Путин указал на деградацию международной системы прав человека

Президент России Владимир Путин заявил о деградации международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами. Данную оценку он дал 4 декабря в ходе участия по видеосвязи в заседании Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

Данная ситуация наблюдается на фоне предстоящего 75-летнего юбилея со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, напомнил глава государства.

«К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин отметил, что на протяжении восьми лет данные структуры показали свою беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса. Президент также призвал членов СПЧ, которые регулярно бывают в новых российских регионах, подробно рассказать о требующих дополнительного решения проблемах местных жителей.

Одним из главных вопросов Совета является поддержка участников специальной военной операции, подчеркнул Путин. В целях решения данного вопроса глава государства рекомендовал СПЧ работать вместе с созданным в этом году фондом «Защитники Отечества».

На ангажированность международных институтов в сфере прав человека на протяжении конфликта в Донбассе президент также указывал в конце ноября. Тогда он отметил неспособность данных организаций решать стоящие перед ними задачи, в то время как Россия продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека.