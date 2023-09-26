Пиковые назначения: эпидпорог по гриппу и ОРВИ в России превышен на 32%

На неделе с 18 по 24 сентября гриппом и ОРВИ в России заболели 1,2 млн человек , следует из данных Роспотребнадзора. Эпидемический порог по этим заболеваниям в стране превышен на 32,6% , сообщили в НИИ гриппа. В Москве, по сведениям депздрава, диагноз ОРВИ ставят около 25 тыс. человек ежедневно, что выше показателей прошлого года. Среди населения за лето не успела сформироваться иммунная прослойка, которая могла замедлить распространение инфекций , констатировали эксперты . При этом они разошлись в прогнозах, когда ждать пик эпидемии — он может прийтись и на конец октября, и на начало декабря.

Преступили порог

ОРВИ в Москве ежедневно заболевает в среднем 25 тыс. человек, что превышает прошлогодние показатели, сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения столицы. Там констатировали, что сезон ОРВИ и гриппа в этом году начался позже, чем в прошлом, но именно это и стало причиной более высоких темпов заболеваемости.

— Обычно статистика заболеваемости ОРВИ начинает расти с середины лета и к началу осеннего эпидемиологического сезона успевает сформироваться иммунная прослойка. В этом году уровень заболеваемости стал расти намного позже, что объясняет некоторый рост кривой заболеваемости , — отметили в департаменте.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В целом по России с 18 по 24 сентября зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из данных Роспотребнадзора.

Согласно данным НИИ гриппа имени Смородинцева, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в стране был превышен еще на неделе с 4 по 10 сентября — на 16,2%. Впоследствии он достиг 32,6%.

По словам главного детского аллерголога-иммунолога минздрава Московской области Андрея Продеуса, скорость дальнейшего роста заболеваемостью будет зависеть от уровня вакцинации населения. Согласно указу главного санитарного врача России Анны Поповой, необходимо привить как минимум 60% населения, чтобы сдержать ежегодную эпидемию гриппа и ОРВИ.

На данный момент в ходе кампании по вакцинации привито более 18 млн жителей , сообщили в Роспотребнадзора 26 сентября.

— К сожалению, люди не очень хорошо понимают значимость вакцинации, — отметил Андрей Продеус.

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В депздраве Москвы добавили, что подготовка медицинских организаций к сезону гриппа идет по плану: в поликлиниках для пациентов с ОРВИ организован отдельный вход, подготавливается коечный фонд.

Вернулись из отпуска

В Роспотребнадзоре объяснили быстрое распространение ОРВИ среди населения «увеличением числа контактов в коллективах».

«Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России», — указали в ведомстве.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что зафиксированное НИИ гриппа превышение эпидемического порога говорит о распространении различных вирусных инфекций, среди которых сейчас превалируют риновирусная и новая коронавирусная инфекции.

Также, по его мнению, роль сыграло специфическое течение лета и теплый сентябрь: значительная часть населения уехала в отпуск в конце лета и одновременно вернулась в сентябре, привезя с собой различные инфекции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В этом году иммунитет до конца не адаптировался, не обучился новым вирусным инфекциям и, соответственно, общее пересечение миграционных потоков в конце лета и выход в школу почти всех детей с насморком , который считается недомоганием и при котором ребенка не оставляют дома, поспособствовали росту заболеваемости ОРВИ, — сказал инфекционист.

Практика для иммунитета

Распространению инфекций поспособствовало и отсутствие ограничительных мер, знакомых нам по периоду ковидного карантина, отметил Евгений Тимаков. Он пояснил, что после ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, и перенесенной новой коронавирусной инфекции, которая отрицательно влияет на иммунитет, прогнозировался закономерный рост заболеваемости ОРВИ.

— Он наблюдался и в прошлом году, — подчеркнул эксперт.

В этом году течение вирусных инфекций будет нетяжелым, чаще в форме насморка и общего недомогания , отметил он.

— Сейчас у большинства людей вирусные процессы протекают в легкой форме, и штамм коронавируса «Омикрон» также более легкий, чем был до этого. На него многие уже не обращают внимания, но, к сожалению, он при этом до сих пор опасен для людей из групп риска, — сказал врач.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Риновирус у взрослых тоже проявляется в виде легкого насморка, рассказал вакцинолог, а легкая форма заболевания не кажется людям достаточным основанием для изоляции.

При этом полноценную эпидемию гриппа Евгений Тимаков прогнозирует на начало декабря. А вот по мнению Андрея Продеуса, пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября, а следующий — на февраль-март 2024 года.

Как пояснила «Известиям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут, пандемия коронавирусной инфекции поменяла структуру циркулирующих респираторных инфекций — при новом коронавирусе другие инфекции практически не регистрировались.

— Обычный эпидемиологический сезон всегда характеризуется разнообразием респираторных инфекций — то есть это разные игроки, разные вирусы. Смена лидера может происходить буквально каждый месяц, — пояснила она.

Сейчас, по ее словам, общая картина начала возвращаться «в привычные рамки» — когда осенью возвращаются разнообразные инфекции. Татьяна Когут также полагает, что Россию в этом году ждут две традиционные волны гриппа и ОРВИ.