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Путин отказался привязывать амнистию к выборам

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Амнистию не нужно объявлять в честь президентских выборов. Такое мнение во время «прямой линии» высказал президент России Владимир Путин.

Главе государства задали вопрос, продолжится ли традиция амнистий после выборов. Он ответил, что впервые слышит о таком и ему кажется, что «такой традиции у нас нет».

Путин добавил, что амнистия объявляется не им, а парламентом. Он поддерживает такие инициативы, но они должны быть обусловлены внутренними причинами, а не «внешними обстоятельствами, и даже такими важными внутриполитическими событиями, как выборы президента».

Ранее президент прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин, назвав сложившуюся ситуацию недопустимой и неправильной. По его словам, проблемы возникли из-за ряда ошибок, допущенных при регулировании этой сферы.

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