Нарышкин заявил об обязанности СВР пресечь вмешательство в выборы президента

Служба внешней разведки (СВР) России обязана приложить все усилия для того, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в новогоднем видеопоздравлении сотрудникам, опубликованном в пятницу, 29 декабря.

«В новом году состоится важное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства», — сказал он.

Нарышкин добавил, что ничто не должно помешать свободному волеизъявлению россиян.

22 декабря сообщалось, что политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и считают, что дальше оно будет только нарастать. Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что Евросоюз согласовал в 12-м пакете антироссийских санкций против 14 членов Центризбиркома (ЦИК). Он предположил, что это является несомненной попыткой психологического давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему.

Ранее, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ России является единственным источником власти в стране. Он обратил внимание на то, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

8 декабря Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что документы для участия в выборах на момент 28 декабря подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.