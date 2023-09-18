Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Мир
Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Происшествия
СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области
Мир
МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Сюжет:

Вирусолог оценил вероятность тяжелого протекания варианта коронавируса «Пирола»

Вирусолог Зверев заявил, что опасений насчет тяжелого протекания варианта коронавируса «Пирола» нет
0
Фото: Global Look Press/Carlos LujÃ¡N
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал в понедельник, 18 сентября, о новом варианте коронавируса «Пирола» и мерах профилактики заболеваемости COVID-19.

По словам эксперта, он только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвященный коронавирусу, на котором в том числе говорили про вариант «Пирола».

«Ученые не рассматривают «Пиролу» в качестве возможной причины новой волны «Омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «Омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «Пирола» будет протекать тяжело, нет», — объяснил Зверев в беседе с RT.

Вирусолог спрогнозировал, что в ближайшее время заболеваемость среди населения будет расти в том числе потому, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций.

Чтобы избежать инфицирования, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте стоит соблюдать масочный режим, добавил он. Также важно обратить внимание на режим питания и дня.

Расхожий штамм: гипермутант коронавируса «Пирола» может стать доминирующим
Приведет ли распространение этого геноварианта «Омикрона» к резкому росту заболеваемости COVID-19 во всем мире

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», он более заразный.

При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны также и для «Пиролы», сообщает телеканал «Звезда». Уточняется, что первые данные об этом новом варианте коронавируса (BA.2.86), полученные после лабораторных исследований, проведенных в КНР и Швеции, говорят о том, что «Пирола», возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными.

Этот вариант штамма «не рассматривается как второе пришествие «Омикрона», сообщается на сайте kp.ru.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии «Пирола», был в августе зарегистрирован в Израиле, он также был обнаружен в Дании и США. Позднее его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM).

Было установлено, что новый вариант имеет более 30 мутаций, и его обнаружение в нескольких странах по всему миру пугает ученых. По словам исследователей, новый вариант их не удивил, так как число госпитализаций в странах, где был обнаружен вирус, растет. Однако специалисты надеются, что массовый иммунитет поможет справиться с новым видом.

Ранее в августе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Также ведомство добавило EG.5 в перечень вариантов под наблюдением. Отмечается, что симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих штаммов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023