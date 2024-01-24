Назван топ-5 впечатляющих гор России

Эксперты сервиса tutu провели опрос на тему, какие горы в России путешественники считают самыми впечатляющими. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 24 января.

Эльбрус, граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Издалека Эльбрус похож на верблюда, ведь у него две вершины — Западная и Восточная. Если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту, Эльбрус окажется самой высокой вершиной не только в России, но и на всем европейском континенте (Эльбрус выше Монблана).

По одной из версий, название означает «высокая гора». Еще одно имя Эльбруса — Тейри-Тау, то есть гора бога Тейри. По старинной легенде, Тейри хотел найти такое место обитания, чтобы всегда видеть, чем занят его народ. Интересный факт: Эльбрус — это стратовулкан, то есть вулкан конической формы, образованный из множества слоев лавы. Потенциально он может проснуться.

Ахун, Сочи

На втором месте — сочинский Ахун, гора, которая находится в междуречье Агуры и Хосты. Это уникальное место с точки зрения природного разнообразия: на склонах Ахуна и в окрестностях можно встретить сотни растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Сверху открывается невероятный вид на Сочи и горные хребты, поэтому Ахун так любим путешественниками. Многие туристы готовы подняться на вершину самостоятельно, хотя пеший маршрут довольно непростой.

Белуха, Республика Алтай

Белуха находится в Республике Алтай, через горный массив проходит российско-казахстанская граница. Вершин в массиве две — Западная Белуха и Восточная. С Белухой связано множество легенд: одна из них даже утверждает, что на горе находятся ворота в мифическую страну Шамбалу, где живут особые люди, знающие секрет бессмертия, царит мир и спокойствие. Восхождение на Белуху очень трудное: придется идти и по каменным участкам маршрута, и по леднику. Не стоит начинать восхождение без альпинистской подготовки.

Казбек, хребет Больших Кавказских гор

Казбек, расположенный на границе России и Грузии, занял в рейтинге четвертое место. В Грузии Казбек называют Мкинварцвери, то есть «ледяная вершина». Как и Эльбрус, Казбек двуглавый и тоже вулкан. Однако Казбек не извергался тысячелетиями.

Согласно одной из легенд, когда-то давно жили два юноши — Казбек и Эльбрус. Они были близкими друзьями, но однажды поссорились и подрались. Эльбрус победил в битве над товарищем, однако так расстроился, что превратился в гору. То же самое произошло и с Казбеком.

Восхождение на Казбек можно совершить и со стороны России, и со стороны Грузии. Маршрут не подходит для новичков.

Саяны, Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия

Также путешественники отметили две горные системы в Сибири — Западный Саян и Восточный Саян. Восточный Саян находится неподалеку от Байкала, по горам пролегает российско-монгольская граница. Западный Саян тянется от реки Абакан в Хакасии.

Путешественники ценят Саяны за природу и чистый воздух. Здесь много маршрутов для альпинистов и тех, кто хочет устроить сплав по горной реке, а также просто красивых мест. Одно из них — Саяно-Шушенский природный заповедник в Красноярском крае на левом берегу Енисея. Это одна из крупнейших охраняемых территорий в России. Там обитает множество видов редких животных, в том числе снежный барс.

На шестом месте в рейтинге — Фишт, горная вершина на западе Главного Кавказского хребта (4,43%), на седьмом — южноуральский Иремель (4,34%), на восьмом — гора Победа в Якутии, высшая точка хребта Черского и массива Буордах (4,04%). Девятую строчку занял скальный массив Воттоваара в Республике Карелия (3,74%), который часто называют местом силы. Десятое место в рейтинге заняли Хибины в Мурманской области (3,64%).

17 января сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», что самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: авиабилет в одну сторону сейчас стоит в среднем 2,8 тыс. рублей; гостиницу в городе можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки. Также довольно выгодны перелеты в столицу Ингушетии — Магас (примерно 5,7 тыс. рублей, отель — 2,7 тыс. рублей) и Ярославль (5,8 тыс. рублей за билет и 2,3 тыс. рублей за жилье).