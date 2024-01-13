Не зовем, не плачем: «недружественных» наблюдателей не пригласят на выборы

Наблюдателей из недружественных государств не планируют звать на выборы президента РФ. Об этом «Известиям» заявили в ЦИК России, которая уже направила приглашения иностранным представителям. В обеих палатах российского парламента также не планируют звать специалистов из недружественных стран. При этом есть практика участия в этой процедуре международных экспертов, которые не имеют официального статуса наблюдателя. Например, даже во время ЕДГ-2023 в Россию приезжали представители государств, входящих в список недружественных.

Приглашения наблюдателям уже начали рассылать

ЦИК России уже разослал приглашения в другие страны для участия в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года, при этом представителей недружественных государств звать не стали. Об этом «Известиям» рассказал член Центризбиркома РФ Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное сотрудничество.

— ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали, — заявил Андреев.

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В частности, по его словам, ЦИК России отправил приглашение во Всемирную ассоциацию избирательных органов (ВАИО). Уже большое количество стран проявляют интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в РФ для работы на президентских выборах в марте 2024 года. При этом он отметил, что «логистика поездок в Россию сейчас нетривиальна».

Член ЦИК также отметил, что ориентировочно в феврале будет объявлено о том, из каких стран наблюдатели приедут для работы на выборах президента РФ.

Ранее в ЦИК рассказали, что приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента России получили представители стран СНГ, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, Сербии, Зимбабве, Бангладеш.

Как рассказывала «Известиям» в декабре глава Центризбиркома России Элла Памфилова, РФ открыта для международных наблюдателей, которые приедут следить за ходом президентских выборов. При этом вопрос об участии тех иностранцев, которые в том числе явно собираются дискредитировать голосование, еще будет обсуждаться. Также в конце года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила на пресс-конференции, что российская сторона допустит до наблюдения «всех, кто приедет с чистыми помыслами».

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«А те, кто хотел бы приехать в Россию, используя мандат наблюдателя, и заниматься другими делами — расшатыванием нашей внутренней ситуации либо какими-то противоправными действиями — у них ничего не получится», — пояснила спикер Совфеда.

Справка «Известий» В перечень недружественных стран входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (Китай).

Планы российского парламента

Согласно российскому законодательству, иностранные наблюдатели получают разрешение на въезд в РФ при наличии приглашения от имени президента, парламента, правительства, Центральной избирательной комиссии. В обеих палатах российского парламента «Известиям» рассказали об отсутствии планов приглашать иностранных наблюдателей из недружественных стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Официальные приглашения для участия в наблюдении за выборами президента России в парламенты и межпарламентские объединения недружественных государств направляться не будут, — сообщил «Известиям» источник в Госдуме, знакомый с этой процедурой.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также сказал «Известиям» об отсутствии таких планов. При этом он подчеркнул, что процедура приглашения по линии СФ не завершена.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов также отметил, что эта работа еще идет. По его словам, в 90-е годы и в начале 2000-х «считалось хорошим тоном» приглашать наблюдателей с территории недружественных государств.

— Они использовали это совершенно не для тех целей, для которых их звали. А нам важно, чтобы приезжали люди, которым действительно важно знать, как организована наша электоральная система, как она работает, почему и что мы делаем. Таких людей много. У нас будет много иностранных наблюдателей из разных государств, которые действительно будут объективно оценивать то, что они увидят и услышат, — заявил Климов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее Климов объяснял «Известиям», что наличие иностранных наблюдателей на выборах показывает открытость государства, в этом плане РФ закрываться ни от кого не собирается. При этом российская сторона не позволит использовать выборы «для очередной вакханалии».

— Как можно приглашать людей из организации, например Европейского парламента, которые уже приняли решение о нелегитимности наших выборов. Они еще не были объявлены, там уже заявили, что они нелегитимны. Или в ПАСЕ тоже наговорили на эту тему, — сказал сенатор «Известиям».

Несмотря на отсутствие официального приглашения наблюдателей из недружественных государств, граждане этих стран теоретически могут посетить выборы в РФ, но в качестве международных экспертов. Например, после ЕДГ в сентябре 2023 года председатель общественной организации Institute for Progress Through Law Клайн Престон (США) заявил, что избиратели, пришедшие на выборы в новых субъектах России, выразили свою волю, их никак не принуждали к голосованию. Но у него не было официального статуса наблюдателя.

«Известия» также направили запрос в МИД России по теме приглашения иностранных наблюдателей на выборы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время официально зарегистрированы три кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Они освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Число подписей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина, уже составляет более 1,8 млн. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов.

Согласно закону, такому кандидату на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось минимум 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Все их нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы.