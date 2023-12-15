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Путин заявил о пресечении любого вмешательства в дела России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Об этом он сказал 15 декабря на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что только народ России является единственным источником власти в стране.

Он обратил внимание на то, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Также президент указал, что главным для всех партий РФ в период выборов должны быть глубокое понимание коренных национальных интересов и ответственность перед народом.

«В ходе предстоящей избирательной кампании все политические партии, фракции так или иначе будут определять свою позицию. При этом считаю главным для всех глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим», — сказал он.

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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