«От перехода в Азию российские шахматы только выиграют»

В конце января в Москве прошел крупный турнир «Шахматные звезды – 2023», в котором приняли участие ведущие гроссмейстеры со всего мира: россияне Сергей Карякин, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, азербайджанец Теймураз Раджабов, Раунак Сандхвани из Индии. Для победившего Карякина это было одно из главных соревнований за последний год . Сначала ФИДЕ дисквалифицировала его за поддержку СВО, а затем сам 33-летний шахматист отказался выступать в нейтральном статусе и без флага России. В интервью «Известиям» он оценил свою игровую форму, поделился мнением о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, а также высказался о переходе ФШР в Азию.

«До самого последнего момента было не понятно, кто станет первым»

— Насколько масштаб турнира для вас компенсирует отсутствие возможности участвовать в главных международных соревнованиях?

— Для меня крайне важно, что собралось много шахматистов высокого уровня, в том числе иностранных. Но не менее значимым стало и то, что мы провели в рамках этого соревнования детский турнир, а участники — мастер-классы. Всегда хочется оказать поддержку будущему поколению и дать ему возможность проявить себя на фоне современных звезд. На «Шахматных звездах» дети играли в том же зале, что и взрослые. Думаю, это замечательно. Для них это стало настоящим праздником, который мотивирует дальше заниматься шахматами и прогрессировать.

— Для вас это был самый статусный по составу турнир за последний год?

— Да. Я стараюсь выступать в России на самых сильных по составу соревнованиях. Просто сейчас их не так много проводится. И каждый подобный турнир — на вес золота. Особенно радует, что удалось победить на «Шахматных звездах» в этом году. Я серьезно настраивался на этот турнир . И очень приятно было победить, особенно на фоне такой интриги, когда до самого последнего момента было непонятно, кто станет первым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На себе ощущаете отсутствие практики игр против лучших шахматистов планеты?

— Мне действительно чуть-чуть не хватает практики. Но если компенсировать это регулярными шахматными занятиями и ставить перед собой высокие цели, то ничего страшного, когда ты какое-то время, условно говоря, сидишь дома. Самое главное, чтобы была цель, стимул . И, даже если ты не знаешь, когда у тебя следующий турнир подобного уровня, надо всё равно стараться держать себя в форме. Что я и буду делать, чтобы с лучшей стороны себя проявить, когда снова встречусь с соперниками высокого класса.

«Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы»

— В декабре вы пытались избраться в президенты Федерации шахмат России (ФШР), но проиграли ее действующему руководителю Андрею Филатову. В январе пошли слухи, что вы намерены баллотироваться в президенты Федерации шахмат Подмосковья.

— Насчет Федерации шахмат Подмосковья информацию запустили другие люди. Я сам ничего не говорил относительно того, какую федерацию хочу возглавить. Такое должно идти от меня, прежде чем кто-то что-то заявит.

В любом случае в каждой федерации, будь то региональная или общероссийская, есть демократическая процедура, которая определяет, кто будет руководить организацией. И даже если у меня есть желание возглавить федерацию, это не значит, что у меня получится совершить подобное. Но, тем не менее, мои планы довольно серьезные. И я постараюсь возглавить региональную федерацию. Надеюсь, это произойдет в конце февраля, после чего смогу развивать шахматы. В первую очередь, детские. Но пока не буду называть регион . Позже обязательно объявлю, о какой федерации может идти речь.

От перехода в Азию Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— В случае избрания как собираетесь взаимодействовать с нынешним руководством ФШР, после того как жестко его критиковали в прошлом году?

— В принципе не секрет, что я не согласен со многими вещами, которые делает Федерация шахмат России. Но, с другой стороны, я считаю, что нельзя совсем сжигать мосты. Дипломатические отношения надо сохранить. Главное, чтобы все были нацелены на развитие шахмат в России. И я здесь готов сделать всё для этого, в случае победы на выборах применив весь накопленный опыт за годы игры на высоком уровне.

— Как относитесь к решению ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую федерацию шахмат?

— Я полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла Азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно. Я считаю, что будущее нашего вида спорта в России — это Азия. Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы. Поэтому мы пойдем только вперед. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня и только выиграем от этого.

От перехода в Азию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Наш спорт должен как-то унифицировано подходить к этому вопросу? Должны остальные виды следовать примеру шахмат, если им удастся добиться официального вхождения в Азиатскую федерацию?

— Думаю, в каждом виде спорта надо отдельно смотреть, как будет лучше. Где-то выше уровень соревнований в Европе, где-то — в Азии. Это если брать чисто спортивную составляющую. Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее.

«Никаких разочарований нет»

— Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вариант с допуском спортсменов России и Белоруссии к международным соревнованиям. Одно из условий — не поддерживать боевые действия и выступать в нейтральном статусе.

— Конечно, у меня к этому негативное отношение. И вообще ко всему, что они творят, плохо отношусь. Наверное, они сами забыли, что их основной лозунг — «Спорт вне политики». Спорт сейчас максимально политизирован — мне кажется, с этим никто не будет спорить . Какую бы ты сторону ни поддерживал, спорт сейчас однозначно стал частью политики. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому, но в данный момент всё так, как есть.

От перехода в Азию Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Как вести себя нашим олимпийцам, если МОК реально утвердит эти требования?

— Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают ее, то это большой удар для них. Потому что они очень много тренируются и готовятся к этому всю жизнь. С другой стороны, государство должно организовывать свои игры, внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстраненным от международных стартов спортсменам . Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом.

— Много людей прервали с вами отношения, после того как вы открыто поддержали СВО?