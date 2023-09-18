Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»

Новый вариант коронавируса «Пирола» имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», он более заразный. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 18 сентября.

«Новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — уточнили в ведомстве.

При этом там отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны также и для «Пиролы». Уточняется, что первые данные об этом новом варианте коронавируса (BA.2.86), полученные после лабораторных исследований, проведенных в КНР и Швеции, говорят о том, что «Пирола», возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными.

Этот вариант штамма «не рассматривается как второе пришествие «Омикрона», заметили в ведомстве.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле, он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

Было установлено, что новый вариант имеет более 30 мутаций, и его обнаружение в нескольких странах по всему миру пугает ученых. По словам исследователей, новый вариант их не удивил, так как число госпитализаций в странах, где был обнаружен вирус, растет. Однако специалисты надеются, что массовый иммунитет поможет справиться с новым видом.

Ранее в августе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Также ведомство добавило EG.5 в перечень вариантов под наблюдением. Отмечается, что симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих штаммов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.