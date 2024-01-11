Глава СВР заявил о попытках США любыми способами вмешаться в выборы президента РФ

Власти США по мере приближения выборов президента России в марте 2024 года изобретают всё более изощренные способы вмешательства в них. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране», — приводит его слова пресс-бюро ведомства.

В рамках подобных усилий Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами, которые участвовали в американских программах обмена, отметил Нарышкин. Он напомнил про данные Госдепа, что число стипендиатов культурно-образовательных программ США среди российских граждан насчитывает более 80 тыс. человек.

По информации СВР, американская сторона считает возможным заменить ими массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию, для чего пытается восстановить контакты с данными лицами. В дальнейшем Вашингтон предполагает начать активно втягивать бывших стипендиатов в борьбу с российской властью.

Нарышкин указал на то, что в настоящее время американские чиновники разрабатывают программу подобной работы, которая предусматривает проведение тренингов в странах ближнего зарубежья.

На них будут рассматриваться методы разжигания межнациональной и социальной вражды, дискредитации российского руководства в социальных сетях и связи с кураторами в США. Кроме того, в Вашингтоне надеются на помощь стипендиатов в подготовке новых санкций против в РФ, отметил глава СВР.

По данным ведомства, первый такой семинар состоится в Риге с 16 по 18 февраля. При этом роли «наставников» будут выполнять сотрудники американских спецслужб, которые работают под прикрытием в посольствах в Москве и Риге.

При этом для СВР не составит труда выявить всех слушателей, подчеркнул Нарышкин. Он предположил, что в русле подобных усилий Госдеп может в дальнейшем взяться даже за воспитанников англо-американских детских садов и школ.

Ранее, 29 декабря 2023 года, Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

До этого, 22 декабря, российские политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и спрогнозировали, что дальше оно будет только нарастать.

В частности, научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций 14 членов Центризбиркома (ЦИК). Он предположил, что это является несомненной попыткой психологического давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.