Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп

Ситуация с новой респираторной инфекцией в России с каждым днем ухудшается. Вчера, 7 ноября, в Сахалинской области был зарегистрирован случай так называемого гонконгского гриппа, подтипа A (H3N2). Вирус проявляется стремительным развитием заболевания, которое имеет длительную продолжительность и требует симптоматическое лечение. Специалисты отмечают, что грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая вопросительные процесс. Чем подобный тип гриппа отличается от других и насколько он опасен — в материале «Известий».

Что такое гонконгский грипп

Гонконгский грипп, или А2-Гонконг является заболеванием дыхательных путей, которое вызвано особым серотипом H3N2 гриппозного вируса подтипа A. Гриппозные вирусы данного типа встречаются у трех видов теплокровных — у человека, животных, птиц. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы. Основными симптомами являются сухой кашель, першение в горле, головная боль, выраженная слабость и диспепсия (затрудненное пищеварение).

Гонконгский грипп получил свое название во время пандемии в Гонконге в 1968-1969 годах, которая забрала жизни почти миллиона жителей. Болезнь быстро распространилась на соседние территории: Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022-2023 года в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний. Болезнь пришла почти сразу после отмены антиковидных мер. Гонконгский грипп изучен довольно хорошо, но это не означает, что его не стоит опасаться. В высокий эпидемиологический сезон от гонконгского гриппа погибает 900 человек в год, медики подчеркивают, что в нынешнем году он может быть опаснее коронавируса.

Гонконгский грипп в России 2023

В конце октября — начале ноября 2023 года появились первые заболевшие гонконгским гриппом. Зачастую это были завозные случаи, люди заболевали во время нахождения за границей. На прошлой неделе в Тюменской области симптомы новой болезни были обнаружены у трех человек. В Орловской области выявлен один случай заражения, в Амурской области — три.

Вечером 7 ноября зафиксировали первого заболевшего в Сахалинской области. Роспотребнадзор обратил внимание, что общая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе является нестабильной. Кроме того, в ведомстве отметили, что в последние недели наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Среди возбудителей инфекции превалируют парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ранее во время пресс-конференции в пресс-центре «Известий» врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что вирус гриппа видоизменился. По мнению эксперта, на сегодняшний день появилось три новых штамма гриппа, иммунитет к которым россиянам только предстоит выработать. Особое влияние на состояние здоровья оказал коронавирус — она может «стирать» иммунологическую память на перенесенные болезни.

Эксперты отмечают, что гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни и пожилых людей. Кроме того, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины, и те, кто получает иммуносупрессивную терапию.

Гонконгский грипп: симптомы и лечение

Одна из отличительных особенностей гонконгского гриппа — это быстрое появление характерных симптомов. Инкубационный период инфекции длится 1-2 дня. Вирус часто характеризуется воспалениями слизистой носа и горла. Тяжелое состояние ощущается на протяжении 4-5 дней.

Болезнь начинается с резкого подъема температуры (до 39,5 градусов), которая сопровождается головной болью, покраснением глаз, болей в мышцах и суставах, нарушением пищеварения. Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для правильной диагностики заболевания необходимо пройти полное обследование и консультацию у инфекциониста, пульмонолога и гастроэнтеролога. Как правило пациентов с подозрением на инфекцию госпитализируют, в случае легкой формы назначается домашнее лечение. Врач-терапевт Илья Артамонов рассказал, что сейчас нельзя точно сказать, как видоизменился гонконгский грипп. Единственным методом профилактики от гриппа по-прежнему останется вакцинация. Прививка не только снизит вероятность заражения, но и облегчит развитие осложнений.

Гонконгский грипп в 1968-1969 году

Гонконгский грипп стал третьей эпидемией XX века, первые случаи заражения были зарегистрированы в Гонконге в июле 1968 года. Болезнь классифицировали как пандемию средней тяжести. Эксперты оценивают потери за это время в 1-2 млн человек. Однако надежной статистики по случаям заболевания и смертей от пандемии гриппа нет.

Распространение вируса происходило быстро, за первые две недели в Гонконге заболело около 500 тыс. человек. Через месяц грипп добрался до близлежащих стран. В сентябре 1968 года случаи заболевания были зафиксированы в Индии, Иране, Таиланде, Японии, севере Австралии и США. К началу 1969 года гонконгский грипп принял форму пандемии, болезнь появилась в Африке и Южной Америке. Вакцина была разработана спустя четыре месяца после начала роста заболеваемости.

Фото: Getty Images/Bettmann