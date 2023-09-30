Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в систему РФ

Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в состав Российской Федерации завершены. Об этом 30 сентября сообщил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

Жители Херсонской области празднуют первую годовщину в составе России, 30 сентября в регионе объявлено праздничным и выходным днем.

«Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены», — сказал губернатор Херсонской области.

По словам Сальдо, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции будут продолжены до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

Кроме того, он отметил, что в области работает полноценная система власти согласно Конституции РФ. Губернатор подчеркнул, что в регионе работу ведут органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, а также региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

Накануне он подчеркнул, что выборы в четырех новых регионах прошли впервые, и назвал их важным шагом на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое и государственное пространство России.

Также 28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.