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Названы пять направлений внутри России с лучшими банями

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Фото: Getty Images/alkir
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В холодное время года баня становится лучшим местом, где можно прогреться, перезагрузиться и отдохнуть. Кроме того, парение — не только приятная, но и полезная процедура: оно уменьшает стресс, укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует выведению токсинов. Сервис бронирования отелей МТС Travel 12 января поделился с «Известиями» подборкой городов, в которых точно стоит посетить местные банные комплексы.

Екатеринбург

В столице Урала парение считается одним из любимых и почитаемых видов отдыха местных жителей, а здешние банщики могут приятно удивить даже самых искушенных гостей. В Екатеринбурге и его пригороде есть как комфортабельные комплексы для индивидуальных программ, так и современные общественные бани, где можно выбрать из нескольких видов веников, принять гидромассажные ванны и вкусно поесть в ресторанах с авторским меню.

Среди необычных вариантов — иммерсивный банный комплекс, в котором каждый банный дом выполнен в определенной стилистике: есть рыбацкая избушка, боярские палаты, царский терем и другие. Все они сдаются в аренду для проживания. Еще одно уникальное заведение Екатеринбурга — спа-комплекс на 56-м этаже здания, расположенного в самом центре города. Он включает в себя два бассейна, три сауны и зоны отдыха на высоте 200 м над землей.

По данным сервиса бронирования МТС Travel, забронировать отель или апартаменты в Екатеринбурге этой зимой можно в среднем за 4,7 тыс. рублей в сутки на двоих.

Горный Сочи

Отдых в горных банях дарит неповторимые ощущения благодаря особенному воздуху и живописными видам. Вдвойне приятным парение окажется после катания на лыжах или сноуборде.

В Горном Сочи СПА и бассейны есть почти в каждом отеле, работает множество банных комплексов, в которых можно не просто попариться, но также сделать массаж, обертывание и другие спа-процедуры. Помимо традиционных бань и саун, в Горном Сочи широко распространено парение в больших чанах на открытом воздухе. Некоторые из них — подвесные — нагреваются на живом огне. Часто парение в чанах происходит с использованием полезных масел, трав и хвои. Во время таких процедур можно любоваться видами на Кавказский хребет и леса.

Средняя цена на размещение этой зимой в Горном Сочи, по данным МТС Travel, составляет порядка 17,5 тыс. рублей в сутки на двоих.

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Тюмень

Тюмень славится термальными источниками, температура в которых даже зимой достигает 50 градусов. Многие приезжают в Тюмень, чтобы пройти полноценные оздоровительные программы, ведь по целебным свойствам тюменские термы не уступают европейским и кавказским курортам.

При этом на территории города есть также огромное количество комплексов для кратковременного, но полезного и приятного досуга. Бассейны с термальной водой под открытым небом в них соседствуют с настоящими русскими банями. В большинстве комплексов можно заказать индивидуальные программы парения или спа-процедуры, а после — устроить чаепитие с вареньем из таежных ягод и попробовать блюда настоящей сибирской кухни.

По данным МТС Travel, этой зимой путешественники могут забронировать жилье в Тюмени в среднем за 4,5 тыс. рублей в сутки.

Подмосковье

Жителям столичного и близлежащих регионов, для того чтобы насладиться качественными парением, необязательно уезжать далеко от дома. В городах Московской области есть множество первоклассных банных комплексов.

В Балашихе есть особая глиняная парная с русской печью, которая обладает большим полезным эффектом, чем обыкновенные бани. После парения в ней местный комплекс предлагает сеновал для расслабления, отдых в горячей купели с пихтой и травами, а также ледяную купель, зону отдыха с камином и музыкальными инструментами. В Ногинске можно попариться в домиках на берегу озера. В каждом домике находятся глиняные купольные парные на дровах, кедровые купели, гидромассажные ванны, чаны на открытом огне и качели с сеном.

Москва

В мегаполисе, где сосредоточена вся деловая активность страны, также есть первоклассные бани. Некоторые комплексы расположены в самом центре столицы и постоянно пользуются спросом у местных жителей. Однако благодаря доступной локации и наличию всех необходимых удобств, приезжающие в Москву также могут легко насладиться отдыхом в них.

Московские бани, как правило, совмещают в себе общественные мужские и женские разряды и так называемые номерные — предназначенные для отдельных компаний. Столичные парные отличаются стильными современными интерьерами, однако есть и иммерсивные комплексы, предполагающие погружение в старорусский быт. Наиболее популярный комплекс «Сандуновские бани» существует с 1808 года и представляет собой памятник архитектуры в стиле бозар.

Цены на отели и апартаменты в Москве и Московской области на эту зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют в среднем порядка 7,4 тыс. рублей в сутки на двоих.

2 января преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил «Известиям», что краткие походы в баню действуют как кардионагрузка, повышая устойчивость сердечно-сосудистой системы, снижая риск внезапной сердечной смерти.

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