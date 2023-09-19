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Врач назвал главную особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

Инфекционист Поздняков: антитела не успевают реагировать на новый вариант коронавируса «Пирола»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новый вариант коронавируса «Пирола» настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевает сработать. Об этом в разговоре с «Известиями» 19 сентября сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

«Вариант ковида BA2.86 отличается от своих предшественников тем, что у него насчитывают аж 30 мутаций в S-белке. Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа, как от неспецифического, так и от того, который был индуцирован предыдущими штаммами коронавируса. То есть, даже если человек имеет антитела, «Пирола» настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что антитела просто не успевает сработать», — заявил Поздняков.

Он отметил, что на сегодняшний день данные — в основном из зарубежных источников — говорят, что специфической симптоматики нет.

«Когда в некоторых статьях появляется информация о том, что для нового штамма коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель и интоксикация, то мы видим, что это симптоматика, которая характерна для любой респираторной вирусной инфекции», — подчеркнул врач.

По его словам, пока, исходя из уже полученных данных, «Пирола» не имеет никаких специфических симптомов и выглядит как обезличенное ОРВИ или другой штамм ковида.

«В редких случаях возможна потеря обоняния, но это опять же характерно для всех штаммов. Также пока нет информации о том, что «Пирола» протекает тяжелее, чем предыдущие субштаммы «Омикрона», — заявил Поздняков.

Тем не менее он отметил, что Роспотребнадзор обоснованно опасается нового штамма, так как в силу большого количества мутаций в S-белке он более заразен и может быть причиной вспышки респираторной инфекции.

«Кроме того, никто не знает, как себя мутации поведут дальше. Вполне возможно, что будут следующие мутации и есть вероятность, что это приведет в том числе к утяжелению заболевания. Однако даже если утяжеления по статистике не произойдет, но общее количество заболевших вырастет, то и число людей с тяжелым течением вырастет пропорционально», — подытожил инфекционист.

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Ранее в этот день в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон». Это делает его более заразным. При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле. Он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

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