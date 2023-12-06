Болеют дети: в России выросло число случаев микоплазменной пневмонии

В России растет число случаев микоплазменной пневмонии, вспышка которой произошла в Китае. В первую очередь ей болеют дети и подростки, рассказали врачи. «Известия» выяснили, чем опасна эта инфекция, кто попадает в группу риска и как защититься от болезни.

Вспышка в Китае

Вспышка пневмонии в Китае началась в ноябре и продолжается по сей день. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Пекине и Тяньцзине — в основном ими оказались дети от 3 до 7 лет и школьники старшего возраста .

В связи с напряженной ситуацией в больницах Китая образовались огромные очереди к педиатрам. Детская больница Тяньцзиня начала работать круглосуточно, обслуживая по 13 тыс. пациентов в день. В Комиссии здравоохранения страны такие показатели назвали рекордными.

По мнению экспертов, рост случаев именно микоплазменной пневмонии спровоцировало то, что бактерии, вызывающие ее, стали устойчивыми к макролидам — группе антибиотиков, используемых для лечения болезни. Это связали с избыточным употреблением лекарственных препаратов.

Фото: Global Look Press/Cfoto

За вспышкой микоплазменной пневмонии в Китае внимательно наблюдают в ВОЗ. Пока в организации считают, что заболевание не приведет к пандемии, ситуация находится под контролем.

Ситуация в России

В России рост заболеваемости детей отметили уже как минимум в Москве и Санкт-Петербурге. В комитете по здравоохранению Петербурга ситуацию назвали необычной: в детской клинической больнице № 5 имени Филатова микоплазменную инфекцию обнаружили у каждого третьего ребенка с проявлениями ОРЗ.

— Мы не видели такого много лет. У каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50–80% случаев — микоплазменная. Раньше такого не было, — сказала главный внештатный детский инфекционист комздрава Елена Дондурей.

В комитете отметили, что госпитализация пациентов в инфекционные стационары за неделю выросла почти на 17%. В целом к врачам уже обратилось более 25 тыс. человек с подозрениями на пневмонию, COVID-19 и другие вирусные инфекции.

В связи с этим комздрав продолжает увеличивать коечный фонд для больных с пневмониями и коронавирусом. Сейчас для таких пациентов развернуты 2237 коек, из них свободна только четверть.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Москве тоже выросло число пациентов с микоплазменными инфекциями, рассказала «Известиям» инфекционист ИКБ № 2 Вероника Кулеш. Правда, по ее словам, вспышки такой инфекции в столице возникают «довольно часто», потому что заболевание очень заразное.

— Проблема в том, что болезнь сложно диагностировать. Ухом даже с помощью фонендоскопа услышать ее сложно. Также трудно она выявляется на рентгене. Лучше для этих целей применять компьютерную томографию (КТ), — отмечает врач.

Микоплазменная инфекция

По словам Верониким Кулеш, обычно микоплазменная инфекция протекает как все ОРВИ: у человека повышается температура, появляется утомляемость и затяжной кашель. Больше других заболеванию подвержены дети и подростки.

— Чаще всего болезнь у них протекает достаточно легко. Последствий для здоровья или летальных исходов она не несет, — говорит инфекционист.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В то же время у инфекции могут быть несколько особенностей, добавляет директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», к.м.н. Любовь Станкевич. Первая — длительное течение: за две-три недели наступает волнообразное улучшение, и в этот период ребенок может отправиться в школу или детский сад и заражать других. Вторая — неуязвимость к некоторым антибиотикам.

По словам руководителя центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберта Ризванова, то, что возбудитель инфекции стал устойчивым к антибиотикам группы макролидов, вызывает серьезные опасения у врачей.

— Это связано с бесконтрольным приемом препаратов. Например, во время пандемии многие принимали антибиотик для профилактики бактериальных осложнений — по сути, он никак не действовал на сам вирус, но его назначали, чтобы избежать вторичного инфицирования при тяжелом течении COVID-19. Именно этот антибиотик-макролид назначается для лечения микоплазменной инфекции, — отмечает Ризванов.

