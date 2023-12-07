«В этом сезоне грипп свое еще нагонит»

Подавляющее число россиян, заболевших гриппом в этом сезоне, стали жертвами его гонконгского варианта — это потомок штамма, который активно циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов. Чем опасен новый-старый вариант вируса, как от него защититься, почему в этом году грипп пришел в Россию с опозданием и что делать с набирающей обороты микоплазменной пневмонией — читайте в интервью Сергея Нетесова «Известиям».

Гонконгский потомок

— В этом году подъем заболеваемости гриппом начался значительно позже, в некоторых регионах единичные случаи выявляются только сейчас. С чем это связано?

— Действительно, в большинстве стран мира заболеваемость вирусом гриппа начала повышаться позже, чем в прошлом году. Причин может быть несколько.

Не очень обычная вещь с вирусом в этом году: в России в основном циркулирует вариант — дальний потомок гонконгского вируса гриппа 1968 года. Эволюционно он далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа. И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости.

Второй момент: за годы пандемии, и особенно в 2022 году, интенсивность авиаперелетов сильно уменьшилась, и поэтому приход инфекций из других стран происходит значительно медленнее, чем это было раньше.

Для инфекционных патогенов есть такое понятие, как репродуктивное число: это скольким в среднем людям передает инфекцию один больной человек. У коронавирусного варианта «Омикрон» и его субвариантов это число зашкаливает — доходит до 12. А у гриппа — всего полтора-два. Из-за этого грипп распространяется намного медленнее, чем коронавирус. Я лично рад, что у вирусов гриппа такое небольшое репродуктивное число. Иначе его эпидемии были бы намного более мощными.

— То есть специфика сезона зависит сейчас именно от варианта вируса?

— Да, основную массу заболеваемости гриппом обеспечивают вирусы гонконгского типа. Они изменились по сравнению с предыдущими сезонами, и из-за этого вакцинологи изменили вакцинный штамм. Но профилактика гриппа в целом ряде стран в этом году была не на высоте. В России в разных регионах вакцинация проходила тоже по-разному: где-то успешнее, где-то нет. Есть субъекты, где вакцинировалось значительно меньше половины населения, и это, как правило, совпадает с интенсивностью заболеваемости.

— Когда, по вашим прогнозам, будет пик заболеваемости гриппом? 5 декабря Роспотребнадзор сообщил, что на этой неделе зафиксировали на 17% больше случаев заболевания, чем на прошлой.

— По данным НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, в этом году заболеваемость пока что существенно ниже, чем в прошлом. Но подъем идет, пусть и не достигает величин аналогичного периода 2022-го.

Пик заболеваемости ОРЗ обычно бывает в конце января — начале февраля, но этот период варьируется. В некоторые годы он приходился и на начало января. Поэтому успокаиваться не стоит — я думаю, что грипп еще свое нагонит. Людям, которые принадлежат к группам повышенного риска тяжелого протекания гриппа, надо беречься: носить маски в общественных местах и меньше в этих местах появляться.

И снова «Омикрон»

— Отличается ли симптоматика гриппа в этом сезоне от предыдущего?

— Есть люди, которые говорят, что в этом сезоне грипп какой-то другой. Но грамотный, честный врач по симптоматике вряд ли отличит грипп от коронавируса или от других инфекций. Некоторые специфические отличия бывают: ощущения запаха и вкуса чаще пропадают при коронавирусной инфекции. Но это абсолютно не гарантирует диагноза по симптомам. Поэтому все точные анализы все-таки делаются методами лабораторной диагностики.

На самом деле респираторные заболевания вызывает целый спектр вирусов. Вы не поверите, но в странах Западной Европы от 50% до 60% заболеваемости ОРЗ сейчас обусловлено субвариантами «Омикрона», а остальные 40–50% — это все остальные инфекции.

Но есть и региональная специфика. В отдельных регионах некоторых инфекций больше. Например, аденовирусов может быть до 12%.

В России тщательный мониторинг ведется далеко не во всех регионах, а только в самых населенных. И публикуется он уже по итогам сезона. Хотя, конечно же, широким массам населения гораздо важнее не информация про штаммы, а знания о том, как защищаться и лечиться.

— Роспотребнадзор также сообщил и о подъеме заболеваемости коронавирусом. Могут ли быть всплеск и рост числа тяжелых случаев?

— Как я сказал, в Западной Европе до 60% заболеваний острыми респираторными вирусами обеспечивает сейчас именно коронавирус. Грипп в некоторых странах стоит даже не на втором месте, а порой на третьем и на четвертом.

У нас было три года пандемии, всё это время господствовал коронавирус, а сейчас заболеваемость им упала в сотни раз. Но она есть. Случаи одновременной заболеваемости коронавирусом и гриппом бывают, они были и в предыдущие годы. Но они погоды не делают, смешанные инфекции составляют не больше 10–20% случаев.

