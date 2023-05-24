Реклама
Прямой эфир
Общество
Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте
Общество
Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД в освобожденный Артемовск
Мир
В Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки диверсантов на Белгородскую область
Мир
МИД назвал атаку украинской ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов
Мир
ПЦУ решила отмечать Рождество 25 декабря
Мир
Захарова напомнила о невмешательстве РФ в дела других государств
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек ответов и заданий ЕГЭ в 2023 году
Мир
Захарова пообещала ответ Москвы на возможные новые санкции ЕС
Политика
В Госдуме назвали смешным заявление США о нарушении Россией зерновой сделки
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности строить отношения с РФ на основе взаимной поддержки
Мир
Сергей Рябков исключил угрозу дефолта в США
Сюжет:

Биолог оценил вероятность появления нового штамма коронавируса

Биолог Ризванов: угроза появления более опасного штамма коронавируса сохраняется
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза появления нового штамма коронавируса, более заразного и опасного, безусловно, сохраняется. Об этом в беседе с «Известиями» 24 мая заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Биолог отметил, что в настоящее время наблюдается снижения числа заболевших, а после отмены статуса пандемии количество вакцинаций резко сократиться. По его словам, это значит, что в ближайшее время коллективный иммунитет снизится. При этом, как ожидается, время от времени будут возникать волны заболеваемости сезонного характера.

«Как и любой другой вирус, он продолжает мутировать. И есть вероятность, что возникнут более заразные и более опасные штаммы коронавируса. В то же время, человечество всегда балансирует на грани и есть риск возникновения совсем новых инфекций. В связи с этим, крайне важен эпидемиологический мониторинг», — подчеркнул Ризванов.

Кроме того, по его словам, нельзя сбрасывать со счетов биотерроризм — когда с помощью технологий получают получать вирусы с заданными свойствами.

22 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления «нового патогена с еще более смертоносным потенциалом». На этом фоне он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

Король «Арктур»: новый штамм начнет доминировать в Москве к июлю
Как это скажется на заболеваемости коронавирусом

5 мая Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023