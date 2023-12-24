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Знание силы: кого политические партии выдвинули на пост президента РФ

И как ведется подготовка к одному из важнейших для страны событий 2024 года
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Политические партии к 24 декабря определились с кандидатами на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Ими стали Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от «Новых людей», которые в этот же день объединились с Партией Роста. Единороссы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Эту же позицию заняла и партия «Справедливая Россия — За правду», не ставшая выдвигать своего кандидата на пост президента. В целом же, по данным ЦИК России, на участие в грядущих выборах сегодня претендуют почти 30 человек. О том, сколько россиян смогут отдать голоса онлайн и каких наблюдателей будут привлекать на участки, — в материале «Известий».

Кто пойдет на выборы от парламентских партий

Подготовка к выборам-2024 постепенно набирает обороты. Уходящая неделя завершилась партийными съездами парламентских партий, где из пяти сил, заседающих в Госдуме, свои кандидатуры в итоге выдвинули ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Одним из первых о намерении принять участие в президентской гонке заявил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий — его кандидатуру съезд единогласно избрал еще 19 сентября. До этого от ЛДПР на пост президента обычно претендовал ныне покойный основатель партии Владимир Жириновский, за которого в 2018 году проголосовало около 5,65% избирателей.

Изменили своего традиционного кандидата и коммунисты. Многими ожидалось, что на выборах вновь сможет появиться лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако 23 декабря на предвыборном съезде в подмосковных «Снегирях» коммунисты выдвинули единственного претендента — депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188 (шестеро высказались против). К слову, у Харитонова уже был опыт борьбы за президентское кресло — он участвовал в кампании в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и занял второе место.

Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов

Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Неожиданный поворот в предвыборной гонке произошел на съезде «Новых людей». Они подписали соглашение об объединении с Партией Роста — подписи под документом поставили лидеры двух политических сил Алексей Нечаев и Борис Титов. Следом они выдвинули единого кандидата на участие в президентских выборах — им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Политик в сентябре пытался бороться за место мэра Москвы: тогда он занял четвертое место, получив 5,34% голосов избирателей.

— Сейчас речь идет о слиянии двух партий. Это вполне логичная история — они близки по духу, по идеологическому базису. Это усилит кампанию. Конечно, это не просто некая предвыборная история с объединением. «Новые люди» — партия новая, но тем не менее имеет фракцию в Государственной думе. Партия Роста фракции не имеет, но обладает более глубоким опытом работы в региональных парламентах и избирательных кампаниях. И синергия позволит партию развивать, — считает политолог Алексей Мартынов.

«Россия или будет суверенной державой, или ее не будет вообще»
Единороссы единогласно поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента

Поддержка Владимира Путина

Еще две парламентские партии по итогам съездов выдвигать претендентов не стали. «Справедливая Россия — За правду» поддержала действующего главу государства. Это не стало сюрпризом: о своем решении лидер Сергей Миронов заявлял еще в мае и повторил самому президенту на встрече лидеров фракций с Владимиром Путиным.

Аналогичное решение приняла и ведущая политическая сила страны — «Единая Россия». На съезде 17 декабря на международной выставке-форуме «Россия» партия единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина, которого единороссы и так де-факто признают своим лидером.

президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ

Президент РФ Владимир Путин подает документы в ЦИК РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сам же президент решил идти на выборы как самовыдвиженец — в случае победы он станет главой государства в пятый раз. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах он заявил 8 декабря после вручения «Золотых Звезд» Героям России в Кремле. Уже 18 декабря Владимир Путин представил в избирательную комиссию пакет документов, которые требуются для выдвижения. В его поддержку зарегистрировалась инициативная группа численностью более 750 человек, среди которых известные политики, ученые, деятели культуры и спортсмены.

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Их сбор в поддержку действующего лидера начался уже 23 декабря. Подписные листы нужно представить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Кандидатам же от парламентских партий, а именно — Леониду Слуцкому, Николаю Харитонову и Владиславу Даванкову подписи можно не собирать.

Прочитанная интрига: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты
На этой неделе число претендентов на пост главы государства, как ожидается, вырастет до четырех

По данным ЦИК России, число претендентов на выдвижение кандидатами достигло почти трех десятков человек.

— Многие наши коллеги сейчас на съездах претендентов, которых уже 29, — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на одном из заседаний.

первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков

Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Как будут проходить выборы президента в России

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. Кроме того, в этот раз главу государства жителям некоторых регионов можно будет избирать онлайн. Такое право будет примерно у 38 млн избирателей из 29 субъектов РФ, включая Крым, Севастополь и Москву.

Серьезная подготовка началась и к традиционному голосованию на участках. Как рассказали «Известиям» в Независимом общественном мониторинге (НОМ), почти во всех регионах РФ начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента. В остальных работа начнется уже в январе.

Идет и подготовка общественных наблюдателей — к предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. человек. При этом Россия допустит на мартовские выборы и всех зарубежных наблюдателей, которые поедут «с чистыми помыслами», а не с целью расшатать внутреннюю ситуацию, заявила ранее в ответ на вопрос «Известий» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас, по ее словам, уже готовятся приглашения, в том числе международным парламентским организациям и структурам.

выборы
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Основной темой предвыборной кампании станет ситуация вокруг СВО, полагает Алексей Мартынов. И тут, по его мнению, важно обратить внимание не только на внутриполитическую составляющую — важны и поддержка российских военнослужащих и их семей, и в целом решение социальных вопросов, которые так или иначе связаны со специальной военной операцией. Не менее значимым будет и международное направление, поскольку СВО напрямую связана с формированием многополярного мира. Кандидатам придется сформулировать четкую позицию относительно того, как они видят жизнь государства в условиях санкционного давления и противостояния с коллективным Западом, добавил эксперт.

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