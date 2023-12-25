Врач назвала способы поддержать иммунитет зимой

Врач аллерголог-иммунолог, детский гастроэнтеролог «ИНВИТРО — Воронеж» Людмила Маховая 25 декабря рассказала «Известиям», как поддержать иммунитет зимой, чтобы снизить риск заражения ОРВИ и другими болезнями.

Она отметила, что иммунитет — это защитная система организма, поддерживающая в нем генетический гомеостаз, то есть постоянство генетического состава организма. И снижаться или повышаться он не может. Главная задача иммунитета заключается в поддержании здоровья человека вне зависимости от времени года. И помочь своей иммунной системе справиться с этой важной функцией в зимний период года возможно при соблюдении определенных правил.

«Необходимо своевременно и адекватно лечить острые и хронические заболевания. Комфортный и достаточный сон — это лучший помощник для иммунитета. Чтобы сон был качественным и полноценным, в спальне должно быть темно (в темноте вырабатывается мелатонин — гормон, который способен бороться с усталостью и восстанавливать иммунную систему), а также достаточное количество свежего воздуха», — рассказала Маховая.

Кроме того, по ее словам, ничто так не истощает иммунную систему, как хронический стресс. Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общения с близкими людьми. Врач также посоветовала научиться получать удовольствие от работы и ежедневной рутины, а также меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов. Всё это поможет снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.

Кроме того, специалист посоветовала одеваться по погоде, ведь мерзнуть — это так же плохо, как и перегреваться. По ее словам, не следует забывать о шапках, шалях, шарфах и теплых варежках. Даже десятиминутная прогулка от стоянки до дома в ветреную погоду может для автомобилиста стать достаточной для простуды. Желательно также отказаться от вредных привычек — переедания, курения, пассивного курения, гиподинамии, гуляния по торговым центрам, позднего засыпания и монодиет.

«Всегда вне зависимости от сезона старайтесь сбалансированно и разнообразно питаться. Предпочтение нужно отдавать сезонным местным фруктам, овощам, свежей рыбе и мясу. Самые важные витамины для иммунитета — это А, В, С, Д, Е, К. Лучший источник витаминов — это полноценное питание. Осень с богатым урожаем — идеальное время, чтобы запастись витаминами перед длинной зимой. Не стоит забывать и о пользе закаливания, но оно не должно быть экстремальным. Начинатьэту практику желательно еще летом и постепенно. Очень хорошо заниматься плаванием в открытом бассейне, водоемах. Приучите себя принимать контрастный душ каждое утро и отдавайте предпочтение занятиям спортом на открытом воздухе», — добавила Маховая.

Также она обратила внимание, что болеть острыми респираторными инфекциями и простудой большинство людей должны без использования медицинских препаратов, а тем более без применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью. Но очень важно, по ее словам, на момент ОРИ остаться дома и дать возможность своей иммунной системе направить все силы на борьбу с этим заболеванием.

22 октября профессор, д.м.н. Светлана Каневская указала на пользу витаминов C и D в борьбе с простудными заболеваниями. Специалист отметила, что оба эти витамина по-разному поддерживают иммунитет, а в холодное время года их расход повышается.