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Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале

OneTwoTrip: в феврале можно бюджетно съездить в Псков и Ингушетию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на перелеты и 17 января рассказал «Известиям», где можно выгодно отдохнуть в феврале, если в ближайшее время забронировать авиабилеты.

Самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: авиабилет в одну сторону сейчас стоит в среднем 2,8 тыс. рублей; гостиницу в городе можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки. Также довольно выгодны перелеты в столицу Ингушетии — Магас (примерно 5,7 тыс. рублей, отель — 2,7 тыс. рублей) и Ярославль (5,8 тыс. рублей за билет и 2,3 тыс. рублей за жилье).

Кроме того, в список вошли Череповец (туда в феврале можно улететь за 6,2 тыс. рублей, а найти отель за 2,8 тыс. рублей), Иваново (6,3 тыс. рублей за билет, 1,4 тыс. рублей за гостиницу), Чебоксары (6,6 тыс. и 2,2 тыс. рублей), Москва (8тыс. и 2 тыс. рублей), Набережные Челны (8,1 тыс. и 2,5 тыс. рублей), Калининград (8,2 тыс. и 2,2 тыс. рублей) и Махачкала (8,3 тыс. и 2,4 тыс. рублей).

Одно из наиболее доступных зарубежных направлений для отдыха в феврале — Армения. Так, на первом месте рейтинга оказался Гюмри, перелет в который обойдется в среднем в 8,5 тыс. рублей в одну сторону, а гостиница — в 5 тыс. рублей в сутки. Следом идет Ереван: цены на билеты в столицу начинаются от 10 тыс. рублей, а жилье там даже дешевле: 2,3 тыс. рублей. Примерно столько же стоит поездка в Минск: долететь получится за 10,3 тыс. рублей, а забронировать отель можно за 3,8 тыс. рублей за ночь.

В топ-10 выгодных направлений февраля также вошли Бишкек (перелет — 12,4 тыс. рублей, отель — 2,8 тыс. рублей), Ургенч (12,6 тыс. и 2,9 тыс. рублей), Актау (13,2 тыс. и 2,4 тыс. рублей), Баку (13,5 тыс. и 3 тыс. рублей), Наманган (13,7 тыс. и 3,3 тыс. рублей), Самарканд (13,8 тыс. и 2,7 тыс. рублей) и Кутаиси (14 тыс. и 3,5 тыс. рублей).

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12 января сервис бронирования отелей МТС Travel поделился с «Известиями» подборкой городов, в которых точно стоит посетить местные банные комплексы. Так, любителям попариться следует обратить внимание на Екатеринбург, Сочи, Тюмень, Москву и Подмосковье.

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