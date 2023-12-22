В ЭИСИ зафиксировали попытки давления на предвыборный процесс в РФ

Политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и считают, что дальше оно будет только нарастать. Это 22 декабря обсудили специалисты на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«В качестве такой попытки вмешательства и влияния на общественное мнение мы фиксируем не только медийные мероприятия, факты, но и действия официальных органов. Например, то, что Евросоюз согласовал в 12-м пакете антироссийских санкций против 14 членов Центризбиркома, нам кажется несомненной попыткой психологического давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему», — обратил внимание научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

У России хватит инструментов для того, чтобы не допустить вмешательства в президентские выборы в любой форме, подчеркнули эксперты.

Ранее, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ России является единственным источником власти в стране.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что электоральная кампания станет объектом нападок на Западе, власти страны это понимают, но Россия научилась защищаться.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.