Заразный, но неопасный: что нужно знать о коронавирусе «Пирола»

В США и некоторых европейских странах летом 2023 года выявили новый штамм коронавируса — «Пирола». В России пока ни одного случая заражения новым штаммом не зафиксировано, однако эксперты предупреждают, что масочный режим может вернуться. Что известно о новом коронавирусе «Пирола» и стоит ли его бояться, разбирались «Известия».

Коронавирус «Пирола» — в чем отличия

Главное отличие нового штамма коронавируса в том, что «Пирола» имеет несколько мутаций и более заразна даже по сравнению со считавшимся опасным «Омикроном». Единичные случаи заболевания «Пиролой» в июле и августе были зафиксированы в Израиле, Великобритании, США, Франции и Дании. В дальнейшем вирус обнаружили в Швеции и Норвегии, в Канаде, ЮАР, Таиланде и китайском Гонконге. В России пока не подтвержден ни один заболевший новым штаммом коронавируса.

«Пирола» — это вариант «Омикрона», названный вирусологами штаммом BA.2.86. Впервые он был выявлен 24 июля, а 17 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла «Пиролу» к категории «находящихся под наблюдением» (VUM).

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«Новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — уточнили в Роспотребнадзоре. Специалисты отмечают, что именно вариативность вируса привлекла внимание общественности. В свое время «Омикрон» отличался от «Дельты» аналогичным объемом мутаций.

В январе 2023 года сообщалось о возникновении новой мутации «Омикрона» под названием «Кракен». Этот штамм считался самым заразным, но далеко не самым опасным, и был распространен на популярных курортах США и Европы: в Испании, Португалии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Нидерландах и Германии.

Название «Пирола» для коронавируса типа BA.2.86 — народное. Оно появилось из объединения двух следующих за омикроном букв греческого алфавита — pi и rho.

Чем опасен коронавирус «Пирола»

Главная опасность штамма «Пирола» — в его заразности и обилии мутаций. Всего в разных странах было зафиксировано более 30 мутаций в S-белке.

«Пирола» настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевает сработать, пояснил «Известиям» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

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При этом медики называют этот штамм менее вирулентным (патогенным) и надеются, что массовый иммунитет поможет справиться с новым видом коронавируса. До сих пор ни об одном смертельном случае заболевания «Пиролой» не сообщалось. Отметим, что в России уже готовы специальные тесты для определения «Пиролы».

Что касается масштабов заболеваемости, то врачи рассчитывают, что волна будет слабее, чем при «Омикроне», поскольку новый вариант коронавируса более уязвим перед иммунной защитой. Это подтвердили лабораторные данные, проведенные учеными из Китая и Швеции.

Коронавирус «Пирола»: симптомы, как лечить, нужно ли носит маску

Медики сообщают, что симптомы «Пиролы» схожи с обычными для коронавируса:

— температура средняя, около 38 градусов, но она может отсутствовать вовсе;

— насморк, чихание, заложенный нос;

— кашель и першение в горле;

— общая слабость, ломота в теле;

— сниженный аппетит, возможны личные побочные реакции: диарея, тошнота, рвота;

— возможна потеря обоняния, но на сегодня этот симптом считается необязательным для коронавируса.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Чтобы не заразиться «Пиролой», медики призывают в период сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах скопления людей. Также важно обратить внимание на режим питания и дня.

Если всё-таки заражение произошло, главное помнить, что «Пирола», как и любой вид коронавируса, — это всё равно ОРЗ, острое респираторное заболевание, и лечится оно по соответствующей схеме. Серьезных осложнений у ОРЗ меньше, чем у гриппа, однако тем, кто находится в группе риска, нужно соблюдать меры профилактики.

Ученые не рассматривают «Пиролу» в качестве возможной причины новой волны «Омикрона», пояснил RT завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев.

«Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «Омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «Пирола» будет протекать тяжело, нет», — объяснил Зверев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

О введении масочного режима в России речи пока не идет. Однако эти меры могут быть принять на уровне отдельных учреждений. Например, временно вернули масочный режим в Доме правительства. Согласно рекомендациям Минздрава, в больницах масочный режим будет введен в случае роста заболеваемости.

Эффективна ли прививка от коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы». Об эффективности своих вакцин заявили также «Модерна» и «Пфайзер».

21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Когда ждать «Пиролу» в России

По данным на 19 сентября, штамм коронавируса «Пирола» еще не проявил себя в России. Официально не подтверждено ни одного случая заболевания, хотя иммунологи не отрицают, что единичные не подтвержденные случаи могут быть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Коронавирус регулярно меняется. Новая вспышка заболевания в любом случае бы пришла, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Следующая волна будет насыщена этим вариантом вируса. Так как он более устойчив, то, скорее всего, стоит ожидать, что заразится больше людей, чем другими субвариантами. Соответственно, может возрасти и нагрузка на здравоохранение», — пояснил «Известиям» иммунолог.

При этом в Федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом сообщили, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 48%.