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Малый бизнес подводят под амнистию

В Минфине готовы освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Налоговая амнистия, объявленная Владимиром Путиным в декабре прошлого года в отношении граждан, может быть распространена на компании. С такой инициативой в Минфин обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». В финансовом ведомстве заявили, что готовы освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги, а вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки. В комитете Госдумы по финансовому рынку считают, что списание долгов может в дальнейшем поощрить налоговые неплатежи. 

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Как рассказал «Известиям» глава организации Александр Калинин, за последние десять лет много долгов по налогам, штрафам и пеням образовалось не только у индивидуальных предпринимателей, но и у предприятий малого бизнеса — многим из них начислены долги по налогам, которых уже давно нет. Например, владельцы бензоколонок обнаруживают начисленные налоги на реализацию горюче-смазочных материалов, а этот налог ликвидировали еще в 2000 году, заменив его акцизом, который уплачивает завод, а не бензоколонка, отметил Александр Калинин.

В декабре прошлого года Госдумой был принят закон о списании недоимок по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам для индивидуальных предпринимателей за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Этот закон был разработан и принят после заявления президента России Владимира Путина, который на своей пресс-конференции 14 декабря прошлого года рассказал о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд рублей. 

— Мы обратились в Минфин, поскольку за последние 10 лет не только у индивидуальных предпринимателей, но и у предприятий малого бизнеса накопилось много долгов по налогам, штрафам и пеням, — заявил «Известиям» Александр Калинин. — Их взыскать невозможно. Мы предлагаем их просто списать, так же как это было сделано для ИП.

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В Минфине «Известиям» сказали, что на сегодняшний день ведомство готово освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги, что же касается полного списания безнадежных платежей, то такое решение требует проработки. 

В ФНС, в свою очередь, сообщили, что порядок признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списания установлен действующим налоговым законодательством. «Вопросы изменения налоговой политики, в том числе по инициативам, описанным в запросе редакции (в нем описано предложение «Опоры России». — «Известия»), не входят в компетенцию ФНС», — сообщили в службе. 

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) также обсуждается вопрос списания безнадежных налогов с юрлиц: заседание комитета по налогам на эту тему было назначено на 27 февраля, однако в последний момент оно было перенесено. В РСПП от комментариев отказались. 

Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что, хотя сценарий по списанию долгов реализован для индивидуальных предпринимателей, в отношении компаний есть довод против.

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— Это может быть воспринято, как поощрение неплатежей. Получается, что можно не платить какое-то время и долги простят, — сказал Анатолий Аксаков. 

Бывает, что у компании образовалась старая задолженность, которую она в силу тех или иных обстоятельств уже не должна платить по закону, однако чтобы это доказать, приходится судиться, рассказал старший юрист BGP Litigation Денис Савин. По его словам, процесс занимает от полугода до года и в течение этого времени предприниматель не может подать заявку на тендер или взять кредит, поскольку ему не дают справку об отсутствии налоговой задолженности.  

Как пояснила «Известиям» партнер юридической фирмы «Тиллинг Петерс» Екатерина Болдинова, на сегодняшний день механизм признания задолженностей безнадежными к взысканию существует и регулируется ст. 59 Налогового кодекса. Однако этот порядок ограничен определенным набором ситуаций и требует от налогоплательщика серьезных трудозатрат. В частности, если речь идет об истечении сроков принудительного взыскания налоговых долгов, то здесь необходимо пройти через непростой судебный процесс и многочисленные сверки расчетов с налоговыми органами. 

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