Биолог оценил вероятность появления нового штамма коронавируса

Угроза появления нового штамма коронавируса, более заразного и опасного, безусловно, сохраняется. Об этом в беседе с «Известиями» 24 мая заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Биолог отметил, что в настоящее время наблюдается снижения числа заболевших, а после отмены статуса пандемии количество вакцинаций резко сократиться. По его словам, это значит, что в ближайшее время коллективный иммунитет снизится. При этом, как ожидается, время от времени будут возникать волны заболеваемости сезонного характера.

«Как и любой другой вирус, он продолжает мутировать. И есть вероятность, что возникнут более заразные и более опасные штаммы коронавируса. В то же время, человечество всегда балансирует на грани и есть риск возникновения совсем новых инфекций. В связи с этим, крайне важен эпидемиологический мониторинг», — подчеркнул Ризванов.

Кроме того, по его словам, нельзя сбрасывать со счетов биотерроризм — когда с помощью технологий получают получать вирусы с заданными свойствами.

22 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления «нового патогена с еще более смертоносным потенциалом». На этом фоне он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

5 мая Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.