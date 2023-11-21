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Путин указал на ангажированность международных институтов в сфере прав человека

Путин: международные институты в сфере прав человека показали свою ангажированность
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Международные институты в сфере прав человека показали свою ангажированность на протяжении конфликта в Донбассе. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, проходящей во вторник, 21 ноября, в Москве. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

«На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, <...> продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — сказано в обращении.

Указывается также на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.

«Подчеркну, существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», .

При этом Россия продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека, добавляется в приветствии главы государства.

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Днем ранее, 20 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, что проукраинская позиция руководства этой всемирной организации в начале специальной военной операции (СВО) РФ помешала ей быстро осудить нарушения Киева, передавала «Газета.Ru». По его словам, в такой ситуации структурам ООН было просто невыгодно порицать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинские националистические формирования за творимые ими преступления».

Между тем, 15 ноября Путин, приветствуя участников заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, отметил важность участия омбудсменов в защите прав жителей Новороссии и Донбасса. Он указал на то, что государство уделяет особое внимание получению качественного образования, трудоустройству и поддержке молодых семей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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