Цифровой рекорд: число голосующих онлайн на выборах президента может достичь 5 млн

Число проголосовавших онлайн на выборах президента в марте 2024-го побьет рекорд ЕДГ в этом году , прогнозируют в Общественной палате России. При этом никаких рисков для системы дистанционного голосования — даже с учетом потенциального роста нагрузки — нет , считают в ОП и Центризбиркоме. В 2024-м онлайн-голосование именно на президентских выборах проведут впервые. Зарегистрироваться для участия в нем можно будет за 45 дней до старта. Всего ДЭГ будет доступен для 38 млн избирателей, это на 16 млн больше по сравнению с Единым днем голосования в 2023-м .

Где будет доступно онлайн-голосование

На выборах в марте 2024 года впервые за кандидатов на пост президента можно будет проголосовать дистанционно. Такую форму применят в 29 регионах (с учетом Москвы ), она может охватить порядка 38 млн человек , сообщили в Центризбиркоме. Во время Единого дня голосования ДЭГ был доступен в 25 регионах. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек.

ЕДГ-2023 года установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе ДЭГ (без учета Москвы, которая выбирает на собственной платформе), — 1,072 млн челове к. Явка составила 88%. В столице же дистанционно поставили галочку свыше 2,7 млн человек.

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В Общественной палате уверены, что на президентских выборах 2024 года этот рекорд будет поби т.

— Здесь с большой уверенностью можно говорить, что, конечно, людей будет больше, потому что система ДЭГ просто охватывает большее число регионов. То есть даже если мы считаем, что у нас не увеличится процент выбирающих форму голосования онлайн, а он может увеличиться, то из чистой математики мы понимаем, что голосующих будет, конечно, больше, чем во время Единого дня голосования, — сказал Известиям» сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов.

По его мнению, число тех, кто отдаст свой голос онлайн на федеральной платформе ДЭГ, может составить порядка 1,5–2 млн человек .

При этом если в Москве в онлайн-формате выскажут свою волю как минимум столько же, сколько было в сентябре, то общее число участников дистанционного голосования составит около 5 млн .

Система «однозначно справится» с потенциально возросшей нагрузкой в виде роста числа избирателей, уверен Олег Артамонов.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Подобная система разработчиками всегда тестируется на искусственно создаваемой нагрузке , в несколько раз превышающей ту, которую мы ожидаем в ходе реального применения системы, то есть во время голосования, — объяснил он.

Дистанционное электронное голосование, несмотря на свою «молодость» (впервые на федеральном уровне было применено в 2020 году), развивается, а число желающих воспользоваться такой формой волеизъявления растет , соглашаются в Центризбиркоме.

— При этом ЦИК не ставит задачу дополнительно мотивировать избирателей выбирать именно такую форму голосования . Наша задача заключается в том, чтобы голосование было доступно, а дистанционное как раз повышает уровень всеобщности, и чтобы все желающие смогли отдать свой голос, — рассказал «Известиям» член Центризбиркома Антон Лопатин.

Он напомнил, что избиратели смогут подавать заявления для участия в ДЭГ за 45 дней до первого дня голосования . При этом желающие изъявить свою волю на избирательном участке традиционным способом имеют право выбрать и такую форму.

— Однако если избиратель записался на ДЭГ, то ему придется голосовать онлайн , — подчеркнул Лопатин, отметив, что современные технологии защиты гарантируют безопасное применение дистанционного электронного голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, ЦИК в постоянном режиме взаимодействует с Общественной палатой РФ по поводу наблюдения за ДЭГ . Такую работу он назвал одним из приоритетов Центризбиркома.

— Представители общественных палат регионов готовят специалистов, которые будут разъяснять процедуру проведения ДЭГ и подсчета голосов, а также параллельно займутся информированием избирателей, — пояснил Антон Лопатин.

Ранее члены Общественной палаты России и IT-эксперты разработали проект стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием , он составлен по аналогии с золотым стандартом наблюдения на обычных участках. Пошаговая инструкция в формате чек-листа должна, по замыслу авторов, помочь вести контроль за работой технологии на всех этапах. Она представляет собой опросник из 66 пунктов, заполнив которые, наблюдатель должен убедиться в отсутствии или наличии нарушений .

«Известия» попросили Минцифры и ПАО «Ростелеком» (разработчик федеральной платформы ДЭГ) прокомментировать готовность системы к президентским выборам.

Справка «Известий» Где будет применяться ДЭГ во время выборов президента: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская и Ярославская области, а также Севастополь, Ненецкий автономный округ и Москва (собственная платформа).

Онлайн-голосование из-за рубежа

Ранее Элла Памфилова в ответ на вопрос «Известий» пояснила, что дистанционное электронное голосование во время выборов президента, как и на ЕДГ в сентябре, не будет применяться за рубежом из-за вопросов безопасности. Это очень рискованно и может сорвать процедуру онлайн-голосования полностью, сказала председатель ЦИК.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Работу сервиса ДЭГ за рубежом гарантировать невозможно , согласен Олег Артамонов. По его словам, блокировка иностранных IP-адресов служит наиболее эффективным способом блокировки и IT-атак на систему ДЭГ . При этом техническая возможность проголосовать онлайн через VPN с серверами приземления в России сохраняется.

— Если человек, живущий за рубежом, имеет возможность авторизоваться на «Госуслугах», получить SMS, подключиться по VPN с серверами приземления в России, скорее всего, у него всё должно работать, — объяснял Артамонов.

При этом, даже если у человека за рубежом есть российский номер, SMS в роуминге «ходят» не очень надежно и не всегда быстро, рассказывал ранее эксперт.

На территории России безопасность онлайн-голосования гарантирована и не вызывает сомнений , заверил Антон Лопатин.