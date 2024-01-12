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Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России

Краснов предупредил о провокациях на президентских выборах в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российским прокурорам предстоит принять меры относительно возможных провокаций в ходе выборов президента России. Об этом 12 января заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня работников органов прокуратуры.

«В связи с началом избирательной кампании предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов президента России, расшатать наше общество», — призвал глава ведомства.

Он отметил, что особое внимание стоит обратить на ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Для жителей новых регионов предстоящие президентские выборы являются «частью интеграции граждан в правовое пространство России», подчеркнул Краснов.

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Накануне, 11 января, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что власти США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в президентские выборы. По его словам, на организованных тренингах будут рассматриваться методы разжигания межнациональной и социальной вражды, дискредитации российского руководства в социальных сетях и связи с кураторами в США.

Ранее, 29 декабря 2023 года, Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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