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Представитель ВОЗ в РФ указала на глобальный ущерб от COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович рассказала «Известиям» о глобальном ущербе от COVID-19
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно, рассказала 14 июня в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Рассчитать экономический ущерб очень сложно, и ВОЗ, хотя учитывает и экономический аспект, иногда опирается на всю систему объединенных народов и на Международный валютный фонд, который подсчитал и на мировом уровне. Потери рассчитаны в $13,8 трлн», — сказала специалист.

Вуйнович подчеркнула, что это моделирование и расчеты — очень сложные. Только по данным ВОЗ от осложнений коронавируса в период с января 2020 по мая 2021 года погибли 116 тыс. медицинских работников.

«Для нас это самые большие потери, а возможно, эта цифра и выше, но, конечно, это зависит от этого, как нам страны всё это передали», — добавила она.

Специалист добавила, что потеря жизней как медиков, так и их пациентов, означает снижение уровня здравоохранения и в целом благополучия.

Коронавирус вызвал экономический кризис, нищету, проблемы в образовании, потерян прогресс, достигнутый в мире до 2019 года, заключила она.

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В конце мая сообщалось, что в Италии хотят уничтожить как минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса из-за истечения сроков годности в конце года и устаревшей формулы препарата. Фармацевтические компании собираются к осени выпустить новые версии вакцин.

Ранее в мае глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления «нового патогена с еще более смертоносным потенциалом».

5 мая Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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