Врач рассказал о пользе бани

Краткие походы в баню действуют как кардионагрузка, повышая устойчивость сердечно-сосудистой системы, снижая риск внезапной сердечной смерти. Об этом 2 января «Известиям» сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Посещение бани/сауны/хамама должно быть в меру, без побития рекордов на стойкость. Как известно, при посещении бани из-за воздействия огромной влажности при температуре не выше 60 градусов происходит обильное потоотделение как ответная реакция организма на нагревание. Так организм охлаждается. Замечено, что в подобных условиях выводятся токсины и шлаки, что способствует очищению организма, укреплению иммунитета. Также из-за воздействия высоких температур повышается частота сердечных сокращений, из-за чего организм получает больше необходимого для тканей кислорода», — сказал он.

Банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги. Под воздействием температуры улучшается в том числе и кровоснабжение кожи, вследствие чего ускоряются обменные процессы в коже, что способствует ее омоложению. Тепло помогает снять напряжение в суставах и мышцах, происходит расслабление структур, из-за чего проходят спазмы и боли, добавил Умнов.

«Разумеется, при любой лихорадке посещение сауны крайне небезопасно, ибо организм не справится с двойной дозой тепла. Прием алкоголя в бане запрещен, так как, во-первых, опьянение наступает значительно быстрее, а во-вторых, многократно повышается риск инфарктов и разрыва сосудов. Из-за возможного повышения артериального давления гипертоникам посещение бани строго запрещено. Запрещено посещать баню людям с активной стадией туберкулеза, онкозаболеванием, так как из-за улучшения кровотока возможно прогрессирование патологии. Людям с психическими заболеваниями и сахарным диабетом также опасно посещение бани из-за риска усугубления заболевания», — заключил он.

25 декабря врач аллерголог-иммунолог, детский гастроэнтеролог «ИНВИТРО — Воронеж» Людмила Маховая рассказала «Известиям», как поддержать иммунитет зимой, чтобы снизить риск заражения ОРВИ и другими болезнями.

По ее словам, ничто так не истощает иммунную систему, как хронический стресс. Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общения с близкими людьми. Врач также посоветовала научиться получать удовольствие от работы и ежедневной рутины, а также меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов. Всё это поможет снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.