самым сильным для вас по составу с момента отстранения от международных соревнований?

— Да, конечно. Считаю, что это сейчас сильнейший для меня турнир. И вообще сам формат себя полностью оправдал. Замечательно, что в рамках этого соревнования есть также турнир для детей. Они могут и сами участвовать, и смотреть, как мы играем. Таким образом, мы их стимулируем прогрессировать и двигаться к большим победам. Они могут в один день закончить свои соревнования и остаться посмотреть на наши. И это самый лучший формат, который есть только на «Шахматных звездах».

— Год назад ФШР перешла из европейской конфедерации в азиатскую. Что это дает вам лично? Сможете ли вы участвовать в континентальных соревнованиях при нынешней ситуации, когда отказываетесь выступать в нейтральном статусе? Или это будет возможно только после того, когда ФИДЕ разрешит россиянам играть под своим флагом?

— Я не знаю точно. Потому что пока еще официальных азиатских турниров с участием России не было. Прецедента не было. Тут нужно сначала дождаться, когда азиатская федерация объявит, что российские шахматисты могут выступать в ее турнирах и на каких условиях. Я пока не знаю, когда это случится.

— Как идет работа во главе Федерации шахмат Московской области?

— Большую работу проводим. Не все понимают, в каком бедственном состоянии была федерация, когда я со своей командой в нее пришел. Бюджет был равен нулю. В штате был всего один человек. Просто развал. Но с тех пор провели серьезную работу. Открыли две шахматные школы в Подмосковье. Открытие еще нескольких школ сейчас на согласовании. Провели серию турниров, среди которых чемпионат Московской области. С хорошими призовыми фондами, которых никогда не было в регионе. Это основное: проведение турниров, поддержка детей и открытие шахматных клубов. Мы на этих вещах концентрируемся. Пытаемся их масштабировать и сделать так, чтобы всего этого было очень много в Подмосковье.

— Где эти две уже открытые шахматные школы?

— Одну в Домодедово открыли. Мою лично — она так и называется «Школа Сергея Карякина». Вторую в Технолицее имени Долгих в селе Павловская Слобода — это Истринский район. Понятно, что для такого большого региона, как Московская область, этого недостаточно. Но мы только набираем обороты. И впереди много всего нового.

— За счет чего функционирует федерация? Где находите деньги?

— Это действительно проблема. Могу сказать, что очень большую сумму я отдал в начале работы из своих личных средств, чтобы закрыть определенные финансовые дыры. Например, обеспечить выезд наших подмосковных шахматистов на соревнование в Сочи. Было много других вопросов. Но сейчас уже становится легче. Появляются спонсоры. Есть люди, которые не хотят, чтобы мы их рекламировали, но они помогают нам. Мы перед ними отчитываемся, показываем, куда идут вложенные средства. И большое им спасибо, что поддерживают нас.

— Как глава подмосковной федерации испытываете трудности во взаимоотношениях с руководством ФШР за критику в его адрес в ходе прошлогодних выборов?

— Нет. Что касается работы федерации Московской области, то у нас позиция такая, что мы не играем ни в какую оппозицию — что занимаемся развитием шахмат. А насчет моих личных претензий к ФШР, то да, они остаются. Считаю, что, например, недавно меня совершенно несправедливо обвинили в том, что я не хочу выступать за сборную. Хотя на самом деле я хочу. Я всегда готов выступать за сборную. Но когда я участвую в турнире «Шахматные звезды», то не могу выступать где-то еще.

— Вы про турнир ШОС, который проходил параллельно?

— Да, именно относительно него меня обвинили, что я отказываюсь выступать за сборную. Меня позвали поехать в Китай на этот турнир. И я был бы рад там выступить, поскольку там можно играть под российским флагом. Но проблема в том, что позвали меня туда в последний момент. А график мой уже был распланирован. И в него входило выступление в «Шахматных звездах». Было бы нечестно и некорректно по отношению к организаторам турнира в последний момент отказаться играть на нем. В другое время я бы с удовольствием поехал на турнир ШОС.

— При этом не один вы из наших звезд сделали выбор в пользу турнира в Москве.

— Это и самое интересное. Не один я выступил на «Шахматных звездах», а не поехал в Китай. И спокойно играли в Москве. Но в отношении Александра Грищука, Владислава Артемьева, Евгения Томашевского и других ребят и девушек ни слова не сказали. Абсолютнейшие двойные стандарты. Ну да бог с ними. Пусть это будет на совести федерации. Когда мы говорим про замечательный турнир, то, честно говоря, не хочется вспоминать про плохое. Давайте концентрироваться на хорошем. Нам надо делать свое и развивать шахматы.