Влияние каникул

По словам Любови Станкевич, изначально зимой в России ожидалась тридемия — тройная эпидемия, включающая коронавирус, грипп А и респираторно-синцитиальные вирусы. Микоплазменная пневмония, присоединившаяся к ним, только усложнила ситуацию.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— Микоплазменная инфекция в мире — постоянный «житель», на которого редко падают подозрения при симптомах, схожих с ОРВИ, — рассказывает эксперт. — Ее эпидемии в мире случались и раньше, до Китая. Последняя происходила в конце 2019 года в европейских странах и в Африке. Но затем на смену пришел коронавирус.

Возбудитель микоплазменной пневмонии — Мycoplasma pneumoniae. Это внутриклеточный микроорганизм, который на эволюционной лестнице занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями. Он передается воздушно-капельным путем и чаще всего вызывает атипичную (микоплазменную) пневмонию в 10–20% от общего числа пневмоний.

— В отличие от других микоплазм, многие из которых безвредны и встречаются практически везде, Мycoplasma pneumoniae поражает эпителий дыхательных путей человека и вызывает воспаление, трахеобронхит и атипичную пневмонию, которая чаще всего встречается у детей, подростков и молодежи. Лучшая среда для распространения — детские сады, школы и студенческие группы, но заразиться могут и члены семей заболевших , — говорит Любовь Станкевич.

Ее слова подтверждает то, что вспышка болезни в России началась как раз после школьных каникул в ноябре. И сегодня педиатры фиксируют многочисленные случаи затяжной простуды у детей и подростков.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Для профилактики болезни эксперт порекомендовала россиянам носить маски в общественных местах. А тем, кто уже заболел, — не переносить инфекцию на ногах, чтобы не заражать окружающих. Больному показан постельный режим, диета и соблюдение всех назначений лечащего врача. Острая пневмония лечится в условиях стационара.

Возбудители ОВРИ

По словам Любови Станкевич, даже несмотря на вспышку болезни, сам диагноз «микоплазменная инфекция» сегодня ставят редко: дело в том, что при ее симптомах обычно подозревают коронавирус. По этой причине тестирование в поликлиниках обычно направлено на выявление возбудителя SARS-CoV-2. И если при характерных симптомах тест отрицательный, то пациенту чаще всего ставят ОРВИ.

— Проблема в том, что эта аббревиатура обобщает более 200 вирусов: парамиксовирусы, различные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, парвовирусы и многие другие. Наиболее тяжелые формы ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы гриппа, парагриппа и коронавирусы. А в некоторых случаях один человек может быть заражен сразу несколькими видами возбудителей , — рассказывает кандидат медицинских наук.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Как объясняет Станкевич, врачи выделяют четыре основных сценария возникновения простуды. Первый — непосредственно заражение вирусом, в том числе SARS-CoV-2 и гриппом. Второй — заражение «спящим» возбудителем на фоне снижения иммунитета.

— Дело в том, что многие вирусы «вооружены» против наших иммунных клеток и способны подавлять их активность. В результате в организме могут «проснуться» те патогены, которые до этого были безобидны благодаря работе иммунной системы — в таком виде к существующей инфекции добавляется новая. Также иммунитет может быть ослаблен по иным причинам: дефицит питательных веществ, частые стрессы или недосып, — говорит эксперт.

К третьему сценарию она относит не диагностированные атипичные возбудители, такие как хламидийная и микоплазменная пневмонии (именно со вторым вариантом столкнулся Китай, а теперь и Россия). И наконец, к четвертому — «микс» из нескольких инфекций. Учитывая тридемию, сейчас вероятность заразиться одновременно ковидом, гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом, метапневмовирусом, коклюшем и микоплазмой выше, чем в предыдущие сезоны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По итогам диагностики, проведенной в «ЛабКвесте» с января по ноябрь, микоплазменную инфекцию выявили у многих пациентов с симптомами ОРВИ. Поэтому, считают эксперты, среди людей с затяжными простудами может быть много тех, кто не был обследован до конца. И не получил правильного лечения.