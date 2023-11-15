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Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин 15 ноября призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ. Об этом он сказал в приветствии участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Глава государства отметил важность участия омбудсменов в защите прав жителей Новороссии и Донбасса.

Он указал на то, что государство уделяет особое внимание получению качественного образования, трудоустройству и поддержке молодых семей.

«При этом необходимо постоянно «держать руку на пульсе», чутко реагировать на запросы молодых людей и в соответствии с этим совершенствовать политику в данной сфере, своевременно вносить в профильные федеральные, региональные программы и проекты созвучные реалиям изменения», — сказано в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в этой области будет востребован экспертный потенциал координационного совета, а также инициативы и опыт региональных омбудсменов.

«Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — заключил Путин.

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Ранее, 30 сентября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции в правовое пространство РФ завершены. По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции будут продолжены до начала 2026 года.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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