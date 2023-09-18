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Иммунолог не исключил роста заболеваемости коронавирусом из-за «Пиролы»

Иммунолог Болков о коронавирусе «Пирола»: в новую волну заболевших может быть больше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новый вариант коронавируса «Пирола» является более заразным, поэтому не исключено, что в новую волну заболевших окажется больше, чем в предыдущую. Однако вряд ли он будет протекать тяжелее, чем предыдущие, заявил 18 сентября в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Насколько он опасен в плане тяжести течения заболевания, говорить пока рано. Мы увидим это постфактум. Хотя я не думаю, что он будет протекать тяжелее, чем предыдущие варианты. Однако известно, что этот субвариант более заразен и быстрее распространяется — он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — заявил Болков.

По его словам, это объясняется тем, что он имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон».

«Коронавирус регулярно меняется. Новая вспышка заболевания в любом случае бы пришла. Но следующая волна будет насыщена этим варинтом вируса. И, так как он более устойчив, то, скорее всего, стоит ожидать, что заразится больше людей, чем другими субвариантами. Соответственно, может возрасти и нагрузка на здравоохранение», — отметил иммунолог.

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Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», он более заразный. В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны также и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле, он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

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