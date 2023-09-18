Вирусолог оценил вероятность тяжелого протекания варианта коронавируса «Пирола»

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал в понедельник, 18 сентября, о новом варианте коронавируса «Пирола» и мерах профилактики заболеваемости COVID-19.

По словам эксперта, он только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвященный коронавирусу, на котором в том числе говорили про вариант «Пирола».

«Ученые не рассматривают «Пиролу» в качестве возможной причины новой волны «Омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «Омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «Пирола» будет протекать тяжело, нет», — объяснил Зверев в беседе с RT.

Вирусолог спрогнозировал, что в ближайшее время заболеваемость среди населения будет расти в том числе потому, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций.

Чтобы избежать инфицирования, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте стоит соблюдать масочный режим, добавил он. Также важно обратить внимание на режим питания и дня.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», он более заразный.

При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны также и для «Пиролы», сообщает телеканал «Звезда». Уточняется, что первые данные об этом новом варианте коронавируса (BA.2.86), полученные после лабораторных исследований, проведенных в КНР и Швеции, говорят о том, что «Пирола», возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными.

Этот вариант штамма «не рассматривается как второе пришествие «Омикрона», сообщается на сайте kp.ru.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле, он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

Было установлено, что новый вариант имеет более 30 мутаций, и его обнаружение в нескольких странах по всему миру пугает ученых. По словам исследователей, новый вариант их не удивил, так как число госпитализаций в странах, где был обнаружен вирус, растет. Однако специалисты надеются, что массовый иммунитет поможет справиться с новым видом.

Ранее в августе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Также ведомство добавило EG.5 в перечень вариантов под наблюдением. Отмечается, что симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих штаммов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.