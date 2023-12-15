Температура и странные сны: в Москве появился новый необычный вирус

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается пик сезона ОРВИ. Рост заболеваемости составил около 30%, что служит признаком развития эпидемии. Болезнь сопровождается ломотой в теле, першением в горле, высокой температурой и лихорадочными снами. Чем вызван рост заболеваемости и как бороться с новым видом простуды — в материале «Известий».

Непонятный вирус: странные сны и высокая температура

В последнее время среди жителей России стал распространятся неизвестный вирус, который сопровождается высокой температурой и странными снами. Согласно данным врачей, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 30%. Большинство пациентов жалуются на симптомы, сравнимые с простудой в тяжелой форме. Болезнь начинается «стандартно»: першение в горле, небольшой озноб. Однако на следующий день недуг принимает более серьезную форму. У пациентов наблюдается резкий рост температуры, насморк, появляются ломота в теле и лихорадочные сны.

Фармацевты говорят о повышении продаж комплексных порошков и таблеток от простуды. По словам врача скорой помощи из Санкт-Петербурга Льва Авербаха, при ОРВИ невысокая температура приносит некоторую пользу организму, она стимулирует работу иммунитета.

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Глава СРО Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова предупредила, что при температуре 38,5 градусов в организме происходит выделение естественного интерферона, поэтому принимать вспомогательные лекарства не рекомендуется. Эксперт также напомнила о важности соблюдения точной дозировки препаратов и советует чередовать жаропонижающие препараты с разными активными ингредиентами: парацетамолом, далее ибупрофеном и нимесулидом. При возникновении судорог следует принимать миотонические препараты, чтобы предотвратить перегрев внутренних органов.

Почему снятся странные сны при высокой температуре

Лихорадочные сновидения — это сны, в основном с негативными коннотациями, которые возникают в время высокой температуры и выбора цитоксинов — сигнальных молекул иммунитета. Они оказывают стимулирующее действие на структуру мозга, регулирующую эмоции и формирование памяти, а также сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток, поясняется в исследовании International Journal of Dream Research.

В итоге человек реагирует на раздражители, чаще испытывает отрицательные эмоции, что в свою очередь отражается на содержании сновидений. Иногда странные сны при высокой температуре вызваны психосоматикой, то есть влиянием психики на телесные процессы. Кроме того, беспокойство и тревога усугубляют симптомы заболевания.

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Чтобы не видеть лихорадочные сны, необходимо снизить температуру тела при помощи жаропонижающих и обильного питья. Улучшить общее самочувствие поможет правильное питание. В случае проблем с засыпанием, можно попробовать расслабляющие техники: дыхательные упражнения, медитацию.

Признаки эпидемии гриппа и ОРВИ в 2023 году

Еженедельный уровень эпидемического порога по гриппу и ОРВИ, высчитываемый специальной методикой Роспотребнадзора, оказался превышен на 47%. Эксперты объясняют рост заболеваемости «иммунной амнезией», поскольку за два года развития коронавирусной инфекции она уничтожила большое количество иммунных клеток. Специалисты не исключают появления новых штаммов гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила усилить контроль за профилактическими мероприятиями в городах.

ОРВИ, грипп или коронавирус: как определить «заразу» Чтобы не заболеть сезонным вирусом, врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать скопления людей

В беседе с «Известиями» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Блохов напомнил, что сейчас идет активное распространение коклюша, микроплазменной пневмонии, респираторно-сентиальной инфекции и кори. Подобное явление можно объяснить ослаблением общего иммунитета. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге отметили высокий уровень заболеваемости среди детей. На карантин школьников отправляют целыми классами.

Грипп чаще всего начинается с резкого подъема температуры до 39-40 градусов, после чего появляется насморк и боли в горле. Высокая температура держится около недели. Грипп сильно ослабляет иммунитет, активизируя при этом патогенную флору, что может спровоцировать размножение бактерий.

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Большинство людей переносят болезнь нормально, к группе риска относятся дети до двух лет, возрастные пациенты, беременные и люди, страдающие хроническими заболеваниями . Для профилактики гриппа в Роспотребнадзоре порекомендовали сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки заболевания.

Главные симптомы гриппа

Грипп — это острое респираторное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и обладающее высокой контагиозностью . Инкубационный период гриппа составляет в среднем 2 дня (1-7 дней), в то время как период инфекционности, когда человек заразен, начинается за день до появления симптомов.

Основными симптомами гриппа являются кашель, температура 37-39 градусов, боль в мышцах и суставах. Часто встречается озноб, генерализированная слабость с недомоганием, ринит и фарингит. Самым частым и опасным осложнением гриппа является пневмония. Температура может нарастать постепенно, самые высокие значения фиксируются на 2-3 день заболевания.

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Различают несколько основных форм заболевания, которые зависят от интенсивности симптомов. Так существует легкая, средняя, тяжелая и очень тяжелая степень течения болезни. Профилактика гриппа заключается в полноценном правильном питании, закаливании, соблюдении гигиены рук и проветривании помещения.