— Как изменилась симптоматика коронавируса в этом сезоне? Стали ли люди болеть тяжелее с приходом в Россию новых его штаммов?

— Всегда есть спектр субвариантов, которыми болеют люди. Например, в штате Небраска в США одновременно циркулируют до 20 разных субвариантов коронавируса. Самый последний, который занимал 25%, был субвариант «Эрис».

В России тяжелее люди болеть в этом сезоне не стали. У коронавируса выросла способность активнее распространяться, но при этом по патогенности и смертности он стал раз в 50–100 слабее, чем исходный уханьский вариант. Это объяснимо.

Дело в том, что всех тяжелобольных изолируют, а легко переносящие болезнь ходят по улице, чихают, кашляют и продолжают распространять инфекцию. Поэтому в человеческой популяции сильнее распространяются такие в основном слабопатогенные штаммы, и они постепенно вытеснили из циркуляции сильнопатогенные варианты. Так устроена природа: среди возбудителей инфекции выживают те, против которых слабее иммунитет, и те, которые легче распространяются.

Не поздно ли еще прививаться от гриппа

— Как защитить себя от болезней? Наилучшим способом в случае с вирусами гриппа считается вакцинация. Есть ли смысл прививаться сейчас?

— Прививаться даже сейчас есть смысл. Безусловно, есть люди, которые считают, что их зараза не коснется. Таких практически невозможно переубедить, а научит чему-то их только тяжелое течение болезни. Их много, до 30% населения.

Беречься особо следует тем, кто в группах риска тяжелого течения инфекционного заболевания, — это касается как гриппа, так и коронавируса. Это в первую очередь пожилые люди, люди с повышенным индексом массы тела. Люди с серьезными хроническими заболеваниями: сердца, сосудов, легких, почек, печени. Кроме того, это те, у кого есть острые лейкозы, пересаженные органы, диабет обоих типов. Они с большей вероятностью, чем здоровые люди, будут тяжело болеть любой вирусной инфекцией, и шансы умереть от нее у них в десятки раз больше. Что и показала пандемия.

— Прививка поможет не заболеть? Или заразиться всё равно возможно, но не будет тяжелых последствий?

— Вакцину от вируса гриппа меняют ежегодно. Но ученые не всегда попадают с ней стопроцентно. Поэтому риск заболеть всё равно остается. Но вероятность тяжело заболеть и умереть от инфекции уменьшается в десятки раз.

— Сейчас в России фиксируются первые случаи микоплазменной пневмонии, которая активно распространяется в Европе и Китае. Что это за инфекция и есть ли от нее лечение?

— Микоплазмы — это большая группа инфекционных агентов грибковой природы. Одна из их разновидностей вызывает туберкулез. Видов микоплазм много. И они как источник инфекции известны давно, в том числе и нынешняя микоплазменная пневмония.

За последние 50 лет человечество научилось лабораторно точно диагностировать массу разных инфекционных агентов. Появился больной, у которого инфекционный агент не обнаруживается, и тогда начинают искать, чем же он заразился. Находят, разрабатывают диагностические методы выявления его маркеров, а после этого начинают определять и выясняется, что патоген-то не единичный, он циркулирует в популяции людей. И это означает, что он не появился, а просто мы научились его выявлять.

Пневмонию, вызванную этой микоплазмой, можно лечить, как и любую другую, используя для начала те же препараты, которые используются от туберкулеза, или подобные им. Когда вы знаете, какой инфекционный агент вызвал заболевание, то знаете и какой препарат против него применять.

Микозы другой природы хорошо знакомы тем людям, у которых есть поврежденные ногти. Есть очень распространенные заболевания ногтей, которые люди подхватывают на курортах в том числе. А микоплазменная пневмония вызывается особым видом грибка, только в легких.

— Когда россиянам ждать следующего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом? Как им следует подготовиться к нему?

— Максимум заболеваемости будет, как всегда, в январе-феврале. В последние годы ученые и врачи-исследователи пытаются разработать вакцины более долгоиграющие, которые основаны на менее изменчивых белках вируса гриппа. Такие попытки к большим успехам пока не привели. Хитра природа… Но ведь многие инфекции человек все-таки победил.

Сейчас, кстати, тяжело болеют и умирают от гриппа намного меньше людей, чем это было раньше. Тот же гонконгский грипп почему так свирепствовал? Не было вообще никакой вакцины. После него был так называемый русско-китайский грипп, он пришел в 1977 году. От него тоже еще не было защиты. Собственно, вакцины разработали после вот этих вспышек. Эволюция человеческой мысли — стараться большинство заболеваний все-таки предотвратить и профилактировать. Для этого вакцины и разрабатывают. В результате сейчас люди в среднем живут на 15–20 лет дольше, чем 100 лет назад, когда вакцин практически не было.