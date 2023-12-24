Знание силы: кого политические партии выдвинули на пост президента РФ

Политические партии к 24 декабря определились с кандидатами на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Ими стали Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от «Новых людей», которые в этот же день объединились с Партией Роста. Единороссы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Эту же позицию заняла и партия «Справедливая Россия — За правду», не ставшая выдвигать своего кандидата на пост президента. В целом же, по данным ЦИК России, на участие в грядущих выборах сегодня претендуют почти 30 человек. О том, сколько россиян смогут отдать голоса онлайн и каких наблюдателей будут привлекать на участки, — в материале «Известий».

Кто пойдет на выборы от парламентских партий

Подготовка к выборам-2024 постепенно набирает обороты. Уходящая неделя завершилась партийными съездами парламентских партий, где из пяти сил, заседающих в Госдуме, свои кандидатуры в итоге выдвинули ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Одним из первых о намерении принять участие в президентской гонке заявил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий — его кандидатуру съезд единогласно избрал еще 19 сентября. До этого от ЛДПР на пост президента обычно претендовал ныне покойный основатель партии Владимир Жириновский, за которого в 2018 году проголосовало около 5,65% избирателей.

Изменили своего традиционного кандидата и коммунисты. Многими ожидалось, что на выборах вновь сможет появиться лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако 23 декабря на предвыборном съезде в подмосковных «Снегирях» коммунисты выдвинули единственного претендента — депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188 (шестеро высказались против). К слову, у Харитонова уже был опыт борьбы за президентское кресло — он участвовал в кампании в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и занял второе место.

Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Неожиданный поворот в предвыборной гонке произошел на съезде «Новых людей». Они подписали соглашение об объединении с Партией Роста — подписи под документом поставили лидеры двух политических сил Алексей Нечаев и Борис Титов. Следом они выдвинули единого кандидата на участие в президентских выборах — им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Политик в сентябре пытался бороться за место мэра Москвы: тогда он занял четвертое место, получив 5,34% голосов избирателей.

— Сейчас речь идет о слиянии двух партий. Это вполне логичная история — они близки по духу, по идеологическому базису. Это усилит кампанию. Конечно, это не просто некая предвыборная история с объединением. «Новые люди» — партия новая, но тем не менее имеет фракцию в Государственной думе. Партия Роста фракции не имеет, но обладает более глубоким опытом работы в региональных парламентах и избирательных кампаниях. И синергия позволит партию развивать, — считает политолог Алексей Мартынов.

Поддержка Владимира Путина

Еще две парламентские партии по итогам съездов выдвигать претендентов не стали. «Справедливая Россия — За правду» поддержала действующего главу государства. Это не стало сюрпризом: о своем решении лидер Сергей Миронов заявлял еще в мае и повторил самому президенту на встрече лидеров фракций с Владимиром Путиным.

Аналогичное решение приняла и ведущая политическая сила страны — «Единая Россия». На съезде 17 декабря на международной выставке-форуме «Россия» партия единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина, которого единороссы и так де-факто признают своим лидером.

Президент РФ Владимир Путин подает документы в ЦИК РФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сам же президент решил идти на выборы как самовыдвиженец — в случае победы он станет главой государства в пятый раз. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах он заявил 8 декабря после вручения «Золотых Звезд» Героям России в Кремле. Уже 18 декабря Владимир Путин представил в избирательную комиссию пакет документов, которые требуются для выдвижения. В его поддержку зарегистрировалась инициативная группа численностью более 750 человек, среди которых известные политики, ученые, деятели культуры и спортсмены.

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Их сбор в поддержку действующего лидера начался уже 23 декабря. Подписные листы нужно представить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Кандидатам же от парламентских партий, а именно — Леониду Слуцкому, Николаю Харитонову и Владиславу Даванкову подписи можно не собирать.

По данным ЦИК России, число претендентов на выдвижение кандидатами достигло почти трех десятков человек.

— Многие наши коллеги сейчас на съездах претендентов, которых уже 29, — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на одном из заседаний.

Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Как будут проходить выборы президента в России

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. Кроме того, в этот раз главу государства жителям некоторых регионов можно будет избирать онлайн. Такое право будет примерно у 38 млн избирателей из 29 субъектов РФ, включая Крым, Севастополь и Москву.

Серьезная подготовка началась и к традиционному голосованию на участках. Как рассказали «Известиям» в Независимом общественном мониторинге (НОМ), почти во всех регионах РФ начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента. В остальных работа начнется уже в январе.

Идет и подготовка общественных наблюдателей — к предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. человек. При этом Россия допустит на мартовские выборы и всех зарубежных наблюдателей, которые поедут «с чистыми помыслами», а не с целью расшатать внутреннюю ситуацию, заявила ранее в ответ на вопрос «Известий» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас, по ее словам, уже готовятся приглашения, в том числе международным парламентским организациям и структурам.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Основной темой предвыборной кампании станет ситуация вокруг СВО, полагает Алексей Мартынов. И тут, по его мнению, важно обратить внимание не только на внутриполитическую составляющую — важны и поддержка российских военнослужащих и их семей, и в целом решение социальных вопросов, которые так или иначе связаны со специальной военной операцией. Не менее значимым будет и международное направление, поскольку СВО напрямую связана с формированием многополярного мира. Кандидатам придется сформулировать четкую позицию относительно того, как они видят жизнь государства в условиях санкционного давления и противостояния с коллективным Западом, добавил эксперт.