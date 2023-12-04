Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления.

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сообщил президент на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Также Путин рассказал о сроках наказания за экономические преступления, отметив, что наказания в виде 7–10 лет спорные и требуют обсуждения этого вопроса и проработку улучшения законодательства. Президент, кроме того, затронул тему сбыта наркотиков и отметил необходимость проведения анализа в вопросах, где сокращение наказания ведет к снижению преступности, а где наоборот.

Ранее в тот же день Владимир Путин заявил о деградации международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами. Он отметил, что институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.