Новый вирус-мутант: в Китае жителей косит опасная инфекция

В последнюю декаду ноября в СМИ стали появляться сообщения о вспышке новой инфекции в Китае, из-за которой якобы переполнены пекинские больницы, а сам вирус быстро распространяется по Азии. Тем временем местные жители эту информацию не подтверждают. Опасаться ли нового китайского вируса и каковы симптомы инфекции — в материале «Известий».

В Китае новый вирус-мутант: что о нем известно

По данным СМИ, в Китае зафиксирована вспышка новой заразной инфекции. Речь идет о тысячах людей, которых госпитализируют ежедневно, а сам вирус якобы угрожает быстро распространиться по миру. Среди симптомов новой инфекции — отсутствие кашля, высокая температура, озноб и «образование узелков в легких», пишет журнал ProMED.

Издание отмечает, что первая вспышка вируса проявлялась только у детей, но в последнюю неделю ноября инфекцию стали обнаруживать и у взрослых. Ежедневно госпитализируют до 7 тыс. человек, больницы в Пекине и некоторых других городах переполнены, а школы оказались под угрозой закрытия.

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— Еще слишком рано прогнозировать, может ли это быть еще одной пандемией, но, как однажды сказал мудрый вирусолог, «часы пандемии тикают, мы просто не знаем, который час», — резюмирует автор ProMED Дэн Сильвер.

Названия у нового вируса еще нет, но профессор института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу пояснил, что, заболевание могло быть вызвано различными респираторными патогенами. Среди них различные ОРВИ, грипп или бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая приводит к воспалению дыхательных путей и пневмонии. Также речь может идти о новом вирусе, появившемся вследствие мутации известных ранее инфекций.

Новый вирус в Китае: опасен или нет, мнение ВОЗ

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила 23 ноября с комментарием по эпидемиологической ситуации в Китае. «С середины октября ВОЗ отслеживает данные китайского эпиднадзора, свидетельствующие о росте числа респираторных заболеваний у детей», — говорится в сообщении. Позднее китайские медики объяснили рост заболеваемости сезонным фактором и отменой коронавирусных ограничений (то есть отменой масок).

В регионе, как и во всем мире, в холода усиливается циркуляция известных патогенов, таких как грипп, Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус (ОРВИ) и коронавирус, а пневмония и ОРВИ поражают детей чаще, чем взрослых. По данным китайских эпидемиологов и отчета Национального центра по гриппу, в октябре и ноябре 2023 года уровень ОРВИ в Китае был выше обычного, особенно в северных провинциях. Среди заболевших выявлялись преимущественно вирусы гриппа A(H3N2) и B линии Виктория.

Фото: Getty Images/CFOTO/Future Publishing

Для сравнения, Роспотребнадзор в ноябре также зафиксировал в России рост числа заболевших гриппом и респираторными вирусными инфекциями. Однако тяжесть течения заболеваний не вызывает озабоченности у экспертов.

Прокомментировали в ВОЗ и «вспышку недиагностированной пневмонии в детских больницах Пекина и Ляонина». Как пишет организация, Китай в ноябре предоставил данные, согласно которым объем амбулаторных консультаций и стационарного лечения обратившихся с пневмонией вырос в мае, а с заболеваниями гриппом и аденовирусом — в октябре 2023 года. При этом дефицита мест в детских больницах не наблюдается, а школы остаются открытыми.

Эту информацию подтверждают и очевидцы, живущие в Китае, а официальная Global Times в пятницу, 1 декабря, и вовсе вышла с программным текстом «Не замечая вирусов у себя, некоторые западные СМИ только лают на Китай». В тексте, как и в статье ВОЗ, подчеркивается, что сезонные вспышки инфекций характерны для стран всего мира и ничего экстраординарного в Китае не произошло. Также автор обращает внимание на вспышки сезонных инфекций в Швейцарии, Франции и США.

Фото: Global Look Press/AFLO/Ben Weller

Тем временем ВОЗ посоветовала местным жителям и иностранцам в Китае принимать меры предосторожности, чтобы снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом. Эксперты организации отмечают, что с наступлением зимы число заболевших будет расти, а объем респираторных инфекций увеличит нагрузку на медицинские учреждения.

Грипп: как лечиться и что нельзя делать

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о том, что не рекомендуется делать при лечении гриппа.

По словам эксперта, не стоит лечить грипп крепким алкоголем и горячей баней, не следует сразу принимать антибиотики. Также при гриппе нужно потреблять много жидкости — воду и любые безалкогольные напитки, а температуру снижать, только если она поднялась выше 38,5. В рамках местного лечения необходимо применять муколитики и промывать нос.

Если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы, существует риск повторно заразиться тем же вариантом гриппа, заявила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

По ее словам, переболев в начале эпидемии гриппом H1N1, затем можно встретиться с другим вирусом — например, вирусом гриппа В. Это нередко случается в начале и в конце эпидемии, когда на смену вирусам гриппа А приходят вирусы гриппа В.