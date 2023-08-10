Роспотребнадзор рассказал о распространении нового штамма коронавируса EG.5 в России

В России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19, с еженедельным секвенированием проб в ведущих научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора. Об этом 10 августа «Известиям» сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что ВОЗ добавила новый вариант омикрон-штамма EG.5 («Эрис») в перечень вариантов под наблюдением. По данным организации частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2% до 11,6%. Вариант EG.5 демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами.

Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время вариант EG.5 выявлен в 51 стране.

Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Эрис» немного более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета, подчеркнули в ведомстве.

В России первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август текущего года.

«В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 связанные с его распространением, существуют. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.

7 августа стало известно, что в России зафиксировано замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса.

21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.