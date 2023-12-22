Голос и право: история проведения президентских выборов в России
В 2024 году в России в восьмой раз пройдут выборы президента. Это первое голосование, которое продлится три дня: главу государства будут выбирать с 15 по 17 марта 2024 года. В России пост президента был учрежден в 1991 году. С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Подробнее о прошлых выборах главы России — в материале «Известий».
Первые выборы президента 12 июня 1991 года
Пост президента в новейшей истории России был учрежден в марте 1991 года. Впервые выборы на эту должность состоялись 12 июня того же года.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала шесть кандидатов в президенты:
— Бориса Ельцина (председатель Верховного совета РСФСР);
— Владимира Жириновского (председатель Либерально-демократической партии Советского Союза; ЛДПСС; в 1992 году переименована в ЛДПР);
— Вадима Бакатина (член Совета безопасности СССР);
— Альберта Макашова (генерал-полковник, народный депутат СССР);
— Николая Рыжкова (бывший премьер-министр СССР);
— Амана Тулеева (председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов).
По итогам выборов президентом на пять лет стал Борис Ельцин, набравший 57,3% голосов избирателей. Второе место занял Николай Рыжков (16,8%). Выборы посетили порядка 106,5 млн человек, явка составила 74,6%.
Борис Ельцин вступил в должность президента РСФСР 10 июля, а 25 декабря он стал первым президентом России.
Борис Ельцин направляется на избирательный участок. 12 июня 1991 года
Выборы президента России 16 июня 1996 года
Вторые выборы прошли 16 июня 1996 года, при этом в 1993 году срок полномочий главы государства был сокращен с пяти до четырех лет.
На пост президента баллотировались 10 кандидатов:
— Борис Ельцин (действующий лидер страны);
— Михаил Горбачев (бывший председатель ВС СССР и президент СССР);
— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);
— Владимир Брынцалов (депутат Государственной думы);
— Геннадий Зюганов (председатель КПРФ);
— Юрий Власов (писатель и общественный деятель);
— Александр Лебедь (депутат Госдумы);
— Святослав Федоров (депутат Госдумы);
— Мартин Шаккум (генеральный директор, вице-президент и президент Международного фонда экономических и социальных реформ);
— Григорий Явлинский (председатель «Яблоко»).
В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое для избрания число голосов (50% + 1). Больше всего получил Борис Ельцин (35,3%), второе место занял Геннадий Зюганов (32%), они прошли во второй тур. Количество избирателей составило порядка 108,5 млн человек, в голосовании приняли участие 69,8% россиян.
В ходе второго тура выборов 3 июля 1996 года на второй срок был переизбран действующий президент РФ Борис Ельцин. За него проголосовали 63,8% избирателей. За Геннадия Зюганова — 40,3%. Явка во втором туре составила 68,9%.
На избирательном участке в Москве. 16 июня 1996 года
Досрочные выборы президента РФ 26 марта 2000 года
Очередные выборы президента должны были состояться 9 июля 2000 года, однако 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. Проведение досрочного голосования было назначено на 26 марта.
Кандидатами на пост президента были выдвинуты:
— Владимир Путин (и.о. президента);
— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);
— Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ);
— Станислав Говорухин (депутат Госдумы);
— Григорий Явлинский (председатель «Яблоко»);
— Умар Джабраилов (заместитель генерального директора, директор по маркетингу и сдаче в аренду ОАО «Манежная площадь»);
— Элла Памфилова (председатель общественно-политического движения «За гражданское достоинство»);
— Алексей Подберезкин (лидер общественно-политического движения «Духовное наследие»);
— Юрий Скуратов (генеральный прокурор РФ);
— Константин Титов (председатель «Российской партии социальной демократии»; губернатор Самарской области);
— Аман Тулеев (губернатор Кемеровской области).
В результате голосования новым президентом России был избран Владимир Путин. Он набрал 52,4% голосов, Геннадий Зюганов, занявший второе место — 29,2%. Явка на выборах составила 69,7%, голосовали более 109,3 млн человек.
