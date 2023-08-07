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В России отмечено замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: в России зафиксировано замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России зафиксировано замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что соответствующие данные были озвучены на очередном селекторном совещании руководителей территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с руководителем службы Анной Поповой.

«В ходе совещания отмечено замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса. За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985). Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон», — говорится в сообщении.

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21 июля сообщалось, что Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

14 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно.

До этого, 5 мая, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

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