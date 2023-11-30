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Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями

Пик заболеваемости ожидается в декабре-январе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Уровень заболеваемости гриппом в России растет, но процесс пока не носит взрывного характера, заявили «Известиям» эксперты. В 18 крупных городах эпидпорог уже превышен на 20% и более. Как минимум в четырех регионах страны часть школ и детских садов закрылись на карантин или перешли на дистанционное обучение. Опрошенные «Известиями» врачи напоминают: лучшей профилактикой от гриппа считается вакцинация, которая поможет избежать тяжелых осложнений. Они также рекомендуют надевать маску, избегать скопления людей и следить за гигиеной.

Стремительный рост

В регионах России фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в Томской области за последнюю неделю он составил 21,6%. В Санкт-Петербурге этот показатель — 8%, сообщила 29 ноября начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. А зампредседатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов добавил, что на лечении в больницах и поликлиниках города находятся около 30 тыс. пациентов с респираторными заболеваниями.

Рост числа обращений с симптомами респираторных заболеваний — гриппа и ОРВИ — «Известиям» подтвердили и в нескольких клиниках. Тем не менее врачи характеризуют подъем заболеваемости как небольшой и сезонный: ежегодно количество заболевших начинает расти с ноября, достигает пика примерно к середине зимы и держится на этих значениях до весны. Пик заболеваемости придется в зависимости от погодных условий на декабрь–февраль, прогнозируют они.

Рост числа заболевших официально подтвердил 28 ноября и федеральный Роспотребнадзор. В НИИ гриппа ранее сообщили, что эпидемиологический порог превышен на 20% и более в 18 городах: Барнауле, Белгороде, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Кемерове, Курске, Орле, Оренбурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.

школа
Фото: ТАСС/Алексей Бородин

В Удмуртии, чтобы остановить распространение инфекции, ввели карантин в школах — частично закрыты 42 образовательных учреждения и 17 детских садов. Прирост заболеваемости местный Роспотребнадзор оценил в 7%. Сейчас в регионе болеют почти 11,5 тыс. человек.

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Похожая ситуация сложилась и в Саратовской области. Пресс-служба регионального министерства образования сообщила, что из-за большого числа заболевших на карантин закрыты две школы. В Нефтеюганске учеников четырех школ отправили на дистанционное обучение из-за превышения порога заболеваемости, сообщили в городском департаменте образования. А в Томской области карантин введен в 18 школах и 10 детсадах.

— Температура и влажность воздуха в это время года становятся благоприятными для размножения многих болезнетворных микроорганизмов, — рассказал «Известиям» врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. — При этом люди проводят много времени в помещениях — торговых центрах, кинотеатрах и других общественных местах, где инфекции распространяются гораздо быстрее, чем на открытом воздухе.

Необходимость вакцинации

По данным Роспотребнадзора, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты почти 75 млн человек. Еще в феврале, как это происходит каждый год, ВОЗ рекомендовала включить в состав противогриппозных вакцин на 2023–2024-й эпидемиологический сезон в Северном полушарии четыре штамма — два вируса группы A (H1N1 и H3N2) и два вируса группы В (Victoria и Yamagata).

вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас, по данным НИИ гриппа, подавляющее большинство пациентов в России болеют вирусом штамма H3N2 — с начала сезона в стране выявлены 18 его подвидов, а сейчас циркулируют семь.

Инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил «Известиям», что и во всем мире сейчас наиболее часто встречаются штаммы H3N2 и H1N1.

— В этом сезоне можно с одинаковой эффективностью ставить как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины. ВОЗ заявляет о том, что один из штаммов гриппа, входящий в четырехвалентную вакцину, «вымер», и мы не нуждаемся в этом сезоне в защите против него, — заявила терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

Она также рекомендовала пациентам обсудить со своим лечащим врачом вакцинацию против пневмококковой инфекции — она часто осложняет течение гриппа, особенно у групп риска. В них входят люди пожилого возраста, дети младше пяти лет, беременные и недавно родившие, а также люди, страдающие рядом хронических заболеваний. Вакцинация позволяет избежать серьезных осложнений.

