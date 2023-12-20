Парламентское приглашение: в Госдуме и Совфеде выразили поддержку Путину на выборах

Работа парламентской группы, которая занимается вопросами специальной военной операции, должна быть продолжена, заявил Владимир Путин на заседании Совета законодателей 20 декабря . В целом президент во время своего выступления поблагодарил парламентариев за солидарную позицию по ряду важнейших вопросов и отметил их роль в формировании авторитета России на международной арене, а также вспомнил проблемы в исполнении законов в 90-е годы. Между тем спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин выразили поддержку Владимиру Путину на предстоящих в марте 2024 года выборах главы государства. По словам председателя Совфеда, это «лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе» .

Вклад законодателей

Президент России Владимир Путин 20 декабря выступил в Доме союзов на торжественном заседании Совета законодателей (совещательного и консультативного органа при Федеральном собрании). Оно было посвящено 30-летию российского парламента. Глава государства обратил внимание, что работа парламентариев за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной.

Он вспомнил, как в 1990-е годы многие законы не выполнялись, но именно в то время были созданы основы и ориентиры государственности .

— И потом, руководствуясь этими ориентирами, постепенно вместе с депутатами всех уровней, включая и региональные парламенты, нам постепенно удалось на этой правовой базе навести конституционный порядок, нужную дисциплину, соблюдение этих законов. Но если бы их не было, не было бы юридической базы. Это чрезвычайно важное событие в жизни страны, — сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин выступает в Доме союзов на торжественном заседании Совета законодателей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства поблагодарил законодателей за солидарную позицию «по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России» . Он также назвал РФ одним из лидеров мирового большинства, отметив, что в укреплении авторитета страны есть вклад парламентской дипломатии.

Президент обратил на важность консолидированной позиции парламентариев вокруг СВО.

— Особо отмечу, что только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов, о поддержке наших героев — участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы . Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства, — заявил Владимир Путин.

При этом президент призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО. В ее состав вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны, фронтовые корреспонденты.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Регулярно получаю от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них, в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона, — отметил глава РФ.

Поправки в Конституцию РФ

Президент и участники Совета законодателей не обошли тему поправок в Конституцию России, которые были внесены по итогам прошедшего в 2020 году общероссийского голосования. Владимир Путин напомнил, что поправки в Основной закон страны в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального Собрания, существенно укрепили их влияние, статус в единой системе публичной власти .

Речь, в частности, идет о наделении Госдумы полномочиями по утверждению кандидатур членов кабинета министров. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение о принятии поправок в Конституцию РФ привело к тому, что парламентарии, обсуждая вопросы с правительством, стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 30 лет Основной закон государства прошел «настоящую проверку на прочность».

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

«И поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что Конституция — это не музейный экспонат, а живой документ , который был актуализирован согласно требованиям времени без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства», — заявила спикер Совфеда.

Россия смогла выстроить сбалансированную и гармоничную систему отношений между разными ветвями власти без «перетягивая одеяла» и конфликтов, добавила она.

Поддержка президента

Стоит отметить, что главы обеих палат Федерального собрания — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, в своих выступлениях проявили единую позицию по поводу кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах в марте 2024 года, высказав ему поддержку.

«Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента РФ. Это действительно ответственный, лидерский шаг , который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Председатель Совфеда добавила, что российские власти не могут допустить даже малейших нарушений и обязаны обеспечить абсолютную легитимность предстоящих выборов президента России. Решение Владимира Путина выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо, прежде всего, россиянам, стране и международному сообществу, желающим жить в мире, а также странам, «которые хотят развиваться и решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наш кандидат Владимир Владимирович Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить, а мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена», — отметил он.

Сейчас происходит формирование широкой публичной коалиции поддержки Владимира Путина, говорит старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.

— Речь идет не только о реальной консолидации государственных органов и политических сил вокруг фигуры президента, но и о безусловной демонстрации такой поддержки . При этом Владимир Путин показывает, что он опирается, прежде всего, на широкую общественную поддержку, а не только на лояльность элитных групп. Поэтому и идея консолидации общества проходит красной нитью через всю кампанию первого лица, — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия», 17 декабря 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Единая Россия» на своем съезде 17 декабря уже поддержала кандидатуру Владимира Путина. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также неоднократно подчеркивал, что партия поддержит действующего главу государства . Тем не менее Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Центризбирком России 18 декабря принял у него пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства с 15 по 17 марта 2024 года.