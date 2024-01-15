В ГД выявили факты вмешательства иноагентов в предстоящие выборы президента РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ зафиксировала множество попыток иноагентов и представителей иностранных организаций воспрепятствовать подготовке и проведению предстоящих выборов президента России. Об этом в понедельник, 15 января, сообщается в Telegram-канале комиссии со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

По его данным, указанные действия заключаются в распространении дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов, подстрекательстве к созданию региональных протестных групп и призывах к незаконным акциям.

В качестве одного из примеров называется обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций и представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, а также иноагентов и релокантов к мировым лидерам с просьбой признать итоги выборов президента 2024 года нелегитимными.

В этой связи Пискарев отметил, что допускающие вмешательство в выборы иноагенты за подобную деятельность могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Собранные материалы о выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс уже направлены для реагирования в Генпрокуратуру и Минюст России, добавил председатель комиссии.

Ранее, 12 января, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил российским прокурорам принять меры относительно возможных провокаций в ходе выборов президента России. Он отметил, что особое внимание стоит обратить на ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 11 января, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что власти США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в президентские выборы. По его словам, на организованных тренингах будут рассматриваться методы разжигания межнациональной и социальной вражды, дискредитации российского руководства в социальных сетях и связи с кураторами в США.

В декабре 2023 года глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.