Пиковые назначения: эпидпорог по гриппу и ОРВИ в России превышен на 32%
На неделе с 18 по 24 сентября гриппом и ОРВИ в России заболели 1,2 млн человек, следует из данных Роспотребнадзора. Эпидемический порог по этим заболеваниям в стране превышен на 32,6%, сообщили в НИИ гриппа. В Москве, по сведениям депздрава, диагноз ОРВИ ставят около 25 тыс. человек ежедневно, что выше показателей прошлого года. Среди населения за лето не успела сформироваться иммунная прослойка, которая могла замедлить распространение инфекций, констатировали эксперты. При этом они разошлись в прогнозах, когда ждать пик эпидемии — он может прийтись и на конец октября, и на начало декабря.
Преступили порог
ОРВИ в Москве ежедневно заболевает в среднем 25 тыс. человек, что превышает прошлогодние показатели, сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения столицы. Там констатировали, что сезон ОРВИ и гриппа в этом году начался позже, чем в прошлом, но именно это и стало причиной более высоких темпов заболеваемости.
— Обычно статистика заболеваемости ОРВИ начинает расти с середины лета и к началу осеннего эпидемиологического сезона успевает сформироваться иммунная прослойка. В этом году уровень заболеваемости стал расти намного позже, что объясняет некоторый рост кривой заболеваемости, — отметили в департаменте.
В целом по России с 18 по 24 сентября зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из данных Роспотребнадзора.
Согласно данным НИИ гриппа имени Смородинцева, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в стране был превышен еще на неделе с 4 по 10 сентября — на 16,2%. Впоследствии он достиг 32,6%.
По словам главного детского аллерголога-иммунолога минздрава Московской области Андрея Продеуса, скорость дальнейшего роста заболеваемостью будет зависеть от уровня вакцинации населения. Согласно указу главного санитарного врача России Анны Поповой, необходимо привить как минимум 60% населения, чтобы сдержать ежегодную эпидемию гриппа и ОРВИ.
На данный момент в ходе кампании по вакцинации привито более 18 млн жителей, сообщили в Роспотребнадзора 26 сентября.
— К сожалению, люди не очень хорошо понимают значимость вакцинации, — отметил Андрей Продеус.
В депздраве Москвы добавили, что подготовка медицинских организаций к сезону гриппа идет по плану: в поликлиниках для пациентов с ОРВИ организован отдельный вход, подготавливается коечный фонд.
Вернулись из отпуска
В Роспотребнадзоре объяснили быстрое распространение ОРВИ среди населения «увеличением числа контактов в коллективах».
«Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России», — указали в ведомстве.
Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что зафиксированное НИИ гриппа превышение эпидемического порога говорит о распространении различных вирусных инфекций, среди которых сейчас превалируют риновирусная и новая коронавирусная инфекции.
Также, по его мнению, роль сыграло специфическое течение лета и теплый сентябрь: значительная часть населения уехала в отпуск в конце лета и одновременно вернулась в сентябре, привезя с собой различные инфекции.
— В этом году иммунитет до конца не адаптировался, не обучился новым вирусным инфекциям и, соответственно, общее пересечение миграционных потоков в конце лета и выход в школу почти всех детей с насморком, который считается недомоганием и при котором ребенка не оставляют дома, поспособствовали росту заболеваемости ОРВИ, — сказал инфекционист.
Практика для иммунитета
Распространению инфекций поспособствовало и отсутствие ограничительных мер, знакомых нам по периоду ковидного карантина, отметил Евгений Тимаков. Он пояснил, что после ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, и перенесенной новой коронавирусной инфекции, которая отрицательно влияет на иммунитет, прогнозировался закономерный рост заболеваемости ОРВИ.
— Он наблюдался и в прошлом году, — подчеркнул эксперт.
В этом году течение вирусных инфекций будет нетяжелым, чаще в форме насморка и общего недомогания, отметил он.
— Сейчас у большинства людей вирусные процессы протекают в легкой форме, и штамм коронавируса «Омикрон» также более легкий, чем был до этого. На него многие уже не обращают внимания, но, к сожалению, он при этом до сих пор опасен для людей из групп риска, — сказал врач.
Риновирус у взрослых тоже проявляется в виде легкого насморка, рассказал вакцинолог, а легкая форма заболевания не кажется людям достаточным основанием для изоляции.
При этом полноценную эпидемию гриппа Евгений Тимаков прогнозирует на начало декабря. А вот по мнению Андрея Продеуса, пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября, а следующий — на февраль-март 2024 года.
Как пояснила «Известиям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут, пандемия коронавирусной инфекции поменяла структуру циркулирующих респираторных инфекций — при новом коронавирусе другие инфекции практически не регистрировались.
— Обычный эпидемиологический сезон всегда характеризуется разнообразием респираторных инфекций — то есть это разные игроки, разные вирусы. Смена лидера может происходить буквально каждый месяц, — пояснила она.
Сейчас, по ее словам, общая картина начала возвращаться «в привычные рамки» — когда осенью возвращаются разнообразные инфекции. Татьяна Когут также полагает, что Россию в этом году ждут две традиционные волны гриппа и ОРВИ.