Голос и право: история проведения президентских выборов в России

В 2024 году в России в восьмой раз пройдут выборы президента. Это первое голосование, которое продлится три дня: главу государства будут выбирать с 15 по 17 марта 2024 года. В России пост президента был учрежден в 1991 году. С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Подробнее о прошлых выборах главы России — в материале «Известий».

Первые выборы президента 12 июня 1991 года

Пост президента в новейшей истории России был учрежден в марте 1991 года. Впервые выборы на эту должность состоялись 12 июня того же года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала шесть кандидатов в президенты:

— Бориса Ельцина (председатель Верховного совета РСФСР);

— Владимира Жириновского (председатель Либерально-демократической партии Советского Союза; ЛДПСС; в 1992 году переименована в ЛДПР);

— Вадима Бакатина (член Совета безопасности СССР);

— Альберта Макашова (генерал-полковник, народный депутат СССР);

— Николая Рыжкова (бывший премьер-министр СССР);

— Амана Тулеева (председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов).

По итогам выборов президентом на пять лет стал Борис Ельцин, набравший 57,3% голосов избирателей. Второе место занял Николай Рыжков (16,8%). Выборы посетили порядка 106,5 млн человек, явка составила 74,6%.

Борис Ельцин вступил в должность президента РСФСР 10 июля, а 25 декабря он стал первым президентом России.

Борис Ельцин направляется на избирательный участок. 12 июня 1991 года Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Выборы президента России 16 июня 1996 года

Вторые выборы прошли 16 июня 1996 года, при этом в 1993 году срок полномочий главы государства был сокращен с пяти до четырех лет.

На пост президента баллотировались 10 кандидатов:

— Борис Ельцин (действующий лидер страны);

— Михаил Горбачев (бывший председатель ВС СССР и президент СССР);

— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);

— Владимир Брынцалов (депутат Государственной думы);

— Геннадий Зюганов (председатель КПРФ);

— Юрий Власов (писатель и общественный деятель);

— Александр Лебедь (депутат Госдумы);

— Святослав Федоров (депутат Госдумы);

— Мартин Шаккум (генеральный директор, вице-президент и президент Международного фонда экономических и социальных реформ);

— Григорий Явлинский (председатель «Яблоко»).

В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое для избрания число голосов (50% + 1). Больше всего получил Борис Ельцин (35,3%), второе место занял Геннадий Зюганов (32%), они прошли во второй тур. Количество избирателей составило порядка 108,5 млн человек, в голосовании приняли участие 69,8% россиян.

В ходе второго тура выборов 3 июля 1996 года на второй срок был переизбран действующий президент РФ Борис Ельцин. За него проголосовали 63,8% избирателей. За Геннадия Зюганова — 40,3%. Явка во втором туре составила 68,9%.

На избирательном участке в Москве. 16 июня 1996 года Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Досрочные выборы президента РФ 26 марта 2000 года

Очередные выборы президента должны были состояться 9 июля 2000 года, однако 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. Проведение досрочного голосования было назначено на 26 марта.

Кандидатами на пост президента были выдвинуты:

— Владимир Путин (и.о. президента);

— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);

— Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ);

— Станислав Говорухин (депутат Госдумы);

— Григорий Явлинский (председатель «Яблоко»);

— Умар Джабраилов (заместитель генерального директора, директор по маркетингу и сдаче в аренду ОАО «Манежная площадь»);

— Элла Памфилова (председатель общественно-политического движения «За гражданское достоинство»);

— Алексей Подберезкин (лидер общественно-политического движения «Духовное наследие»);

— Юрий Скуратов (генеральный прокурор РФ);

— Константин Титов (председатель «Российской партии социальной демократии»; губернатор Самарской области);

— Аман Тулеев (губернатор Кемеровской области).

В результате голосования новым президентом России был избран Владимир Путин. Он набрал 52,4% голосов, Геннадий Зюганов, занявший второе место — 29,2%. Явка на выборах составила 69,7%, голосовали более 109,3 млн человек.

Федеральный информационный центр «Выборы-2000» в ночь с 26 на 27 марта 2000 года принимает информацию о ходе голосования Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Президентские выборы 14 марта 2004 года

В связи с проведением досрочных выборов 2000 года в марте, все последующие выборы стали также проводиться в марте.

Кандидатами на должность лидера России во время четвертых выборов были:

— Владимир Путин (действующий президент РФ);

— Олег Малышкин (депутат Госдумы);

— Сергей Миронов (председатель Совета Федерации);

— Николай Харитонов (депутат Госдумы);

— Сергей Глазьев (Сопредседатель избирательного блока «Родина»);

— Ирина Хакамада (экономист, публицист, Союз правых сил).

14 марта на пост президента был переизбран Владимир Путин, он получил 71,3% голосов. На втором месте был Николай Харитонов, за него проголосовали 13,7% избирателей. В 2004 году в списки избирателей было внесено 108,6 млн человек. Высказать свое волеизъявление пришли 64,4% граждан.

Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам. 2 марта 2008 года Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Выборы президента России 2 марта 2008 года

Согласно Конституции, выборы проводятся во второе воскресенье месяца, в котором главу государства избирали в предыдущий раз. В 2008 году президентские выборы должны были состояться 9 марта, но в связи с празднованием дня 8 Марта дата была перенесена на первое воскресенье месяца — 2 марта.

На выборах участвовали четыре кандидата:

— Дмитрий Медведев (первый заместитель председателя правительства РФ);

— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);

— Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ);

— Андрей Богданов (лидер Демократической партии России).

Поскольку Конституция РФ ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками, Владимир Путин не выдвигал свою кандидатуру.

По итогам голосования победу одержал Дмитрий Медведев. В его поддержку высказалось 70,3% граждан. Второе место занял Геннадий Зюганов (17,7%). Явка составила 69,8%, президента выбирали 107,2 млн россиян.

Печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ 4 марта 2012 года Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Выборы президента РФ 4 марта 2012 года

С 2012 года в силу вступили поправки в основной закон РФ, согласно которым президент избирается на шесть лет.

На пост главы государства баллотировались пять кандидатов:

— Владимир Путин (председатель правительства РФ);

— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);

— Геннадий Зюганов (председатель КПРФ);

— Сергей Миронов (председатель фракции «Справедливая Россия»);

— Михаил Прохоров (бывший председатель консервативной партии «Правое дело»).

По итогам голосования победил Владимир Путин. За него отдали голоса 63,6% избирателей. Вторым стал Геннадий Зюганов (17,1%). Оставить свой голос в 2012 году могли 109,8 млн граждан, явка составила 65,3%.

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018 года Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Голосование на выборах президента 18 марта 2018 года

В седьмой раз за пост главы государства боролись восемь кандидатов:

— Владимир Путин (президент РФ);

— Павел Грудинин (председатель Совета депутатов Городского поселения Видное);

— Владимир Жириновский (председатель ЛДПР);

— Сергей Бабурин (председатель Международного Славянского Совета);

— Ксения Собчак (член политсовета партии «Гражданская инициатива»);

— Максим Сурайкин (председатель ЦК партии Коммунисты России);

— Борис Титов (уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей);

— Григорий Явлинский (председатель Федерального политического комитета «Яблоко»).

Победу вновь одержал Владимир Путин. Его поддержка гражданами составила 76,7%. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,8% голосов. В 2018 году число граждан, включенных в список избирателей, составило 109 млн, из них приняли участие в голосовании 67,5% человек.

Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Выборы президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

Президентские выборы 2024 года впервые будут проходить три дня. Голосование начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17-го числа. Голос также можно будет оставить дистанционно. Такая система будет использоваться только в тех регионах, где она была опробована на предыдущих выборах.

Для участия в президентских выборах всем желающим нужно подать документы в ЦИК. Самовыдвиженцы должны сделать это до 27 декабря текущего года, для кандидатов от партий крайним сроком является 1 января 2024 года.