— Если в следующий раз будет такой турнир ШОС и вас позовут туда вовремя?

— С удовольствием поеду. Сейчас невозможно было предусмотреть, что организаторы в Китае сделают такой турнир, такой формат и он совпадет с турниром в России. Который, кстати, подстраивался под разные даты других турниров, в том числе предстоящего чемпионата мира по блицу в Самарканде. И делал это для того, чтобы в Москву смогло приехать как можно больше звезд шахмат.

«Крамник борется с ветряными мельницами»

— Уровень прошедшего турнира «Московские звезды» вам как?

— Традиционно очень сильный. Могу даже по себе судить. В прошлый раз мне удалось победить в этом турнире. А теперь объективно не смог побороться за первые места. Тем не менее старался показать всё, на что способен. В итоге в быстрых шахматах поделил третье место. В блице первый день мне совсем не удался, во второй день играл лучше. Несколько партий выиграл, в том числе у занявшего первое место Раунака Садхвани. Интереснейшую партию выиграл — пожертвовал коня, слона, и это сработало. Думаю, в творческом плане мне турнир удался. В результативном плане — не до конца. Тем не менее благодарен организаторам — турнир у них замечательный. Надеюсь, он продолжит свое существование. Три таких турнира уже провели. Дальнейшие розыгрыши должны быть еще лучше.

— То, что провели этот турнир хуже предыдущего, связано с довольно длительным отсутствием регулярной практики соревнований среди топовых шахматистов?

— В какой-то степени связано. Действительно, я не так часто выступаю в турнирах в последнее время. С другой стороны, две недели назад я играл турнир по быстрым шахматам. Занял там второе место, боролся за первое. И хорошо играл. Поэтому форма бывает от турнира к турниру разная. По-разному складываются и соревнования. Но главное, чтобы эти турниры были постоянные. Как те же «Шахматные звезды». Все три розыгрыша этого соревнования были центральными в моем календаре, очень важными. Мне было приятно участвовать в них именно в России, под своим флагом и получать удовольствие от игры.

— С того момента, как вы стали руководить федерацией Московской области и заниматься общественной деятельностью, вы находите время на системную подготовку к крупным соревнованиям? Или уже больше на опыте и мастерстве выезжаете?

— Конкретно прошедшие «Шахматные звезды» я действительно больше играл на опыте (улыбается). Потому что не так плотно к нему готовился, как в прошлые два раза. Тем не менее всё равно старался. Не буду отрицать, что хотел выступить как можно лучше. Где-то получилось, где-то нет. Буду делать выводы и стараться дальше играть хорошо. Но самое главное, что организаторы дали уникальную возможность здесь выступать.

— А для вас какой оптимальный формат подготовки?

— Понятно, что при подготовке к матчу за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена я на полгода сел на сборы. И ни о чем, кроме матча, не думал. В других ситуациях всё несколько попроще. Но когда я знаю, что через два месяца у меня есть турнир, то к нему стараюсь готовиться. Во всяком случае есть стимул и задачи выступить на нем как можно лучше. Особенно когда в календаре есть соревнование и ты заранее можешь планировать участие в нем.

— В последние месяцы много шуму наделала объявленная Владимиром Крамником война с читерством. Вы как к ней относитесь?

— Дело в том, что доля истины в словах Крамника есть. Но, во-первых, это невозможно доказать, а во-вторых, он борется с ветряными мельницами. Потому что очень много читеров сейчас. А американская платформа Chess.com недружественна к нам. И не будет перед Крамником открывать какие-то секреты и тайны. Даже если там есть читеры, она будет их покрывать и ничего не расскажет. Крамник при всем его благородном желании вряд ли победит в этой истории.

— Если у нас будет аналогичная по масштабу платформа внутри России, эту борьбу вести надо будет?

— Да. Конечно, да. Не уверен, что это можно полностью побороть. Но по крайней мере если ставить правильных администраторов — гроссмейстеров, чемпионов мира, шансы выявить читеров будут гораздо больше.

— И что с ними делать?

— Блокировать, чтобы они знали, что не смогут принять участие в коммерческих турнирах. Только так их можно побороть.

— Верите, что еще доведется поиграть под российским флагом в турнирах ФИДЕ, поучаствовать в турнире претендентов и, может быть, даже в матче за шахматную корону?

— Да. Сейчас это кажется проблематичным. Но, с другой стороны, я думаю, что всё возможно. Век шахматиста дольше, чем у других спортсменов. Поэтому буду стараться и надеюсь, что всё будет хорошо.