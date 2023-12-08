Песков указал на умение России защищаться от нападок во время выборов

Электоральная кампания станет объектом нападок на Западе, власти страны это понимают, но Россия научилась защищаться. Об этом 8 декабря заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, электоральная кампания тоже станет объектом нападок, это сто процентов. Мы отдаем себе в этом отчет, это понимаем», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что «система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок».

Ранее в этот день Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Так он ответил на соответствующий вопрос спикера парламента Донецкой Народной Республики )ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги.

Согласно опросам, проголосовать на выборах президента России в 2024 году намерены не менее 78% россиян.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.