— Грипп способен вызывать тяжелые осложнения даже у здоровых людей с неослабленным иммунитетом, — предупредила Юлия Миронова.

врач
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Грипп дает серьезную интоксикацию, бактериальные осложнения, может приводить к летальным исходам, напомнила «Известиям» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. А ведущий научный редактор сервиса дистанционного образования врачей Vrachu.ru Михаил Каган отметил, что осложнением ОРВИ могут стать острый бронхит, острый бактериальный синусит, пневмония, стрептококковое заболевание горла, приступы бронхиальной астмы.

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Грипп же может привести к пневмонии, инфекции пазух носа, уха, острому бронхиту, ухудшению хронических заболеваний — бронхиальной астмы, диабета или сердечной недостаточности, неврологическим осложнениям.

— Поэтому от гриппа нужно прививаться. Стартует вакцинация осенью. Не поздно привиться и сейчас. Правда, нужно учитывать, что для выработки антител требуется не меньше двух недель, — заявила Екатерина Серебренникова.

И сейчас, по ее словам, у многих заболевших пациентов выявляется именно грипп.

метро
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Как предотвратить болезнь

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом находится в рамках сезонной нормы и вполне ожидаем, полагает Екатерина Серебренникова. Помимо гриппа, активно себя ведут риновирус, респираторно-синцитиальный вирус. Это «традиционные вирусы» респираторной группы.

Усложняется всё тем, что много микоплазменной инфекции, которая имеет черты и бактериального, и вирусного заболевания, добавила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

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ОРВИ и грипп имеют похожую картину, поэтому зачастую их трудно отличить друг от друга без специальных тестов, напомнила Юлия Миронова. Однако некоторые характерные различия в симптомах всё-таки могут быть.

— При гриппе симптомы проявляются более серьезно, чем при простуде, — сказал Михаил Каган. — Это означает, что если у вас есть симптомы, общие для гриппа и простуды, но вы чувствуете себя особенно плохо из-за интоксикации, то, вероятно, это грипп. Еще одно ключевое отличие заключается в том, как быстро развиваются симптомы: если вы чувствуете себя плохо, а затем постепенно становится несколько хуже, то, скорее всего, у вас ОРВИ. Симптомы гриппа нередко проявляются совершенно внезапно и за короткий период времени достигают максимальной выраженности.

грипп
Фото: ТАСС/Антон Вергун

Для предотвращения заболевания необходимо соблюдать профилактические меры: носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими и большого скопления людей, подчеркнул Андрей Поздняков.

В период активизации вирусов необходимо заботиться о своем здоровье: достаточно отдыхать, обильно пить и правильно питаться, подчеркнул медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али. Также очень важно поддерживать иммунитет: спать не менее семи–девяти часов в сутки, обязательно включить ежедневные физические упражнения, хотя бы самые легкие — прогулки пешком, плавание, йогу, добавил Роман Иванов.

Во время болезни нужно оставаться дома, много спать, можно использовать традиционные домашние потогонные средства — мед, малину вместе с обильным питьем. Но когда речь идет о гриппе, то лучше принимать препараты противогриппозной направленности под контролем врача, подчеркнула Татьяна Когут.

— Что касается парения ног и других народных методов лечения, то у этого нет научно доказанной эффективности, — отметил Владислав Мохамед Али.Более того, в некоторых случаях это даже может провоцировать подъем температуры. Однако если вы промочили ноги на улице, то можно их согреть дома в теплой воде.

лечение
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кроме того, по словам Романа Иванова, в интернете можно найти много «чудодейственных» методов, которые помогут быстро снять симптомы гриппа и ОРВИ. Например, попытки подышать горячим паром, исходящим от вареной картошки, могут привести к ожогу слизистой оболочки гортани. Все эти методы скорее отвлекают человека от адекватного лечения.

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