 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве ограбили квартиру профессора американского университета
Экономика
Губернатор заявил о возобновлении работы завода Volvo в Калуге до конца года
Мир
Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной
Мир
Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха
Мир
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем
Мир
Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте
Мир
Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом
Экономика
МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года
Мир
Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
Мир
Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону
Политика
Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
Пресс-релизы
«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов
/

Пиковые назначения: эпидпорог по гриппу и ОРВИ в России превышен на 32%

За неделю в стране заболели 1,2 млн человек, но основная волна эпидемии еще впереди, уверены медики
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На неделе с 18 по 24 сентября гриппом и ОРВИ в России заболели 1,2 млн человек, следует из данных Роспотребнадзора. Эпидемический порог по этим заболеваниям в стране превышен на 32,6%, сообщили в НИИ гриппа. В Москве, по сведениям депздрава, диагноз ОРВИ ставят около 25 тыс. человек ежедневно, что выше показателей прошлого года. Среди населения за лето не успела сформироваться иммунная прослойка, которая могла замедлить распространение инфекций, констатировали эксперты. При этом они разошлись в прогнозах, когда ждать пик эпидемии — он может прийтись и на конец октября, и на начало декабря.

Преступили порог

ОРВИ в Москве ежедневно заболевает в среднем 25 тыс. человек, что превышает прошлогодние показатели, сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения столицы. Там констатировали, что сезон ОРВИ и гриппа в этом году начался позже, чем в прошлом, но именно это и стало причиной более высоких темпов заболеваемости.

— Обычно статистика заболеваемости ОРВИ начинает расти с середины лета и к началу осеннего эпидемиологического сезона успевает сформироваться иммунная прослойка. В этом году уровень заболеваемости стал расти намного позже, что объясняет некоторый рост кривой заболеваемости, — отметили в департаменте.

Термометр
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В целом по России с 18 по 24 сентября зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из данных Роспотребнадзора.

Согласно данным НИИ гриппа имени Смородинцева, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в стране был превышен еще на неделе с 4 по 10 сентября — на 16,2%. Впоследствии он достиг 32,6%.

По словам главного детского аллерголога-иммунолога минздрава Московской области Андрея Продеуса, скорость дальнейшего роста заболеваемостью будет зависеть от уровня вакцинации населения. Согласно указу главного санитарного врача России Анны Поповой, необходимо привить как минимум 60% населения, чтобы сдержать ежегодную эпидемию гриппа и ОРВИ.

123

На данный момент в ходе кампании по вакцинации привито более 18 млн жителей, сообщили в Роспотребнадзора 26 сентября.

— К сожалению, люди не очень хорошо понимают значимость вакцинации, — отметил Андрей Продеус.

Прививка
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В депздраве Москвы добавили, что подготовка медицинских организаций к сезону гриппа идет по плану: в поликлиниках для пациентов с ОРВИ организован отдельный вход, подготавливается коечный фонд.

Побочный эффект: ученые связали хроническую усталость с воздействием вирусов
Упадок сил из-за перенесенных инфекций может сохраняться годами

Вернулись из отпуска

В Роспотребнадзоре объяснили быстрое распространение ОРВИ среди населения «увеличением числа контактов в коллективах».

«Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России», — указали в ведомстве.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что зафиксированное НИИ гриппа превышение эпидемического порога говорит о распространении различных вирусных инфекций, среди которых сейчас превалируют риновирусная и новая коронавирусная инфекции.

Также, по его мнению, роль сыграло специфическое течение лета и теплый сентябрь: значительная часть населения уехала в отпуск в конце лета и одновременно вернулась в сентябре, привезя с собой различные инфекции.

Чемоданы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В этом году иммунитет до конца не адаптировался, не обучился новым вирусным инфекциям и, соответственно, общее пересечение миграционных потоков в конце лета и выход в школу почти всех детей с насморком, который считается недомоганием и при котором ребенка не оставляют дома, поспособствовали росту заболеваемости ОРВИ, — сказал инфекционист.

Какие штаммы гриппа идут в Россию: профилактика, симптомы, лечение
Стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа

Практика для иммунитета

Распространению инфекций поспособствовало и отсутствие ограничительных мер, знакомых нам по периоду ковидного карантина, отметил Евгений Тимаков. Он пояснил, что после ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, и перенесенной новой коронавирусной инфекции, которая отрицательно влияет на иммунитет, прогнозировался закономерный рост заболеваемости ОРВИ.

— Он наблюдался и в прошлом году, — подчеркнул эксперт.

В этом году течение вирусных инфекций будет нетяжелым, чаще в форме насморка и общего недомогания, отметил он.

— Сейчас у большинства людей вирусные процессы протекают в легкой форме, и штамм коронавируса «Омикрон» также более легкий, чем был до этого. На него многие уже не обращают внимания, но, к сожалению, он при этом до сих пор опасен для людей из групп риска, — сказал врач.

Градусник
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Риновирус у взрослых тоже проявляется в виде легкого насморка, рассказал вакцинолог, а легкая форма заболевания не кажется людям достаточным основанием для изоляции.

При этом полноценную эпидемию гриппа Евгений Тимаков прогнозирует на начало декабря. А вот по мнению Андрея Продеуса, пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября, а следующий — на февраль-март 2024 года.

Заразный, но неопасный: что нужно знать о коронавирусе «Пирола»
Эксперты пояснили, помогут ли маски не заразиться вирусом

Как пояснила «Известиям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут, пандемия коронавирусной инфекции поменяла структуру циркулирующих респираторных инфекций — при новом коронавирусе другие инфекции практически не регистрировались.

— Обычный эпидемиологический сезон всегда характеризуется разнообразием респираторных инфекций — то есть это разные игроки, разные вирусы. Смена лидера может происходить буквально каждый месяц, — пояснила она.

Сейчас, по ее словам, общая картина начала возвращаться «в привычные рамки» — когда осенью возвращаются разнообразные инфекции. Татьяна Когут также полагает, что Россию в этом году ждут две традиционные волны гриппа и ОРВИ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир