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Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин

Путин предложил отпустить некоторых женщин из тюрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления.

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сообщил президент на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Также Путин рассказал о сроках наказания за экономические преступления, отметив, что наказания в виде 7–10 лет спорные и требуют обсуждения этого вопроса и проработку улучшения законодательства. Президент, кроме того, затронул тему сбыта наркотиков и отметил необходимость проведения анализа в вопросах, где сокращение наказания ведет к снижению преступности, а где наоборот.

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Ранее в тот же день Владимир Путин заявил о деградации международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами. Он отметил, что институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

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