Федеральный информационный центр «Выборы-2000» в ночь с 26 на 27 марта 2000 года принимает информацию о ходе голосования
Президентские выборы 14 марта 2004 года
В связи с проведением досрочных выборов 2000 года в марте, все последующие выборы стали также проводиться в марте.
Кандидатами на должность лидера России во время четвертых выборов были:
— Владимир Путин (действующий президент РФ);
— Олег Малышкин (депутат Госдумы);
— Сергей Миронов (председатель Совета Федерации);
— Николай Харитонов (депутат Госдумы);
— Сергей Глазьев (Сопредседатель избирательного блока «Родина»);
— Ирина Хакамада (экономист, публицист, Союз правых сил).
14 марта на пост президента был переизбран Владимир Путин, он получил 71,3% голосов. На втором месте был Николай Харитонов, за него проголосовали 13,7% избирателей. В 2004 году в списки избирателей было внесено 108,6 млн человек. Высказать свое волеизъявление пришли 64,4% граждан.
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам. 2 марта 2008 года
Выборы президента России 2 марта 2008 года
Согласно Конституции, выборы проводятся во второе воскресенье месяца, в котором главу государства избирали в предыдущий раз. В 2008 году президентские выборы должны были состояться 9 марта, но в связи с празднованием дня 8 Марта дата была перенесена на первое воскресенье месяца — 2 марта.
На выборах участвовали четыре кандидата:
— Дмитрий Медведев (первый заместитель председателя правительства РФ);
— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);
— Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ);
— Андрей Богданов (лидер Демократической партии России).
Поскольку Конституция РФ ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками, Владимир Путин не выдвигал свою кандидатуру.
По итогам голосования победу одержал Дмитрий Медведев. В его поддержку высказалось 70,3% граждан. Второе место занял Геннадий Зюганов (17,7%). Явка составила 69,8%, президента выбирали 107,2 млн россиян.
Печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ 4 марта 2012 года
Выборы президента РФ 4 марта 2012 года
С 2012 года в силу вступили поправки в основной закон РФ, согласно которым президент избирается на шесть лет.
На пост главы государства баллотировались пять кандидатов:
— Владимир Путин (председатель правительства РФ);
— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);
— Геннадий Зюганов (председатель КПРФ);
— Сергей Миронов (председатель фракции «Справедливая Россия»);
— Михаил Прохоров (бывший председатель консервативной партии «Правое дело»).
По итогам голосования победил Владимир Путин. За него отдали голоса 63,6% избирателей. Вторым стал Геннадий Зюганов (17,1%). Оставить свой голос в 2012 году могли 109,8 млн граждан, явка составила 65,3%.
Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018 года
Голосование на выборах президента 18 марта 2018 года
В седьмой раз за пост главы государства боролись восемь кандидатов:
— Владимир Путин (президент РФ);
— Павел Грудинин (председатель Совета депутатов Городского поселения Видное);
— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);
— Сергей Бабурин (председатель Международного Славянского Совета);
— Ксения Собчак (член политсовета партии «Гражданская инициатива»);
— Максим Сурайкин (председатель ЦК партии Коммунисты России);
— Борис Титов (уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей);
— Григорий Явлинский (председатель Федерального политического комитета «Яблоко»).
Победу вновь одержал Владимир Путин. Его поддержка гражданами составила 76,7%. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,8% голосов. В 2018 году число граждан, включенных в список избирателей, составило 109 млн, из них приняли участие в голосовании 67,5% человек.
Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Выборы президента Российской Федерации 17 марта 2024 года
Президентские выборы 2024 года впервые будут проходить три дня. Голосование начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17-го числа. Голос также можно будет оставить дистанционно. Такая система будет использоваться только в тех регионах, где она была опробована на предыдущих выборах.
Для участия в президентских выборах всем желающим нужно подать документы в ЦИК. Самовыдвиженцы должны сделать это до 27 декабря текущего года, для кандидатов от партий крайним сроком является 1 января 2024 года.
8 декабря действующий президент России Владимир Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах. На внеочередном съезде ЛДПР 19 декабря в качестве кандидата от партии был выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий. Подробнее о выборах лидера РФ, на какой срок он избирается, а также о кандидатах, читайте в статьях "Известий".