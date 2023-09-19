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Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ на 48% за неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%. Об этом сообщается на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 19 сентября.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%», — говорится в сообщении оперштаба.

Указывается, что с 11 сентября по 17 сентября в РФ количество госпитализаций составило 1973 человека, таким образом увеличившись в сравнении с предшествующей неделей на 20,6%. Уточняется, что рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 субъектах страны.

При этом, как отметили в оперштабе, выздоровело 7280 человек, что на 61,5% больше по сравнению с показателями прошлой недели.

Как сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы, работа по подготовке резервных медицинских мощностей в столице происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. Там отметили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.

Расхожий штамм: гипермутант коронавируса «Пирола» может стать доминирующим
Приведет ли распространение этого геноварианта «Омикрона» к резкому росту заболеваемости COVID-19 во всем мире

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон». Это делает его более заразным. При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

В тот же день заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что ученые не рассматривают «Пиролу» в качестве возможной причины новой волны «Омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть. При этом ученый спрогнозировал, что в ближайшее время заболеваемость среди населения будет расти в том числе потому, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле. Он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

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