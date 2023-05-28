В Италии решили уничтожить 15 млн доз вакцины от COVID-19

В Италии хотят уничтожить как минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса из-за истечения сроков годности в конце года и устаревшей формулы препарата. Об этом 27 мая сообщила газета La Repubblica.

«В холодильниках итальянских больничных аптек находится около 15 млн доз вакцины против COVID, предназначенных для уничтожения. Утилизация будет происходить не только потому, что в конце года сроки годности истекут, но и потому, что сами вакцины станут «старыми», — передает газета.

По сведениям издания, фармацевтические компании собираются к осени выпустить новые версии вакцин.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери рассказал о просьбе разработать препараты против новых подвариантов омикрон-штамма коронавируса, которые сейчас активно распространяются в Китае.

Также он добавил, что защищаться от изначального уханьского типа вируса нет смысла, потому что всё население уже либо подверглось его воздействию, либо было вакцинировано.

Ранее, 24 мая, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов заявил, что угроза появления нового штамма коронавируса, более заразного и опасного, сохраняется.

22 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления «нового патогена с еще более смертоносным потенциалом». На этом фоне он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

5 мая Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.