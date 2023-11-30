Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями

Уровень заболеваемости гриппом в России растет, но процесс пока не носит взрывного характера, заявили «Известиям» эксперты. В 18 крупных городах эпидпорог уже превышен на 20% и более. Как минимум в четырех регионах страны часть школ и детских садов закрылись на карантин или перешли на дистанционное обучение. Опрошенные «Известиями» врачи напоминают: лучшей профилактикой от гриппа считается вакцинация, которая поможет избежать тяжелых осложнений. Они также рекомендуют надевать маску, избегать скопления людей и следить за гигиеной.

Стремительный рост

В регионах России фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в Томской области за последнюю неделю он составил 21,6%. В Санкт-Петербурге этот показатель — 8% , сообщила 29 ноября начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. А зампредседатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов добавил, что на лечении в больницах и поликлиниках города находятся около 30 тыс. пациентов с респираторными заболеваниями.

Рост числа обращений с симптомами респираторных заболеваний — гриппа и ОРВИ — «Известиям» подтвердили и в нескольких клиниках. Тем не менее врачи характеризуют подъем заболеваемости как небольшой и сезонный: ежегодно количество заболевших начинает расти с ноября, достигает пика примерно к середине зимы и держится на этих значениях до весны. Пик заболеваемости придется в зависимости от погодных условий на декабрь–февраль, прогнозируют они.

Рост числа заболевших официально подтвердил 28 ноября и федеральный Роспотребнадзор. В НИИ гриппа ранее сообщили, что эпидемиологический порог превышен на 20% и более в 18 городах: Барнауле, Белгороде, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Кемерове, Курске, Орле, Оренбурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.

Фото: ТАСС/Алексей Бородин

В Удмуртии, чтобы остановить распространение инфекции, ввели карантин в школах — частично закрыты 42 образовательных учреждения и 17 детских садов. Прирост заболеваемости местный Роспотребнадзор оценил в 7%. Сейчас в регионе болеют почти 11,5 тыс. человек.

Похожая ситуация сложилась и в Саратовской области. Пресс-служба регионального министерства образования сообщила, что из-за большого числа заболевших на карантин закрыты две школы . В Нефтеюганске учеников четырех школ отправили на дистанционное обучение из-за превышения порога заболеваемости, сообщили в городском департаменте образования. А в Томской области карантин введен в 18 школах и 10 детсадах.

— Температура и влажность воздуха в это время года становятся благоприятными для размножения многих болезнетворных микроорганизмов, — рассказал «Известиям» врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. — При этом люди проводят много времени в помещениях — торговых центрах, кинотеатрах и других общественных местах, где инфекции распространяются гораздо быстрее, чем на открытом воздухе.

Необходимость вакцинации

По данным Роспотребнадзора, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты почти 75 млн человек. Еще в феврале, как это происходит каждый год, ВОЗ рекомендовала включить в состав противогриппозных вакцин на 2023–2024-й эпидемиологический сезон в Северном полушарии четыре штамма — два вируса группы A (H1N1 и H3N2) и два вируса группы В (Victoria и Yamagata).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас, по данным НИИ гриппа, подавляющее большинство пациентов в России болеют вирусом штамма H3N2 — с начала сезона в стране выявлены 18 его подвидов, а сейчас циркулируют семь.

Инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил «Известиям», что и во всем мире сейчас наиболее часто встречаются штаммы H3N2 и H1N1.

— В этом сезоне можно с одинаковой эффективностью ставить как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины. ВОЗ заявляет о том, что один из штаммов гриппа, входящий в четырехвалентную вакцину, «вымер», и мы не нуждаемся в этом сезоне в защите против него, — заявила терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

Она также рекомендовала пациентам обсудить со своим лечащим врачом вакцинацию против пневмококковой инфекции — она часто осложняет течение гриппа, особенно у групп риска. В них входят люди пожилого возраста, дети младше пяти лет, беременные и недавно родившие, а также люди, страдающие рядом хронических заболеваний. Вакцинация позволяет избежать серьезных осложнений.

— Грипп способен вызывать тяжелые осложнения даже у здоровых людей с неослабленным иммунитетом, — предупредила Юлия Миронова.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Грипп дает серьезную интоксикацию, бактериальные осложнения, может приводить к летальным исходам, напомнила «Известиям» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. А ведущий научный редактор сервиса дистанционного образования врачей Vrachu.ru Михаил Каган отметил, что осложнением ОРВИ могут стать острый бронхит, острый бактериальный синусит, пневмония, стрептококковое заболевание горла, приступы бронхиальной астмы.

Грипп же может привести к пневмонии, инфекции пазух носа, уха, острому бронхиту, ухудшению хронических заболеваний — бронхиальной астмы, диабета или сердечной недостаточности, неврологическим осложнениям.

— Поэтому от гриппа нужно прививаться. Стартует вакцинация осенью. Не поздно привиться и сейчас. Правда, нужно учитывать, что для выработки антител требуется не меньше двух недель, — заявила Екатерина Серебренникова.

И сейчас, по ее словам, у многих заболевших пациентов выявляется именно грипп.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Как предотвратить болезнь

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом находится в рамках сезонной нормы и вполне ожидаем , полагает Екатерина Серебренникова. Помимо гриппа, активно себя ведут риновирус, респираторно-синцитиальный вирус. Это «традиционные вирусы» респираторной группы.

Усложняется всё тем, что много микоплазменной инфекции, которая имеет черты и бактериального, и вирусного заболевания, добавила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

ОРВИ и грипп имеют похожую картину, поэтому зачастую их трудно отличить друг от друга без специальных тестов, напомнила Юлия Миронова. Однако некоторые характерные различия в симптомах всё-таки могут быть.

— При гриппе симптомы проявляются более серьезно, чем при простуде, — сказал Михаил Каган. — Это означает, что если у вас есть симптомы, общие для гриппа и простуды, но вы чувствуете себя особенно плохо из-за интоксикации, то, вероятно, это грипп. Еще одно ключевое отличие заключается в том, как быстро развиваются симптомы: если вы чувствуете себя плохо, а затем постепенно становится несколько хуже, то, скорее всего, у вас ОРВИ. Симптомы гриппа нередко проявляются совершенно внезапно и за короткий период времени достигают максимальной выраженности.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Для предотвращения заболевания необходимо соблюдать профилактические меры: носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими и большого скопления людей, подчеркнул Андрей Поздняков.

В период активизации вирусов необходимо заботиться о своем здоровье: достаточно отдыхать, обильно пить и правильно питаться, подчеркнул медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али. Также очень важно поддерживать иммунитет: спать не менее семи–девяти часов в сутки, обязательно включить ежедневные физические упражнения, хотя бы самые легкие — прогулки пешком, плавание, йогу, добавил Роман Иванов.

Во время болезни нужно оставаться дома, много спать, можно использовать традиционные домашние потогонные средства — мед, малину вместе с обильным питьем. Но когда речь идет о гриппе, то лучше принимать препараты противогриппозной направленности под контролем врача, подчеркнула Татьяна Когут.

— Что касается парения ног и других народных методов лечения, то у этого нет научно доказанной эффективности, — отметил Владислав Мохамед Али. — Более того, в некоторых случаях это даже может провоцировать подъем температуры. Однако если вы промочили ноги на улице, то можно их согреть дома в теплой воде.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко